Pippo Inzaghi: "Malam di Kiev itu yang menggambarkan seperti apa rasanya bermain dengan pemain seperti Zidane"

Pippo Inzaghi, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, menceritakan hubungannya dengan Zinedine Zidane pada masa di Juventus, dari 1997 hingga 2001: "Saya bisa mengatakan beruntung pernah bermain dengan sosok seperti Zizou: bagi seorang penyerang, mengetahui bahwa di belakang Anda ada rekan setim seperti itu benar-benar sebuah keistimewaan besar. Zizou selalu tahu bagaimana menempatkan Anda dalam kondisi terbaik di lapangan. Sering kali cukup dengan satu pergerakan yang tepat dan dia sudah melihat semuanya: memang seperti itu."





Apa kekuatannya? "Saya akan bilang kualitas tekniknya, yang terlihat jelas bagi semua orang, tetapi yang paling membuat saya terkesan adalah kewajaran Zidane membuat bahkan permainan paling sulit pun terlihat mudah. Karena alasan itu, saya tidak pernah terkejut melihatnya menjadi pelatih hebat."



