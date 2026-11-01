Mantan pelatih Milan, Fiorenitna, dan sejumlah tim lain, Stefano Pioli, hadir di Sky Sport dalam acara Sky Calcio Club untuk membahas pengalaman-pengalamannya terdahulu, keinginannya kembali melatih, dan kompetisi musim ini.
Mulai dari kenangannya menjuarai Serie A bersama Milan hingga Amorim, dari hal-hal baru yang dibawa Fabregas hingga kemenangan Juventus atas Napoli dan alasan kegagalan terakhirnya bersama Fiorentina, berikut pernyataannya: "Saya hampir menjadi pelatih timnas Italia, belum lama ini."