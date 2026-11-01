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cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Pioli: "Moreira seperti Leao? Dia dan Rabiot punya kekuatan kaki yang luar biasa. Dengan 11 pemain utama, Milan adalah tim yang benar-benar kuat. Di Fiorentina, saya menaikkan standar terlalu tinggi. Saya rindu melatih"

AC Milan
S. Pioli
Italy
Fiorentina
Inter
Juventus
SSC Napoli

Pelatih menjadi tamu di Sky Calcio Club

Mantan pelatih AC Milan, Fiorenitna, dan sejumlah klub lain, Stefano Pioli, hadir di Sky Sport dalam acara Sky Calcio Club untuk membahas pengalaman masa lalunya, keinginannya kembali melatih, dan jalannya kompetisi musim ini.

Mulai dari kenangan meraih Scudetto bersama AC Milan hingga kenangan tentang Amorim, dari perkembangan terbaru Fabregas hingga kemenangan Juventus atas Napoli dan alasan kegagalan terakhirnya bersama Fiorentina, berikut kata-katanya: "Saya nyaris menjadi pelatih timnas Italia, belum terlalu lama ini."

  • KEMENANGAN JUVENTUS ATAS NAPOLI

    "Juventus punya banyak pemain sayap, sementara Yildiz dan Conceicao absen. Menurut saya, duet Kolo Muani dan Woltemade masuk akal. Saya rasa Luciano mampu membaca pertandingan dengan baik. Pergantian pemainnya membuktikan keputusannya tepat dan membuahkan hasil.

    Dari yang saya lihat, Kolo Muani adalah pemain yang berusaha keras dan bekerja keras, tetapi mungkin ia belum menghasilkan aksi penentu. Saya tidak suka pemusatan latihan. Di saat-saat sulit, jika terus berada di tempat yang sama sepanjang hari, Anda akan terus memikirkan masalah itu. Menurut saya, yang dibutuhkan adalah latihan berkualitas. Ketika keadaan tidak berjalan baik, pemusatan latihan tidak bisa menjadi satu-satunya solusi.

    Saya tidak yakin Juventus menang hari ini karena menjalani pemusatan latihan. Babak kedua berlangsung seimbang, lalu gol luar biasa Alajbegovic mengubah jalannya pertandingan."

  • Kegagalan di Firenze

    "Saat ini saya rindu melatih. Setelah pengalaman di Firenze... di sana saya sangat ingin berhasil, tetapi hasilnya justru buruk, saya perlu mengambil jeda. Ada tawaran dari luar negeri, tetapi saya tidak mempertimbangkannya.

    Saya rasa saya salah karena memasang target terlalu tinggi di lingkungan yang begitu hangat dan penuh gairah. Saya memberi tekanan kepada tim, padahal itu tidak perlu.

    Beberapa hasil bisa saja berbeda jika melihat performa yang kami tunjukkan, tetapi tekanan yang ada membuat kami tidak bisa tampil maksimal.

    Tentu saja, kali ini klub telah melakukan aktivitas transfer yang berkualitas, mendatangkan pemain-pemain hebat dan punya potensi. Kesabaran dibutuhkan, tetapi kesabaran itu tidak selalu ada di Italia, terutama di Firenze."

  • FABREGAS DAN GASPERINI

    "Como menempatkan sosok pelatih, sosok Cesc, sebagai pusat tim. Saya melihat sejumlah hal menarik. Mereka memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Semuanya tahu cara bermain di lapangan, melepaskan diri dari penjagaan, dan bergerak.

    Ini tahun pertama mereka berlaga di kompetisi piala, dan mereka meraih banyak kepuasan. Mereka terus melangkah dengan kualitas dan keyakinan tinggi. Atmosfer di sana sangat bagus.

    Setiap pelatih punya cara bermain masing-masing. Ada perbedaan antara Gasperini dan Fabregas, tetapi keduanya menyajikan sepakbola yang menghibur dan menyerang. Ada perbedaan mentalitas dan cara menghadapi pertandingan. Ada banyak cara untuk meraih hasil positif."

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  • Gelar Serie A bersama AC Milan

    "Menurut saya, kehebatan seorang pelatih terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan karakteristik para pemain. Di tim itu, saya memiliki pemain-pemain yang akan kesulitan jika saya meminta mereka bertahan terlalu dalam.

    Semuanya bergantung pada intensitas dan energi saat melakukan pressing ke depan. Anda bisa bermain dengan garis pertahanan rendah atau tinggi, tetapi jika ingin bermain dengan garis pertahanan tinggi, Anda harus melakukannya dengan intensitas tinggi. Pada musim kami meraih Scudetto, Rafa tampil luar biasa. Ketika sebuah tim menang, tercipta sesuatu yang istimewa di dalam kelompok kerja yang sama. Setelah meraih Scudetto, saya, Paolo (Maldini, red.) dan Ricky (Massara, red.) tidak bekerja dengan baik, begitu pula dia. Rafa tidak bisa terus mengikuti seorang bek sayap hingga akhir, dia bisa melakukannya, tetapi kemudian tidak melakukannya".

  • MOREIRA, RABIOT, DAN AC MILAN ASUHAN AMORIM

    "Moreira seperti Leao? Saya juga melihatnya saat melawan Sassuolo dan dia membuat saya terkesan. Dia dan Rabiot punya kemampuan fisik yang benar-benar menonjol. AC Milan bermain sangat baik, Maignan melakukan penyelamatan gemilang... tetapi dengan 11 pemain utamanya, mereka benar-benar tim yang kuat. Ketika Amorim melakukan beberapa pergantian lagi, mereka lebih kesulitan.

    Butuh waktu untuk mencapai titik ini karena ada pemain-pemain yang datang, mungkin dengan sejumlah masalah, dan perlu waktu untuk menemukan ritme serta kondisi terbaik. Hasilnya mulai terlihat.

    Modric juga masih punya kemampuan fisik yang menonjol. Goncalo Ramos bekerja keras untuk tim dan dia pemain yang sangat bagus".