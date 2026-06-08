PlayStation & Karim Benzema: Bintang muda Barcelona dan Spanyol, Lamine Yamal, mengungkapkan alasan mengapa ia mengenakan perban di tangannya

Terlepas dari kariernya yang meroket, Yamal menunjukkan kedewasaan yang luar biasa saat membahas perolehan posisi kedua dalam ajang Ballon d'Or 2025. Meskipun banyak yang merasa pemain muda ini layak meraih gelar juara, ia mengakui bahwa kekalahannya dari mantan rekan setimnya di Barcelona, Ousmane Dembele, justru menjadi berkah tersembunyi bagi perkembangan pribadinya.

"Sejujurnya, saya benar-benar berpikir saya akan memenangkannya hari itu karena segala hal yang terjadi," aku Yamal. "Sebenarnya, kemenangan Dembele adalah hal yang bagus bagi saya. Selain membantu saya berkembang, saya pribadi percaya bahwa saat itu belum waktunya bagi saya untuk menang. Saya masih anak-anak dan tidak akan benar-benar menghargai arti memenangkan Ballon d'Or."

Dia menambahkan bahwa dia tetap menjalin hubungan baik dengan pemain asal Prancis itu, dengan mengatakan: "Saya sangat akur dengan Dembele... Saya sudah berbicara dengannya, menghabiskan waktu bersamanya, dan banyak berinteraksi dengannya. Saya baru saja berbicara dengannya beberapa hari yang lalu, dan dia menanyakan kabar saya... Dia benar-benar membantu saya tumbuh sebagai pribadi dan membantu saya bangkit kembali karena saat itu saya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Saya yakin saya telah banyak berkembang sejak saat itu dan mengubah banyak hal dalam hidup saya. Saya sangat senang untuk Ousmane. Kami bersama di acara penghargaan di Dubai; Anda bisa lihat kami sangat akur, dan kami sesekali berbincang. Kita lihat saja apakah ini tahun saya."