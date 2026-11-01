"Juventus punya banyak pemain sayap, tetapi Yildiz dan Conceicao tidak bisa bermain. Menurut saya, duet Kolo Muani dan Woltemade masuk akal. Saya rasa Luciano membaca pertandingan dengan baik. Pergantian pemainnya terbukti tepat dan membuahkan hasil.

Sejauh yang saya lihat, Kolo Muani adalah pemain yang berusaha keras dan bekerja keras. Mungkin ia hanya belum menghasilkan aksi penentu. Saya tidak suka pemusatan latihan. Di saat-saat sulit, jika terus berada di dalam sepanjang hari seperti itu, Anda akan terus memikirkan masalah tersebut. Menurut saya, yang dibutuhkan adalah latihan berkualitas. Ketika keadaan tidak berjalan baik, pemusatan latihan tidak bisa menjadi satu-satunya solusi.

Saya tidak yakin Juventus menang hari ini karena menjalani pemusatan latihan. Babak kedua berjalan seimbang, lalu gol indah Alajbegovic mengubah pertandingan."