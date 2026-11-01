"Juventus punya banyak pemain sayap, sementara Yildiz dan Conceicao absen. Menurut saya, duet Kolo Muani dan Woltemade masuk akal. Saya rasa Luciano mampu membaca pertandingan dengan baik. Pergantian pemainnya membuktikan keputusannya tepat dan membuahkan hasil.

Dari yang saya lihat, Kolo Muani adalah pemain yang berusaha keras dan bekerja keras, tetapi mungkin ia belum menghasilkan aksi penentu. Saya tidak suka pemusatan latihan. Di saat-saat sulit, jika terus berada di tempat yang sama sepanjang hari, Anda akan terus memikirkan masalah itu. Menurut saya, yang dibutuhkan adalah latihan berkualitas. Ketika keadaan tidak berjalan baik, pemusatan latihan tidak bisa menjadi satu-satunya solusi.

Saya tidak yakin Juventus menang hari ini karena menjalani pemusatan latihan. Babak kedua berlangsung seimbang, lalu gol luar biasa Alajbegovic mengubah jalannya pertandingan."