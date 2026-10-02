Duo Inilah yang Paling Dekat ke Gelar Liga Arab Saudi, dan Transfer Al Hilal Tak Akan Menentukan Persaingan Juara

Para Pemain Asing Memberi Manfaat bagi Sepakbola Arab Saudi, dan Al Akhdar Punya Modal untuk Gelar Piala Asia

Detail-Detail Kecil Merampas Dua Gelar Besar dari Saya, dan Saya Bermimpi Melatih di Piala Dunia

Dari posisinya saat ini bersama Al Ula, dan dengan pengalaman seorang pelatih yang pernah merasakan sepakbola Arab Saudi pada fase yang berbeda, José Peseiro menyajikan pembacaan tersendiri atas lanskap terkini di Kerajaan, setelah bertahun-tahun kompetisi tersebut menyaksikan transformasi besar seiring masuknya klub-klub ke fase baru investasi dan perekrutan bintang-bintang terbaik dunia.

Dalam bagian kedua wawancaranya dengan Kooora, Peseiro membuka sejumlah topik yang menjadi perhatian sepakbola Arab Saudi, mulai dari persaingan Liga Roshn yang memanas sejak pekan pertama, dan pengaruh banyaknya transfer Al Hilal terhadap jalannya persaingan, lalu kepergian Karim Benzema dari Al Zaeem, serta sikapnya terhadap keberlanjutan Cristiano Ronaldo sebagai pemain inti bersama Al Nassr, hingga Mohamed Salah dan peluang yang menurutnya bisa dihadirkan oleh Liga Arab Saudi pada fase ini dalam perjalanan karier bintang Mesir tersebut.

Peseiro juga berbicara tentang Victor Osimhen, mantan penyerangnya bersama timnas Nigeria, dan mengungkap pandangannya mengenai pengaruh para pemain asing dan bintang dunia terhadap para pemain Arab Saudi, sebelum menilai peluang "Al Akhdar" dalam persaingan merebut gelar Piala Asia, berlandaskan pengetahuannya terdahulu tentang sepakbola Arab Saudi dan pengalamannya memimpin staf kepelatihan timnas.

Pelatih asal Portugal itu tidak hanya membaca masa kini, karena ia kembali ke dua momen yang termasuk paling penting dalam kariernya, ketika ia membawa Sporting Lisbon ke final Piala UEFA, lalu timnas Nigeria ke final Piala Afrika, dengan menyoroti detail-detail kecil yang menurutnya merampas gelar darinya dalam kedua pertandingan tersebut, sebelum mengungkap mimpinya yang belum terwujud.

Baca bagian pertama:

Peseiro dalam wawancara dengan Kooora (1/2): Inilah Perbedaan Sesungguhnya antara Al Ahly dan Zamalek, dan Satu Alasan di Balik Menurunnya Performa Zizo

Dan menuju bagian kedua wawancara: