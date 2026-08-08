AFP
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Pio Esposito bisa menolak pendekatan transfer Arsenal dan Manchester United? Striker Inter Milan makin dekat dengan kontrak baru di San Siro
Mengapa Esposito masuk radar
Arsenal dan Manchester United dikabarkan telah melakukan penjajakan di saat-saat akhir terhadap striker Inter Milan Pio Esposito, dengan kedua raksasa Premier League itu mempertimbangkan apakah pemain berusia 21 tahun tersebut bisa dibujuk meninggalkan San Siro. Menurut CaughtOffside, dua klub Inggris itu telah menjalin kontak dengan pihak-pihak yang dekat dengan sang penyerang untuk mengukur keterbukaannya terhadap kepindahan menjelang musim 2026-27. Kedua tim sudah memiliki opsi di lini depan, tetapi dengan empat kompetisi yang harus dijalani musim ini, tambahan daya gedor dan kedalaman skuad tetap menjadi prioritas bagi masing-masing manajer yang ingin memperkuat perburuan gelar.
Angka di balik ketertarikan
Kenaikan Esposito menjelaskan perhatian tersebut. Lulusan akademi itu mencatatkan 20 kali sebagai starter dan 24 penampilan sebagai pemain pengganti di Serie A dan Liga Champions musim lalu, dengan kontribusi sembilan gol dan lima assist saat Inter menjuarai Scudetto. Kini, ia sudah mencatatkan 50 penampilan untuk klub tersebut dan telah menembus tim senior Italia, dengan mengoleksi sembilan caps. Produktivitas itu, ditambah usianya dan statusnya sebagai pemain binaan sendiri, persis merupakan profil yang diburu klub-klub elite Inggris dalam beberapa bursa transfer terakhir: seorang finisher muda yang sudah terbukti dan masih punya ruang untuk berkembang menjadi salah satu penyerang tengah terbaik di Eropa, alih-alih sebuah perjudian besar dengan biaya mahal.
Inter tetap kukuh
Terlepas dari riuh rumor transfer, laporan itu menegaskan bahwa prioritas Esposito tetap Inter, bukan pindah ke Premier League. Kesepakatan verbal terkait kontrak baru juga disebut sudah tercapai, dengan sang penyerang ingin melanjutkan perkembangannya di klub yang membesarkannya. Ini menjadi dorongan signifikan bagi Cristian Chivu, yang memiliki persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di lini depan terlepas dari masa depan Esposito, dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram sama-sama menjadi opsi utama. Mempertahankan produk akademi yang sangat dihargai sekaligus menurunkan dua pemain internasional yang sudah terbukti akan menjadi pernyataan kekuatan yang besar dari juara Serie A yang baru dinobatkan.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Bahkan sebagai juara Serie A, Inter bersiap menghadapi minat dari para peminat mengingat persyaratan menggiurkan yang bisa ditawarkan sepakbola Inggris, dan kesediaan Arsenal serta Manchester United untuk mengajukan pertanyaan menunjukkan tingkat kekaguman terhadap Esposito di luar Italia. Namun, kecuali ada perubahan sikap yang dramatis, semua tanda mengarah pada sang penyerang memperpanjang masa tinggalnya dan terus berjuang mendapatkan menit bermain di belakang Martinez dan Thuram ketimbang pindah ke Liga Primer musim panas ini. Kedua klub Inggris itu diperkirakan akan terus menjajaki pasar terlepas dari situasinya, dengan sektor penyerang kemungkinan tetap menjadi area fokus sebelum bursa transfer ditutup.
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