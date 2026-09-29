Namun ada yang lebih istimewa karena gol untuk skor 4-1 di Bursa itu membuatnya, seperti disebutkan, melampaui angka lima gol bersama Timnas Italia dan melakukannya pada usia yang masih sangat muda, yakni 21 tahun 92 hari , dan hanya ada dua pemain yang berhasil melakukannya pada usia yang lebih muda: Giuseppe Meazza (19 tahun 261 hari) dan Gianni Rivera (21 tahun 78 hari). Singkatnya, ini adalah hasil bersejarah: penyerang Inter itu menjadi pemain ketiga termuda sepanjang masa yang melakukannya, pencapaian terbaru yang menegaskan laju perkembangannya. Setelah melalui musim pertama yang sangat baik di tim utama, tahun ini ia semakin mendapat ruang dalam racikan mentornya, Chivu, dan sudah membukukan dua gol serta satu assist.





Menjadi starter yang tak tergantikan bagi pelatih timnas Mancini, angka-angka Esposito bersama Italia sudah mengesankan jika dilihat saat ini, tetapi akan menjadi lebih luar biasa lagi bila diproyeksikan ke masa depan. Tidak mengherankan jika dalam beberapa tahun ke depan, penyerang Inter itu naik banyak posisi dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Timnas Italia, sebuah peringkat yang selama bertahun-tahun nyaris tidak mengalami perubahan besar di posisi-posisi teratas.





Saat ini berada di posisi ke-77 dengan 6 gol bersama Pellegrini dan Bernardeschi, jika terus melaju dengan ritme seperti ini, Esposito bisa melampaui banyak nama yang ada di depannya. Cukup dipikirkan bahwa, di antara para pemain yang masih aktif, ada Federico Chiesa dan El Shaarawy dengan 7 gol, Berardi dengan 8, Frattesi dengan 9, Barella dengan 10, Retegui dan Raspadori dengan 11, Belotti dengan 12, Kean dengan 13, Balotelli dengan 14. Dengan 8 gol lagi dalam beberapa bulan ke depan - dan jika para “pesaing” itu tetap tidak menambah gol - Pio bisa segera menjadi pencetak gol aktif terbaik Italia, tetapi daftar ini begitu rapat sehingga 10 besar tampaknya sudah dalam jangkauannya.





Berawal dari 6 gol (dan dengan 2 laga melawan Prancis dan Turki yang akan dimainkan dalam beberapa hari ke depan), nomor 7 Timnas Italia itu membidik banyak totem Italia: dengan tambahan 10 gol lagi dalam beberapa bulan/tahun ke depan, ia akan menyamai Toni dan Vialli di angka 16. Di angka 17 ada Immobile, di angka 19 ada Bettega dan Gilardino, di angka 20 ada Paolo Rossi dan di angka 21 ada De Rossi.





Sebelum masuk 10 besar, ia harus melewati Sandro Mazzola (22 gol untuk Timnas Italia) dan kemudian membidik 23 gol milik Vieri dan Graziani, serta 25 gol milik Baloncieri, Inzaghi, dan Altobelli. Lima besar kemudian dibuka oleh Baggio dan Del Piero (dengan 27 gol), sementara podium ditempati (dan sudah demikian selama beberapa dekade) oleh Piola dengan 30, Meazza dengan 33, dan Riva dengan 35.





Untuk saat ini puncak-puncak itu masih sebatas mimpi bagi Esposito, yang masih berjarak 29 gol dari Rombo di Tuono. Misi itu memang rumit, tetapi bukan tidak mungkin mengingat kemampuan sang pemain dan usianya yang masih muda. Jika ia setidaknya bisa mendekati legenda Cagliari itu, sepak bola Italia akan kembali memiliki bomber yang selama bertahun-tahun hilang, setidaknya secara angka. Yang bisa kita lakukan hanyalah berharap demikian dan terus mendukung dia serta Italia asuhan Mancini.