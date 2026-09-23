Nicolo Campo
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Pio dan Sebastiano Esposito membidik penampilan bersejarah bersama Italia saat sejarah saudara kandung di timnas Italia terus terukir
Saudara-saudara Esposito bidik penampilan bersejarah bersama timnas Italia
Duo penyerang Pio dan Sebastiano Esposito mendapat pemanggilan bersamaan dari pelatih kepala Italia Roberto Mancini untuk kampanye UEFA Nations League mendatang. Jika keduanya tampil dalam pertandingan yang sama, mereka akan memperbarui statistik tim nasional yang belum tersentuh sejak November 2000, ketika Simone dan Filippo Inzaghi berbagi lapangan selama 11 menit melawan England.
Hanya tiga pasang saudara yang pernah bermain secara bersamaan untuk tim nasional senior Italia: Giuseppe dan Felice Milano pada 1912, Aldo dan Luigi Cevenini pada 1915, serta duo Inzaghi.
Saudara-saudara terkenal lainnya mendapat pemanggilan bersama tanpa bermain secara bersamaan, seperti Giuseppe dan Franco Baresi di Euro 1980, serta saudara kembar Cristian dan Damiano Zenoni pada 2001.
- Getty Images Sport
Sejarah panjang saudara kandung Italia membentang lintas generasi
Warisan tim nasional Italia menampilkan banyak pasangan saudara yang dipanggil di berbagai era, termasuk Carlo dan Alessandro Rampini dari Pro Vercelli, duet era 1920-an Cesare dan Dario Martin, serta duo Juventus era 1930-an Mario dan Giovanni Varglien. Belakangan, kapten juara Piala Dunia Fabio Cannavaro membela Italia bersama saudaranya, Paolo.
Momen ini juga menyoroti kakak tertua Salvatore Esposito, yang saat ini bermain untuk Sampdoria dengan status pinjaman dari Spezia, dan mencatatkan penampilan senior pertamanya saat melawan Inggris pada 11 Juni 2022.
Trio Esposito kini menjadi unit keluarga internasional elite dalam sejarah sepak bola Italia.
Mancini berikan saran untuk striker saat atmosfer kamp berkembang positif
Berbicara di Azzurri Live, kedua penyerang itu mengonfirmasi bahwa mereka berbagi kamar di Coverciano sambil menerima arahan teknis dan motivasi dari mantan striker legendaris Mancini. Sebastiano menjelaskan bahwa ia mendapat tips soal posisi tubuh di dalam kotak penalti sebelum mencuri perhatian saat menyanyikan lagu inisiasi makan malam.
Pio juga mengenang gol internasional pertamanya saat melawan Estonia, menggambarkan momen itu sebagai insting murni dan pembebasan total.
"Bos adalah striker hebat, jadi dia bisa memberi kami sangat banyak masukan," ujar Sebastiano. "Bagi seorang anak yang bermimpi menjadi pesepakbola, bisa sampai di sini bersama saudara-saudara Anda benar-benar merupakan pencapaian tertinggi."
- LaPresse
Akar di Castellammare dan pengorbanan keluarga memicu mimpi Nations League
"Orang tua kami menempatkan anak-anak mereka di atas segalanya, dan sekarang giliran kami untuk membalasnya," tambah Sebastiano. "Ketika Pio mencetak gol melawan Estonia, saya dan Salva berteriak begitu keras di Brescia sampai orang-orang ketakutan! Kami merayakan gol satu sama lain seolah-olah kami sendiri yang mencetaknya."
Skuad asuhan Mancini bersiap untuk menghadapi empat pertandingan Nations League dalam 15 hari, dimulai dengan laga melawan Belgia di Stadio Olimpico, Roma.
Pio dan Sebastiano siap menorehkan sejarah bersama di lapangan.
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