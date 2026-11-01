Mantan pelatih AC Milan, Fiorenitna, dan sejumlah klub lain, Stefano Pioli, hadir di Sky Sport dalam acara Sky Calcio Club untuk membahas pengalaman masa lalunya, keinginannya kembali melatih, dan jalannya kompetisi musim ini.
Mulai dari kenangan meraih Scudetto bersama AC Milan hingga kenangan tentang Amorim, dari perkembangan terbaru Fabregas hingga kemenangan Juventus atas Napoli dan alasan kegagalan terakhirnya bersama Fiorentina, berikut kata-katanya: "Saya nyaris menjadi pelatih timnas Italia, belum terlalu lama ini."