Manajer Manchester City Enzo Maresca berharap Stadion Etihad dipenuhi balon berbentuk pisang saat pertandingan melawan Ipswich Town pada Sabtu. Simbol yang populer pada 1980-an dan 1990-an itu kembali muncul ketika para suporter menunjukkan sikap menentang menyusul putusan komisi independen terkait keuangan klub.

Klub tersebut dinyatakan melakukan lebih dari 100 pelanggaran regulasi Liga Primer Inggris, meski City bersikeras tidak bersalah dan telah mengajukan banding.

Maresca meyakini tekanan dari luar justru mempersatukan skuad, staf, dan para suporter.