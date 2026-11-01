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cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Pioli: "Moreira seperti Leao? Dia dan Rabiot punya kekuatan kaki yang menonjol. Dengan 11 pemain utama, AC Milan benar-benar tim yang kuat. Di Fiorentina, saya menaikkan standar terlalu tinggi. Saya rindu melatih."

AC Milan
S. Pioli
Italy
Fiorentina
Inter
Juventus
SSC Napoli

Pelatih menjadi tamu di Sky Calcio Club

Mantan pelatih Milan, Fiorenitna, dan sejumlah tim lain, Stefano Pioli, hadir di Sky Sport dalam acara Sky Calcio Club untuk membahas pengalaman-pengalamannya terdahulu, keinginannya kembali melatih, dan kompetisi musim ini.

Mulai dari kenangannya menjuarai Serie A bersama Milan hingga Amorim, dari hal-hal baru yang dibawa Fabregas hingga kemenangan Juventus atas Napoli dan alasan kegagalan terakhirnya bersama Fiorentina, berikut pernyataannya: "Saya hampir menjadi pelatih timnas Italia, belum lama ini."

  • KEMENANGAN JUVENTUS ATAS NAPOLI

    "Juventus punya banyak pemain sayap, tetapi Yildiz dan Conceicao tidak bisa bermain. Menurut saya, duet Kolo Muani dan Woltemade masuk akal. Saya rasa Luciano membaca pertandingan dengan baik. Pergantian pemainnya terbukti tepat dan membuahkan hasil.

    Sejauh yang saya lihat, Kolo Muani adalah pemain yang berusaha keras dan bekerja keras. Mungkin ia hanya belum menghasilkan aksi penentu. Saya tidak suka pemusatan latihan. Di saat-saat sulit, jika terus berada di dalam sepanjang hari seperti itu, Anda akan terus memikirkan masalah tersebut. Menurut saya, yang dibutuhkan adalah latihan berkualitas. Ketika keadaan tidak berjalan baik, pemusatan latihan tidak bisa menjadi satu-satunya solusi.

    Saya tidak yakin Juventus menang hari ini karena menjalani pemusatan latihan. Babak kedua berjalan seimbang, lalu gol indah Alajbegovic mengubah pertandingan."

  • Kegagalan di Firenze

    "Saat ini saya rindu melatih. Setelah pengalaman di Firenze... saya sangat ingin berhasil di sana, tetapi ternyata hasilnya buruk. Saya perlu rehat sejenak. Saya sempat mendapat peluang dari luar negeri, tetapi tidak mempertimbangkannya.

    Saya rasa saya keliru karena menetapkan target terlalu tinggi. Di lingkungan yang begitu hangat dan penuh gairah, saya memberi tekanan kepada tim, padahal itu tidak perlu.

    Beberapa hasil mungkin bisa berbeda jika melihat penampilan kami, tetapi tekanan yang ada membuat kami tidak bisa menunjukkan kemampuan kami.

    Tentu saja, perekrutan pemain kali ini berkualitas. Pemain-pemain hebat dan punya prospek telah didatangkan. Perlu kesabaran, tetapi kesabaran seperti itu tidak selalu ada di Italia, terutama di Firenze."

  • Fabregas dan Gasperini

    "Como menempatkan sosok pelatih, sosok Cesc, sebagai pusatnya. Saya melihat beberapa hal menarik. Mereka memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Semua pemainnya tahu cara bermain di lapangan, melepaskan diri dari kawalan, dan bergerak.

    Ini tahun pertama mereka tampil di kompetisi piala, dan mereka meraih banyak kepuasan. Mereka terus melangkah di jalur mereka sendiri dengan kualitas dan keyakinan besar. Suasananya sangat bagus.

    Setiap pelatih punya cara bermain sendiri. Gasperini dan Fabregas berbeda, tetapi keduanya menyajikan sepakbola menyerang yang menghibur. Ada mentalitas yang berbeda dan cara yang berbeda dalam menghadapi pertandingan. Ada banyak cara untuk meraih hasil positif".

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  • Gelar Serie A bersama AC Milan

    "Saya rasa kehebatan seorang pelatih terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan karakteristik para pemain. Di tim itu, saya punya pemain-pemain yang akan kesulitan jika saya meminta mereka bertahan terlalu dalam.

    Semuanya selalu bergantung pada intensitas dan energi saat melakukan pressing ke depan. Anda bisa bermain lebih dalam atau lebih tinggi, tetapi jika ingin bermain tinggi, Anda harus melakukannya dengan intensitas besar. Pada musim kami menjuarai Serie A, Rafa tampil begitu dahsyat. Ketika menang, tercipta sesuatu yang istimewa dalam kelompok kerja yang sama. Setelah meraih Scudetto, saya, Paolo (Maldini, red.) dan Ricky (Massara, red.) tidak cukup baik, begitu pula Rafa. Rafa tidak bisa terus mengikuti seorang bek sayap sampai tuntas. Dia bisa melakukannya, tetapi pada akhirnya tidak melakukannya."

  • MOREIRA, RABIOT, DAN AC MILAN ASUHAN AMORIM

    "Moreira seperti Leao? Saya juga melihatnya saat melawan Sassuolo dan dia membuat saya terkesan. Dia dan Rabiot punya kekuatan kaki yang luar biasa. Milan bermain sangat bagus, Maignan melakukan penyelamatan gemilang... Namun, dengan 11 pemain inti, Milan benar-benar tim yang kuat. Ketika Amorim melakukan lebih banyak pergantian, Milan lebih kesulitan.

    Milan butuh waktu untuk mencapai titik ini karena ada pemain-pemain yang datang, mungkin mereka datang dengan sejumlah masalah, dan butuh waktu untuk menemukan ritme serta kondisi terbaik. Hasilnya kini mulai terlihat.

    Modric juga masih punya kekuatan kaki yang luar biasa. Goncalo Ramos bekerja keras untuk tim dan merupakan pemain yang sangat bagus".