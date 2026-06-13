Pirlo: "Saat saya menjadi pelatih Juventus, semua target tercapai. Kemudian saya berhenti selama setahun; saya tahu alasannya, tapi saya tidak ingin mengatakannya"

Andrea Pirlo, dalam wawancara dengan SportWeek 20 tahun setelah kemenangan Tim Nasional Italia di Piala Dunia 2006, setelah mengenang momen-momen penting dari kemenangan bersejarah bagi sepak bola Italia tersebut, kini memusatkan perhatiannya pada masa kini.





Resep untuk membangkitkan kembali sepak bola Italia?

"Saya berharap kita bisa memulai kembali dari sebuah proyek dan beberapa reformasi. Kita harus mendukung para pemain kita. Jika sebelumnya ada insentif untuk membeli pemain asing, sekarang kita harus melakukannya untuk pemain Italia.





Tentang para pemain saat ini:

"Kita tidak lolos ke Piala Dunia karena terlalu fokus pada kekuatan fisik dan lari, padahal kita harus kembali menguasai bola, mengopernya dengan baik, mengembangkan teknik, dan, di lapangan, melihat ke depan."



