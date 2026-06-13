Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Cristiano Ronaldo / Andrea PirloGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Pirlo: "Saat saya menjadi pelatih Juventus, semua target tercapai. Kemudian saya berhenti selama setahun; saya tahu alasannya, tapi saya tidak ingin mengatakannya"

Juventus
Serie A
A. Pirlo

Juara Dunia 2006 ini berbicara tentang kariernya sebagai pelatih

Andrea Pirlo, dalam wawancara dengan SportWeek 20 tahun setelah kemenangan Tim Nasional Italia di Piala Dunia 2006, setelah mengenang momen-momen penting dari kemenangan bersejarah bagi sepak bola Italia tersebut, kini memusatkan perhatiannya pada masa kini.


Resep untuk membangkitkan kembali sepak bola Italia?

"Saya berharap kita bisa memulai kembali dari sebuah proyek dan beberapa reformasi. Kita harus mendukung para pemain kita. Jika sebelumnya ada insentif untuk membeli pemain asing, sekarang kita harus melakukannya untuk pemain Italia.


Tentang para pemain saat ini:

"Kita tidak lolos ke Piala Dunia karena terlalu fokus pada kekuatan fisik dan lari, padahal kita harus kembali menguasai bola, mengopernya dengan baik, mengembangkan teknik, dan, di lapangan, melihat ke depan."


  • Mengenai perannya sebagai pelatih: apakah ia siap kembali ke Eropa atau merasa nyaman di Uni Emirat Arab?

    "Saya selalu mencapai target klub. Di Juventus, mereka meminta saya lolos ke Liga Champions, dan itu tercapai. Selain itu, saya juga memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa. Saya pergi dan tidak melatih selama setahun, saya tidak mengerti alasannya. Sebenarnya, saya tahu tapi tidak ingin mengatakannya. Di Turki, bersama Karagumruk, kami finis di posisi ketujuh liga, hasil yang belum pernah dicapai klub tersebut. Di Sampdoria di Serie B, saya membawa mereka ke babak playoff, sesuai permintaan klub. Kemudian saya dipecat setelah hanya tiga pertandingan pada musim berikutnya. Tahun ini, FC United meminta saya untuk promosi ke divisi utama dan saya berhasil mencapainya."



    • Iklan