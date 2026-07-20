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Podcast Gary Lineker berjudul 'The Rest is Football' akan kembali tayang di Netflix untuk musim Liga Premier 2026-27, seiring dikonfirmasinya kesepakatan baru setelah kesuksesan di Piala Dunia
Raksasa layanan streaming memastikan kembalinya Lineker
Netflix telah secara resmi mengonfirmasi bahwa 'The Rest Is Football' akan kembali tayang di platform streaming tersebut untuk musim Liga Premier 2026-27. Langkah ini diambil setelah acara tersebut berhasil menjadi hit besar selama Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, di mana acara tersebut menayangkan lebih dari 40 episode setiap hari dari sebuah studio khusus di New York.
Berdasarkan ketentuan perjanjian baru, acara ini akan beralih dari format harian selama Piala Dunia menjadi jadwal mingguan reguler. Para penggemar dapat menantikan episode-episode baru yang akan ditayangkan setiap hari Senin dan Jumat di platform streaming tersebut mulai Agustus ini. Liputan ini akan mencakup seluruh kalender sepak bola selama 40 minggu, dengan menyajikan analisis mendalam mengenai Liga Premier dan Liga Champions.
- Getty Images Entertainment
Perpanjangan kemitraan ini mencakup Euro 2028
Kesepakatan baru berdurasi dua tahun antara Netflix dan Goalhanger, perusahaan produksi podcast tersebut, mencakup Euro 2028 yang akan diselenggarakan oleh Inggris dan Irlandia. Komitmen jangka panjang ini memastikan bahwa chemistry antara Lineker, Shearer, dan Richards akan tetap menjadi inti liputan turnamen-turnamen besar selama bertahun-tahun ke depan.
"Kami meluncurkan The Rest Is Football setelah Piala Dunia terakhir, dan sungguh luar biasa melihat sejauh mana acara ini telah berkembang dalam waktu yang begitu singkat," kata Tony Pastor, salah satu pendiri Goalhanger, seperti dikutip oleh Radio Times. "Kami memulai dari posisi yang sangat kuat karena Gary, Alan, dan Micah adalah teman dekat yang benar-benar sering membicarakan sepak bola bersama. Tujuannya adalah untuk menangkap kehangatan, kecerdasan, dan energi itu, serta membuat pendengar merasa menjadi bagian dari percakapan.
"Netflix memungkinkan kami mempertahankan segala hal yang membuat acara ini istimewa: terkadang serius, sering kali lucu, tetapi selalu tulus dan hangat. Kami sangat senang bahwa Netflix menikmati kerja sama dengan acara ini musim panas ini dan telah memutuskan untuk memperpanjang kemitraan ini selama dua tahun ke depan."
Lineker menanggapi kesepakatan baru dengan Netflix
Lineker, yang berperan ganda sebagai pembawa acara utama sekaligus salah satu pendiri Goalhanger, jelas sangat menikmati kesempatan untuk melanjutkan proyek ini. Mantan striker timnas Inggris itu menyoroti suasana unik dari produksi Piala Dunia yang berbasis di New York sebagai pendorong utama perpindahan permanen ke Netflix.
"Kami benar-benar bersenang-senang saat membuat acara ini selama Piala Dunia," kata Lineker. "Dan responnya luar biasa, jadi sangat menyenangkan bisa kembali ke Netflix setiap minggu sepanjang musim Liga Premier. Podcast The Rest Is Football juga akan terus tayang sepanjang minggu, sementara acara Netflix ini memberi kami kesempatan lain untuk mendalami berita-berita terbesar.
"Nantikan banyak pendapat, banyak tawa, dan, dengan keterlibatan Alan dan Micah, mungkin juga beberapa perdebatan."
- Getty/GOAL
Kembalinya Liga Premier sudah di depan mata
Setelah Spanyol dinobatkan sebagai juara pada hari Minggu yang menandai berakhirnya Piala Dunia, fokus dunia sepak bola kini dengan cepat beralih kembali ke urusan klub. Musim Liga Premier 2026-27 dijadwalkan akan dimulai pada hari Jumat, 21 Agustus, dan 'The Rest Is Football' akan siap mengulas secara mendalam aksi-aksi di akhir pekan pembuka.
Musim yang akan datang ini menandai tahun ketiga sejak acara ini pertama kali diluncurkan pada 11 Agustus 2023. Dengan mendapatkan slot di platform streaming raksasa global, Lineker dan rekan-rekannya menempatkan diri di garis depan lanskap media yang terus berubah. Transisi dari sekadar podcast menjadi acara olahraga unggulan di Netflix menggambarkan meningkatnya minat terhadap konten yang dipimpin oleh tokoh-tokoh terkenal.
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