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PlayStation & Karim Benzema: Bintang muda Barcelona dan Spanyol, Lamine Yamal, mengungkapkan alasan mengapa ia mengenakan perban di tangannya
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Insiden PlayStation dan penghormatan kepada Benzema
Yamal telah menjadi salah satu wajah paling dikenal di dunia sepak bola, namun banyak penggemar yang bertanya-tanya mengapa ia terus tampil di lapangan dengan perban tebal di tangannya. Dalam wawancara jujur di saluran YouTube-nya, lulusan La Masia ini menjelaskan bahwa penampilan tersebut sebenarnya bermula dari pengalaman yang sangat menyakitkan saat bermain game.
"Saya membalutnya karena, saat bermain PlayStation, saya menabrak TV dan jari-jari saya terluka; jari-jari saya membengkak parah," aku Yamal. Ia melanjutkan penjelasannya bahwa setelah bengkaknya mereda, ia memutuskan untuk mempertahankan penampilan tersebut sebagai penghormatan kepada mantan striker Real Madrid, Karim Benzema. "Sejak saat itu, saya membalutnya, dan perban itu terasa sangat nyaman, seolah-olah saya adalah Karim Benzema. Kami membuat lelucon tentang KB9, dan saya tetap memakainya, dan menurut saya terlihat keren, jadi saya akan tetap memakainya."
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Janji-janji Piala Dunia dan peningkatan kebugaran
Saat Spanyol bersiap untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, Yamal telah membuat janji berani kepada para pendukungnya jika La Roja berhasil menjuarai turnamen dan mengangkat trofi. “Saya berjanji bahwa jika saya memenangkan Piala Dunia, saya akan menumbuhkan janggut dan kumis saya selama tiga minggu. Saya berjanji bahwa jika saya memenangkan Piala Dunia, saya akan membagikan 100 hadiah,” kata pemain yang baru saja dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga Musim Ini saat antusiasme semakin memuncak menjelang turnamen.
Terlepas dari kekhawatiran baru-baru ini mengenai kondisi fisiknya, manajer tim nasional Luis de la Fuente telah memberikan kabar terbaru yang positif bagi para penggemar Spanyol. Pelatih tersebut memastikan bahwa bintang Barcelona dan Nico Williams akan pulih tepat waktu untuk memulai kompetisi. Berita ini sangat melegakan, memastikan bahwa talenta-talenta penyerang Spanyol yang paling dinamis siap untuk pertandingan pembuka mereka melawan Cape Verde.
Kejujuran Ballon d'Or dan rasa hormat terhadap Dembele
Terlepas dari kariernya yang meroket, Yamal menunjukkan kedewasaan yang luar biasa saat membahas perolehan posisi kedua dalam ajang Ballon d'Or 2025. Meskipun banyak yang merasa pemain muda ini layak meraih gelar juara, ia mengakui bahwa kekalahannya dari mantan rekan setimnya di Barcelona, Ousmane Dembele, justru menjadi berkah tersembunyi bagi perkembangan pribadinya.
"Sejujurnya, saya benar-benar berpikir saya akan memenangkannya hari itu karena segala hal yang terjadi," aku Yamal. "Sebenarnya, kemenangan Dembele adalah hal yang bagus bagi saya. Selain membantu saya berkembang, saya pribadi percaya bahwa saat itu belum waktunya bagi saya untuk menang. Saya masih anak-anak dan tidak akan benar-benar menghargai arti memenangkan Ballon d'Or."
Dia menambahkan bahwa dia tetap menjalin hubungan baik dengan pemain asal Prancis itu, dengan mengatakan: "Saya sangat akur dengan Dembele... Saya sudah berbicara dengannya, menghabiskan waktu bersamanya, dan banyak berinteraksi dengannya. Saya baru saja berbicara dengannya beberapa hari yang lalu, dan dia menanyakan kabar saya... Dia benar-benar membantu saya tumbuh sebagai pribadi dan membantu saya bangkit kembali karena saat itu saya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Saya yakin saya telah banyak berkembang sejak saat itu dan mengubah banyak hal dalam hidup saya. Saya sangat senang untuk Ousmane. Kami bersama di acara penghargaan di Dubai; Anda bisa lihat kami sangat akur, dan kami sesekali berbincang. Kita lihat saja apakah ini tahun saya."
- Getty Images Sport
Bintang-bintang yang kurang mendapat pengakuan dan selera budaya
Ketika pembicaraan beralih ke rekan-rekan sesama pesepakbola, Yamal langsung menyoroti para pemain yang menurutnya tidak mendapat pengakuan yang layak di kancah internasional. Ia menyebut tiga pemain yang berkarier di Spanyol sebagai yang paling diremehkan dalam dunia sepak bola: Gerard Martin, Fabian Ruiz, dan Mikel Merino.
Pemain berusia 18 tahun ini juga mengungkapkan kegembiraannya karena bisa tinggal di Amerika Serikat selama Piala Dunia, sambil mengakui bahwa ia adalah penggemar arsitektur lokal dan makanan cepat saji. "Bangun di pagi hari dan melihat deretan gedung-gedung tinggi pasti keren," candanya, meskipun tim nasional Spanyol tetap terisolasi di kamp pelatihan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota-kota tuan rumah.