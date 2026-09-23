Pio dan Sebastiano Esposito membidik penampilan bersejarah bersama Italia saat sejarah saudara kandung di timnas Italia terus terukir

Duo penyerang Pio dan Sebastiano Esposito mendapat pemanggilan bersamaan dari pelatih kepala Italia Roberto Mancini untuk kampanye UEFA Nations League mendatang. Jika keduanya tampil dalam pertandingan yang sama, mereka akan memperbarui statistik tim nasional yang belum tersentuh sejak November 2000, ketika Simone dan Filippo Inzaghi berbagi lapangan selama 11 menit melawan England.

Hanya tiga pasang saudara yang pernah bermain secara bersamaan untuk tim nasional senior Italia: Giuseppe dan Felice Milano pada 1912, Aldo dan Luigi Cevenini pada 1915, serta duo Inzaghi.

Saudara-saudara terkenal lainnya mendapat pemanggilan bersama tanpa bermain secara bersamaan, seperti Giuseppe dan Franco Baresi di Euro 1980, serta saudara kembar Cristian dan Damiano Zenoni pada 2001.



