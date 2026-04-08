Pindah pada musim panas? VfB Stuttgart tampaknya telah menetapkan harga untuk pemain timnas yang banyak diminati

Untuk itu, klausul pelepasan yang saat ini tercantum dalam kontrak Stiller harus dibeli terlebih dahulu. Menurut kabar yang beredar, nilai klausul tersebut sebesar 36,5 juta euro dan dapat dihapus dari kontrak dengan biaya yang relatif kecil, yaitu hanya dua juta euro, yang harus dibayarkan VfB kepada Stiller.

Setelah itu, juara Piala DFB saat ini dapat menegosiasikan biaya transfer secara bebas. Stiller masih terikat dengan klub Swabia hingga 30 Juni 2028; menurut Sport Bild, klub berharap dapat menerima setidaknya 50 juta euro jika ia hengkang.

Apakah hal itu akan terjadi, masih belum jelas. Pemain yang tujuh kali membela timnas Jerman ini, yang di Stuttgart di bawah asuhan pelatih Sebastian Hoeneß termasuk dalam jajaran pemain inti yang tak terbantahkan dan masih bisa berharap untuk berpartisipasi di Piala Dunia, sebelumnya dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa.

Misalnya, Real Madrid dari LaLiga Spanyol atau Manchester United dari Liga Premier dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrutnya, namun tampaknya hal tersebut belum menjadi konkret.