'Pintu terbuka' - William Saliba dari Arsenal diprediksi akan pindah ke Real Madrid oleh legenda Prancis

Pemain berusia 25 tahun ini telah menjadi pilar penting di lini belakang The Gunners, membantu tim asuhan Mikel Arteta meraih gelar juara Liga Premier yang bersejarah musim lalu.

Saat berbicara kepada Sportscasting, Desailly menegaskan bahwa ia melihat Bernabeu sebagai tujuan alami berikutnya bagi rekan senegaranya itu. "Ya, ya. Saya memang berharap William Saliba suatu hari nanti akan mengenakan seragam Real Madrid," kata Desailly. "Dia terikat kontrak dengan Arsenal untuk, saya tidak tahu, empat tahun ke depan. Tapi dia masih muda, jadi mengapa tidak? Pintunya terbuka, dan semua pemain terbaik ingin bermain untuk Real Madrid pada suatu saat dalam karier mereka. Pintunya terbuka. Tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Dia adalah bek tengah terbaik, jadi begitulah keadaannya saat ini."