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Perugia v JuventusGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Pippo Inzaghi: "Malam di Kiev itu yang menggambarkan seperti apa rasanya bermain dengan pemain seperti Zidane"

F. Inzaghi
Juventus
Z. Zidane

Mantan penyerang itu mengenang periode di Juventus dengan Zidane sebagai rekan setimnya

Pippo Inzaghi, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, menceritakan hubungannya dengan Zinedine Zidane pada masa di Juventus, dari 1997 hingga 2001: "Saya bisa mengatakan beruntung pernah bermain dengan sosok seperti Zizou: bagi seorang penyerang, mengetahui bahwa di belakang Anda ada rekan setim seperti itu benar-benar sebuah keistimewaan besar. Zizou selalu tahu bagaimana menempatkan Anda dalam kondisi terbaik di lapangan. Sering kali cukup dengan satu pergerakan yang tepat dan dia sudah melihat semuanya: memang seperti itu."


Apa kekuatannya? "Saya akan bilang kualitas tekniknya, yang terlihat jelas bagi semua orang, tetapi yang paling membuat saya terkesan adalah kewajaran Zidane membuat bahkan permainan paling sulit pun terlihat mudah. Karena alasan itu, saya tidak pernah terkejut melihatnya menjadi pelatih hebat."


  • MALAM ITU DI KIEV

    Pelatih Palermo saat ini itu menambahkan: "Zizou adalah rekan setim yang luar biasa, begitu juga Kakà, berkah sejati bagi orang seperti saya yang berprofesi sebagai penyerang. Karena itulah sebelumnya saya menekankan keberuntungan yang saya miliki karena bisa bertemu dengannya".


    Malam spesial itu: "Jika saya memikirkan satu pertandingan yang saya mainkan bersama Zizou, yang terlintas di benak saya adalah malam yang benar-benar spesial, di Liga Champions, di Kiev pada 1998. Kami datang setelah hasil imbang 1-1 pada leg pertama dan harus pergi ke sana untuk menang. Pada gol pertama, Zidane menempatkan saya di depan gawang dengan salah satu umpan yang hanya dia yang bisa memberikannya. Gol kedua juga, lewat sundulan, berawal dari sepak pojoknya. Di Kiev saya mencetak hat-trick dan kami menang 4-1. Malam itu dengan sangat baik menggambarkan apa arti bermain dengan sosok seperti Zidane".


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