Kesepakatan baru berdurasi dua tahun antara Netflix dan Goalhanger, perusahaan produksi podcast tersebut, mencakup Euro 2028 yang akan diselenggarakan oleh Inggris dan Irlandia. Komitmen jangka panjang ini memastikan bahwa chemistry antara Lineker, Shearer, dan Richards akan tetap menjadi inti liputan turnamen-turnamen besar selama bertahun-tahun ke depan.

"Kami meluncurkan The Rest Is Football setelah Piala Dunia terakhir, dan sungguh luar biasa melihat sejauh mana acara ini telah berkembang dalam waktu yang begitu singkat," kata Tony Pastor, salah satu pendiri Goalhanger, seperti dikutip oleh Radio Times. "Kami memulai dari posisi yang sangat kuat karena Gary, Alan, dan Micah adalah teman dekat yang benar-benar sering membicarakan sepak bola bersama. Tujuannya adalah untuk menangkap kehangatan, kecerdasan, dan energi itu, serta membuat pendengar merasa menjadi bagian dari percakapan.

"Netflix memungkinkan kami mempertahankan segala hal yang membuat acara ini istimewa: terkadang serius, sering kali lucu, tetapi selalu tulus dan hangat. Kami sangat senang bahwa Netflix menikmati kerja sama dengan acara ini musim panas ini dan telah memutuskan untuk memperpanjang kemitraan ini selama dua tahun ke depan."



