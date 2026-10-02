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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora
Diterjemahkan oleh

Pissero dalam wawancara dengan Kooora (2/2): Salah menyia-nyiakan peluang di Arab Saudi, Cristiano bukan pemain cadangan, dan kepergian Benzema "wajar"

J. Peseiro
C. Ronaldo
M. Salah
K. Benzema
Saudi Pro League
Al Ula
Al Hilal
Al Nassr FC
Saudi Arabia
Asian Cup
G. Donis
Portugal
Mesir
Prancis
Arab Saudi
Yunani

Duo Inilah yang Paling Dekat ke Gelar Liga Arab Saudi, dan Transfer Al Hilal Tak Akan Menentukan Persaingan Juara

Para Pemain Asing Memberi Manfaat bagi Sepakbola Arab Saudi, dan Al Akhdar Punya Modal untuk Gelar Piala Asia

Detail-Detail Kecil Merampas Dua Gelar Besar dari Saya, dan Saya Bermimpi Melatih di Piala Dunia

Dari posisinya saat ini bersama Al Ula, dan dengan pengalaman seorang pelatih yang pernah merasakan sepakbola Arab Saudi pada fase yang berbeda, José Peseiro menyajikan pembacaan tersendiri atas lanskap terkini di Kerajaan, setelah bertahun-tahun kompetisi tersebut menyaksikan transformasi besar seiring masuknya klub-klub ke fase baru investasi dan perekrutan bintang-bintang terbaik dunia.

Dalam bagian kedua wawancaranya dengan Kooora, Peseiro membuka sejumlah topik yang menjadi perhatian sepakbola Arab Saudi, mulai dari persaingan Liga Roshn yang memanas sejak pekan pertama, dan pengaruh banyaknya transfer Al Hilal terhadap jalannya persaingan, lalu kepergian Karim Benzema dari Al Zaeem, serta sikapnya terhadap keberlanjutan Cristiano Ronaldo sebagai pemain inti bersama Al Nassr, hingga Mohamed Salah dan peluang yang menurutnya bisa dihadirkan oleh Liga Arab Saudi pada fase ini dalam perjalanan karier bintang Mesir tersebut.

Peseiro juga berbicara tentang Victor Osimhen, mantan penyerangnya bersama timnas Nigeria, dan mengungkap pandangannya mengenai pengaruh para pemain asing dan bintang dunia terhadap para pemain Arab Saudi, sebelum menilai peluang "Al Akhdar" dalam persaingan merebut gelar Piala Asia, berlandaskan pengetahuannya terdahulu tentang sepakbola Arab Saudi dan pengalamannya memimpin staf kepelatihan timnas.

Pelatih asal Portugal itu tidak hanya membaca masa kini, karena ia kembali ke dua momen yang termasuk paling penting dalam kariernya, ketika ia membawa Sporting Lisbon ke final Piala UEFA, lalu timnas Nigeria ke final Piala Afrika, dengan menyoroti detail-detail kecil yang menurutnya merampas gelar darinya dalam kedua pertandingan tersebut, sebelum mengungkap mimpinya yang belum terwujud.

Baca bagian pertama:

Peseiro dalam wawancara dengan Kooora (1/2): Inilah Perbedaan Sesungguhnya antara Al Ahly dan Zamalek, dan Satu Alasan di Balik Menurunnya Performa Zizo

Dan menuju bagian kedua wawancara:

  • Klub lamamu, Al Hilal, telah merekrut sejumlah bintang, sementara klub-klub lain kehilangan beberapa pemain profesional mereka karena alasan finansial. Apakah menurutmu perbedaan ini bisa memengaruhi persaingan gelar?

    Al Hilal telah merekrut para pemain istimewa dengan kualitas tinggi, sehingga semakin kuat, apalagi mereka sejak awal sudah memiliki pemain-pemain istimewa. Meski demikian, saya melihat ada faktor-faktor lain yang bisa menentukan keberhasilan meraih gelar. Faktor-faktor ini berkaitan dengan organisasi, struktur, dan kepemimpinan.

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    Apakah Anda terkejut dengan kepergian Karim Benzema dari Al Hilal?

    Saya tidak tahu alasan kepergiannya, tetapi dalam sepak bola, wajar jika para pemain tidak berhasil dalam beberapa proyek yang mereka jalani.

  • Nama Victor Osimhen, mantan rekanmu di timnas Nigeria, dikaitkan dengan kepindahan ke Al Hilal dalam beberapa kesempatan. Menurutmu, apakah dia bakal cocok dengan atmosfer di Arab Saudi?

    Victor Osimhen adalah penyerang kelas elite yang memiliki etos kerja langka dan ketajaman kompetitif. Ia akan mampu beradaptasi dengan lingkungan apa pun. Seandainya ia memilih Arab Saudi, ia pasti akan menjadi salah satu bintang paling menonjol di liga tersebut, karena komitmennya terhadap sepak bola bersifat mutlak.

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    Mohamed Salah nyaris bergabung dengan Liga Profesional Saudi. Apakah Anda berpikir dia salah dengan pindah ke Trabzonspor?

    Salah adalah ikon. Dialah yang paling tahu apa yang terbaik baginya, tapi sejujurnya, saya pikir Liga Saudi adalah panggung yang ideal baginya pada tahap karier ini. Peluang kehadirannya di sini sebagai salah satu simbol utama proyek Saudi telah hilang.

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    Jika Anda berada di posisi Ange Postecoglou, apakah Anda akan mengandalkan Cristiano Ronaldo sebagai pemain inti secara reguler, atau justru mengubahnya menjadi pemain pengganti karena faktor usia?

    Saya akan selalu memainkannya. Cristiano bukan pemain biasa. Selama ia memiliki hasrat dan semangat seperti ini, ia harus berada di lapangan. Ia memaksa semua orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik, dan seperti yang sudah kita lihat di awal musim ini, ia terus mencetak gol dan menentukan jalannya pertandingan.

  • Saya menyaksikan sepak bola Saudi di era yang sama sekali berbeda. Apakah Anda berpendapat bahwa kedatangan para bintang dunia benar-benar bermanfaat bagi para pemain Saudi, atau justru banyaknya jumlah pemain asing berdampak pada peluang mereka untuk bermain dan berkembang?

    Mereka telah membantu, dan masih terus membantu, secara luar biasa. Berlatih setiap hari di samping pemain yang pernah meraih Ballon d'Or atau mahkota juara Eropa akan mengangkat level pemain lokal mana pun. Tuntutannya telah meningkat, dan hal ini akan membuat timnas Arab Saudi jauh lebih matang.

    Realitas sepak bola Arab Saudi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang saya alami ketika menjadi pelatih Al-Hilal dan timnas Arab Saudi. Di segala level, dan dalam segala aspek, sepak bola telah berkembang secara luar biasa. Semua investasi dan perkembangan ini akan membuahkan hasil dalam jangka pendek dan menengah.

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    Apakah Anda yakin timnas Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Georgios Donis, mampu memenangi Piala Asia di kandang sendiri?

    Ia memiliki semua kondisi yang dibutuhkan. Keunggulan bermain di kandang sendiri sangat kuat, dan Donis mengenal realitas sepak bola Arab Saudi dengan sangat baik. Para pemain Arab Saudi kini lebih siap daripada sebelumnya, dan bahkan menghadapi para pesaing kuat yang akan mereka lawan, mereka memiliki peluang yang sangat bagus.

  • Menurut Anda, siapa yang akan menjuarai Liga Profesional Saudi musim ini?

    Juara bertahan Al Nassr dan Al Hilal adalah, menurut pandangan saya, kandidat terkuat untuk meraih gelar.

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    Jika kamu diberi kesempatan untuk mengulang satu pertandingan dalam karier kepelatihanmu, apakah kamu akan memilih final Piala Afrika atau final Liga Europa, dan apa yang akan kamu ubah?

    Ini pilihan yang mustahil, karena saya tidak bisa menempatkan arti penting salah satunya di bawah yang lain. Keduanya mewakili dua titik tertinggi dalam perjalanan karier saya, dan keduanya adalah puncak dari dua perjalanan penuh kompetensi dan dedikasi yang luar biasa.

    Final Piala UEFA merupakan sebuah peristiwa yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Sporting Lisbon, dan kami layak meraih gelar itu. Di sisi lain, final Piala Afrika bersama Nigeria memiliki dimensi sosial dan emosional yang tak bisa dilukiskan. Kami mewakili harapan dan kegembiraan lebih dari 200 juta orang.

    Adapun mengenai apa yang akan saya ubah, hal itu sangat sulit untuk ditentukan. Dalam sepak bola di level elite, terutama pada final sebesar itu, kerja taktik dan persiapan didorong hingga batas maksimal, tetapi hasil akhirnya bergantung pada detail-detail terkecil. Persoalannya bukan tentang mengubah pergantian pemain atau cara bermain, melainkan tentang menguasai momen-momen kecil yang tidak bisa dilatih: bola yang membentur tiang lalu keluar, atau keputusan yang diambil dalam sepersekian detik di bawah tekanan kelelahan yang luar biasa, atau efektivitas dalam detail bertahan. Namun yang tersisa adalah kebanggaan luar biasa karena memimpin proyek-proyek itu dan menempatkan tim-tim tersebut di panggung tertinggi.

  • Setelah semua pengalamanmu bersama klub-klub dan tim-tim nasional, apa impian kepelatihan yang masih ingin diraih oleh Jose Peseiro?

    Untuk saat ini, tujuan utama saya adalah meraih gelar juara (gelar Liga Divisi Satu Arab Saudi) bersama Al-Ula, dan itu adalah tujuan yang memberi saya kepuasan 100%. Di masa depan, saya ingin mewujudkan tujuan tampil di Piala Dunia bersama salah satu tim nasional. Namun di atas segalanya, keinginan terbesar saya adalah terus bekerja di profesi ini dengan gairah dan semangat yang saya rasakan hari ini.