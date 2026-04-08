Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, pihak manajemen Stuttgart telah menyusun rencana yang matang untuk menjual gelandang berusia 25 tahun tersebut dengan harga transfer tertinggi jika memang terpaksa.
Pindah pada musim panas? VfB Stuttgart tampaknya telah menetapkan harga untuk pemain timnas yang banyak diminati
Untuk itu, klausul pelepasan yang saat ini tercantum dalam kontrak Stiller harus dibeli terlebih dahulu. Menurut kabar yang beredar, nilai klausul tersebut sebesar 36,5 juta euro dan dapat dihapus dari kontrak dengan biaya yang relatif kecil, yaitu hanya dua juta euro, yang harus dibayarkan VfB kepada Stiller.
Setelah itu, juara Piala DFB saat ini dapat menegosiasikan biaya transfer secara bebas. Stiller masih terikat dengan klub Swabia hingga 30 Juni 2028; menurut Sport Bild, klub berharap dapat menerima setidaknya 50 juta euro jika ia hengkang.
Apakah hal itu akan terjadi, masih belum jelas. Pemain yang tujuh kali membela timnas Jerman ini, yang di Stuttgart di bawah asuhan pelatih Sebastian Hoeneß termasuk dalam jajaran pemain inti yang tak terbantahkan dan masih bisa berharap untuk berpartisipasi di Piala Dunia, sebelumnya dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa.
Misalnya, Real Madrid dari LaLiga Spanyol atau Manchester United dari Liga Premier dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrutnya, namun tampaknya hal tersebut belum menjadi konkret.
Stuttgart bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mencari pengganti Stiller
Jika Stiller benar-benar meninggalkan VfB, Stuttgart harus mempercepat pencarian penggantinya pada musim panas nanti. Antara 25 hingga 30 juta dari 50 juta euro yang diperoleh akan diinvestasikan kembali untuk itu. Hal yang sama juga berlaku jika Jamie Leweling hengkang, yang kabarnya juga dihargai 50 juta euro. Selain itu, pihak Stuttgart tampaknya sedang mempertimbangkan untuk mencari pemain cadangan bagi bek kiri Maximilian Mittelstädt.
Stiller berasal dari akademi FC Bayern München dan bergabung dengan Stuttgart pada musim panas 2023 setelah dua tahun bermain untuk TSG Hoffenheim. Pada musim ini, ia telah tampil sebanyak 44 kali untuk VfB di semua kompetisi, dengan mencetak satu gol dan sepuluh assist.