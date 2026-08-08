Kenaikan Esposito menjelaskan perhatian tersebut. Lulusan akademi itu mencatatkan 20 kali sebagai starter dan 24 penampilan sebagai pemain pengganti di Serie A dan Liga Champions musim lalu, dengan kontribusi sembilan gol dan lima assist saat Inter menjuarai Scudetto. Kini, ia sudah mencatatkan 50 penampilan untuk klub tersebut dan telah menembus tim senior Italia, dengan mengoleksi sembilan caps. Produktivitas itu, ditambah usianya dan statusnya sebagai pemain binaan sendiri, persis merupakan profil yang diburu klub-klub elite Inggris dalam beberapa bursa transfer terakhir: seorang finisher muda yang sudah terbukti dan masih punya ruang untuk berkembang menjadi salah satu penyerang tengah terbaik di Eropa, alih-alih sebuah perjudian besar dengan biaya mahal.