Pogba ditolak oleh Monaco: “Proyek ini tidak berhasil”. Bagaimana masa depan mantan pemain Juventus ini?

Dalam konferensi pers bersama pelatih baru Filipe Luis, petinggi klub asal Prancis tersebut menjelaskan bahwa klub harus mengencangkan ikat pinggang akibat batasan gaji yang diberlakukan oleh DNCG, sehingga para pemain dengan gaji tertinggi mungkin harus meninggalkan Monaco, seperti mantan pemain Juventus itu sendiri dan Eric Dier.





"Pogba? Ini situasi yang sangat rumit. Kami sangat menghormati Paul sebagai pribadi. Saat pertama kali datang, dia sangat positif dan membantu para pemain muda di tim. Namun kenyataannya, proyek bersama dia tidak berjalan sesuai harapankami musim lalu. Harapan awal kami sangat berbeda. Saya rasa tepat untuk mengevaluasi kesiapannya dari minggu ke minggu, mengamati kemajuannya dari segi fisik dan teknis. Kemudian keputusan ada di tangan pelatih: Filipe Luis yang akan menentukan apakah akan memberinya kesempatan bermain atau tidak. Kami memiliki waktu sepanjang musim panas untuk memahami seperti apa level permainan Paul nantinya."





"Apakah dia bisa hengkang? Ya, tentu saja. Hubungan dengan Paul selalu terbuka dan transparan. Jika pada suatu saat tujuan sang pemain dan klub tidak lagi sejalan, kita harus mencari solusi. Penampilannya lah yang akan memberikan semua jawaban yang kita butuhkan. Dia bisa saja hengkang, tapi bisa juga tetap bertahan."