Pjanic: "Perayaan Dimarco? Saya tidak mengerti, Bosnia sudah menanti mereka dan Italia akan terkejut. Di Zenica kami akan tampil habis-habisan, ini tidak akan menyenangkan bagi para pemain Italia"

Suasana menjelang laga Bosnia-Italia semakin memanas, dan mantan gelandang Juventus dan Roma itu menjelaskan alasannya.

Italia akan menghadapi Bosnia dalam laga tandang di Zenica pada babak final playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada hari Selasa di Stadion Bilino Polje mulai pukul 20.45, diperkirakan akan dihadiri sekitar 9.000 penonton, namun suasana akan memanas di dalam dan luar stadion, tidak hanya karena pentingnya taruhannya (pemenang akan lolos langsung ke Piala Dunia), tetapi juga karena kontroversi yang muncul pasca kemenangan Italia atas Irlandia Utara dan perayaan Dimarco serta rekan-rekannya yang terekam kamera Rai saat tendangan penalti penentu Bosnia melawan Wales.


Miralem Pjanic, mantan gelandang Bosnia yang pernah bermain untuk Juventus dan Roma, sekali lagi menegaskan betapa intens dan sulitnya pertandingan ini secara emosional bagi Italia dan para pendukung Italia yang akan bertandang ke Zenica, melalui wawancara yang ia berikan kepada Gazzetta dello Sport.


  • SELURUH BOSNIA AKAN BERHENTI SEJENAK

    "Saya tidak terkejut, bisa dibilang ini adalah pertandingan yang saya harapkan. Bosnia adalah rumah saya, tentu saja, tapi Italia ada di hati saya seolah-olah itu adalah negara tempat saya dibesarkan. Kami bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia, begitu juga kalian. Mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Bagi kami, ini adalah peristiwa bersejarah. Bosnia akan berhenti sejenak selama beberapa jam: tiga juta orang akan mendukung tim kami. Suasana di stadion akan sangat meriah, belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian akan terkejut dengan semangat kami."

  • "KAMI AKAN MEMBUAT KERIBUTAN, HAL ITU TIDAK AKAN MENYENANGKAN BAGI ORANG ITALIA"

    "Di Zenica, kami akan tampil habis-habisan. Pasti tidak akan menyenangkan bagi tim Italia berada di sana, percayalah. Saya melihat para pemain sangat termotivasi dan percaya diri. Selama sembilan puluh menit, atau mungkin lebih, ini bukan sekadar pertandingan sepak bola: ini akan menjadi pertarungan di lapangan."

  • "KEBANGGAAN TIM AZZURRI? KAMI MENYAMBUT MEREKA DENGAN TANGAN TERBUKA..."

    "Perayaan Dimarco dan para pemain Azzurri lainnya? Sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa... Bosnia menyambut mereka dengan tangan terbuka... (tertawa, red.). Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Italia tetaplah Italia dan kami sangat menghormati mereka. Tapi siapa tahu: mereka harus pandai mengelola pertandingan di lingkungan yang sulit. Dibutuhkan keteguhan hati untuk pulang dari Zenica dengan kemenangan."

