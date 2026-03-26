Pindah ke MLS tampaknya tak mungkin bagi Cristiano Ronaldo, karena legenda Timnas AS itu mengklaim bahwa pemain Portugal yang dijuluki GOAT itu 'hanya tinggal selangkah lagi dari pensiun'
Kenyataan masa pensiun bagi ikon Portugal
Legenda USMNT, Kasey Keller, memberikan pandangan yang realistis mengenai masa depan Ronaldo, dengan menyiratkan bahwa penyerang Al-Nassr tersebut kini mendekati akhir kariernya sebagai pemain. Meskipun Ronaldo terus berupaya keras untuk menjaga kebugarannya, Keller meyakini bahwa pemain berusia 41 tahun itu kini berada di fase kritis dalam kariernya, di mana ruang untuk kesalahan sangatlah tipis.
Berbicara kepada Jackpot City Casino, Keller mengatakan: “Sejujurnya, saya pikir dia hanya berjarak satu cedera lagi dari pensiun. Apakah dia ingin mencetak 1.000 gol? Tentu saja. Tapi saya tidak tahu apakah dia ingin bergabung dengan sistem MLS pada usia 41 atau 42 tahun, berkeliling ke seluruh negeri, hanya untuk apa.”
Ronaldo tidak perlu MLS untuk terjun ke dunia Hollywood
Meskipun banyak yang berspekulasi bahwa bermain di Los Angeles atau Miami akan menjadi batu loncatan yang sempurna untuk karier pasca-sepak bola di industri film, Keller menegaskan bahwa Ronaldo tidak memerlukan kontrak sepak bola untuk menembus Hollywood. Mantan penjaga gawang itu berpendapat bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali itu sudah menjadi merek global yang cukup besar untuk melampaui dunia olahraga kapan pun ia mau.
“Apakah Cristiano Ronaldo akan memikirkan karier di Hollywood saat ia datang ke AS musim panas ini? Saya rasa Ronaldo tidak terlalu khawatir soal itu. Jika ia ingin melakukannya, ia pasti sudah melakukannya daripada pindah ke Arab Saudi... Ini Cristiano Ronaldo, jika ia ingin terjun ke dunia film, ia akan terjun ke dunia film.”
Kabar terbaru seputar kebugaran & harapan di Piala Dunia
Ronaldo saat ini sedang menghadapi masalah cedera fisik persis seperti yang diperingatkan Keller, setelah baru-baru ini mengalami robekan otot paha belakang saat bermain di Liga Pro Arab Saudi. Namun, sang penyerang tetap optimis mengenai pemulihannya baik untuk klub maupun tim nasional menjelang Piala Dunia 2026.
Pemain veteran ini aktif di media sosial untuk menunjukkan bahwa kondisinya membaik setiap hari sambil menjalani latihan rehabilitasi. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, juga telah berusaha menenangkan kekhawatiran terkait ketersediaan kaptennya untuk turnamen mendatang di Amerika Utara, dengan menegaskan bahwa masalah otot yang dialami saat ini hanyalah hambatan kecil dalam karier individu yang impresif.
Film dokumenter dan kehidupan setelah pensiun dari sepak bola
Pembicaraan mengenai masa depan Ronaldo sering kali berputar pada kehadirannya yang begitu menonjol di media serta hubungannya dengan Georgina Rodriguez. Keller memperkirakan sang penyerang akan tetap menjadi sorotan, meski ia ragu melihat ikon sepak bola ini beralih ke peran manajemen sepak bola tradisional seperti rekan-rekannya.
Ia berkata: "Apakah Cristiano Ronaldo bisa membuat dokumenter Netflix bersama Georgina Rodriguez? Tentu saja ia bisa melakukannya. Jelas ia akan memiliki pilihan untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Jika kita melihat kepribadian antara Ronaldo dan Messi, Messi lebih banyak berada di belakang layar, sedangkan Ronaldo selalu berada di garis depan.
"Saya penasaran melihat apa yang akan dia lakukan dalam bahasa Portugis, dalam bahasa Inggris, dan peran apa yang akan dia ambil. Karena dia juga tampaknya tidak memiliki kepribadian yang akan sekadar pergi dan bersantai di suatu tempat. Bukankah dia merasa seperti orang yang masih ingin melakukan sesuatu? Apa peran itu, ketika Anda sebesar dan sepenting itu, saya tidak melihatnya menjadi pelatih, saya tidak melihatnya menjadi Manajer Umum atau Direktur Olahraga."