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'Pintu terbuka' - William Saliba dari Arsenal diprediksi akan pindah ke Real Madrid oleh legenda Prancis
Desailly memberikan prediksi tentang Madrid
Pemain berusia 25 tahun ini telah menjadi pilar penting di lini belakang The Gunners, membantu tim asuhan Mikel Arteta meraih gelar juara Liga Premier yang bersejarah musim lalu.
Saat berbicara kepada Sportscasting, Desailly menegaskan bahwa ia melihat Bernabeu sebagai tujuan alami berikutnya bagi rekan senegaranya itu. "Ya, ya. Saya memang berharap William Saliba suatu hari nanti akan mengenakan seragam Real Madrid," kata Desailly. "Dia terikat kontrak dengan Arsenal untuk, saya tidak tahu, empat tahun ke depan. Tapi dia masih muda, jadi mengapa tidak? Pintunya terbuka, dan semua pemain terbaik ingin bermain untuk Real Madrid pada suatu saat dalam karier mereka. Pintunya terbuka. Tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Dia adalah bek tengah terbaik, jadi begitulah keadaannya saat ini."
- AFP
Saliba vs Van Dijk
Desailly, mantan kapten Chelsea, diminta untuk menilai bek tengah terbaik di dunia sepak bola dan menyebut Saliba sebagai pemain yang paling menonjol, bahkan menempatkannya di atas ikon Liverpool, Virgil van Dijk. Pria asal Prancis itu mencatat bahwa meskipun Van Dijk tetap menjadi pemain papan atas, ia telah menunjukkan tanda-tanda kelemahan dalam beberapa musim terakhir.
"Menurut saya, siapa bek tengah terbaik di dunia? Bukan Virgil van Dijk," jelas Desailly. "Kita tahu dia memiliki levelnya sendiri; tak diragukan lagi dia adalah bek hebat. Namun, dalam beberapa kesempatan, dia menunjukkan sedikit kelemahan. Hal itu mungkin juga disebabkan oleh cedera yang pernah dialaminya; dalam situasi 1 lawan 1, ia tidak lagi luar biasa seperti dulu, meskipun ia tetaplah pemain hebat."
Saliba dinilai lebih unggul dari para pesaingnya
Desailly melangkah lebih jauh dalam penilaiannya, meremehkan kemampuan para bek tengah di beberapa klub papan atas Eropa lainnya jika dibandingkan dengan level Saliba. Pemenang Piala Dunia 1998 itu berpendapat bahwa tidak ada pesaing yang saat ini bermain untuk Manchester United, Chelsea, Inter Milan, atau AC Milan yang mampu menandingi konsistensi dan kontribusi defensif pemain asal Prancis tersebut.
"Saya akan menempatkan William Saliba di sana; meskipun ia memiliki beberapa masalah dengan punggungnya, saya pikir ia layak masuk dalam perbincangan sebagai bek tengah terbaik di dunia," kata Desailly. "Saliba jelas merupakan salah satu yang terbaik. Gabriel hanya ada di sana karena Saliba – jadi Gabriel, tidak, ia tidak masuk dalam perbincangan itu. Siapa lagi yang bisa kita sebutkan? Di Manchester United, tidak ada siapa-siapa. Chelsea, tidak pada level itu. Inter Milan, AC Milan, sama sekali tidak."
- Getty/GOAL
Bek-bek baru untuk Madrid
Madrid sebelumnya dikaitkan dengan upaya merekrut Saliba sebelum bek tengah asal Prancis itu menandatangani perpanjangan kontrak dengan Arsenal tahun lalu. Kini, Los Merengues berhasil mendatangkan bek asal Prancis lainnya, dengan menyelesaikan transfer Ibrahima Konate secara gratis setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir. Meskipun Konate telah bergabung, klub ini tetap aktif di bursa transfer untuk mencari bek tengah elit lainnya, dengan dilaporkan adanya ketertarikan terhadap Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund.
Selain Konate, tim asuhan Jose Mourinho telah menyelesaikan dua rekrutan gemilang untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim baru. Petinggi Bernabeu berhasil melakukan langkah besar dengan merekrut Bernardo Silva secara gratis setelah ia hengkang dari Manchester City, sekaligus menyelesaikan kesepakatan senilai €55 juta untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea.