AFP
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Pisang beterbangan! Maresca minta suporter Manchester City menerbangkan buah tiup untuk menentang putusan Liga Primer Inggris
Maresca sambut demam pisang di tengah krisis di luar lapangan
Manajer Manchester City Enzo Maresca berharap Stadion Etihad dipenuhi balon berbentuk pisang saat pertandingan melawan Ipswich Town pada Sabtu. Simbol yang populer pada 1980-an dan 1990-an itu kembali muncul ketika para suporter menunjukkan sikap menentang menyusul putusan komisi independen terkait keuangan klub.
Klub tersebut dinyatakan melakukan lebih dari 100 pelanggaran regulasi Liga Primer Inggris, meski City bersikeras tidak bersalah dan telah mengajukan banding.
Maresca meyakini tekanan dari luar justru mempersatukan skuad, staf, dan para suporter.
- Every Second Media
Pelatih City soroti kekompakan yang kian kuat dan sikap menentang dari suporter
Maresca memuji dukungan visual dari tribune dan mengungkapkan bahwa keempat anaknya pun meminta pisang tiup. "Ini sangat menyenangkan. Saya tidak tahu sejarah di balik pisang itu, tetapi saya berharap besok bisa melihat banyak pisang di stadion," kata Maresca.
"Saya pikir ini menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para suporter dan semua orang di stadion."
Manajer itu menambahkan: "Saya pikir Ruben [Dias] mengatakan bahwa orang-orang tidak suka melihat City menang, tetapi kami suka menang. Jadi, menurut saya itu pesan yang bagus untuk semua orang."
"Saya pikir sejak kegaduhan itu, dari sudut pandang pribadi saya, para suporter, klub, dan tim jelas menjadi lebih bersatu."
Maresca abaikan kegaduhan dari luar demi tetap fokus
Meski terus-menerus harus menjawab pertanyaan seputar urusan hukum klub, pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan bahwa situasi di luar lapangan tidak membuatnya cemas. "Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak merasa tertekan sedikit pun oleh situasi di luar lapangan, karena itu sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan," jelas Maresca.
"Saya hanya fokus pada bagaimana kami bisa berusaha memenangi pertandingan berikutnya."
"Saya sangat senang. Kami menghadapinya dengan cukup baik bersama-sama, klub, para suporter, tim, semuanya."
- Getty Images Sport
Manchester City Bidik Sejarah saat Hadapi Ipswich di Etihad
Setelah memenangi keenam laga pertamanya di Liga Primer, Maresca menyamai awal masa kepelatihan terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut.
Namun, pelatih asal Italia itu tetap fokus meraih tiga poin melawan Ipswich, bukan mencetak rekor pribadi.
"Laga Sabtu memperebutkan tiga poin, jumlah yang persis sama seperti di Anfield," kata Maresca menutup pernyataannya. "Rekor-rekor seperti ini bisa menjadi hal yang bagus jika pada akhir musim Anda berhasil meraih sesuatu."
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