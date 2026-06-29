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Pimpinan RB Leipzig membantah kabar bahwa Yan Diomande akan bergabung dengan PSG, meskipun ada klaim bahwa transfer musim panas itu sudah hampir terwujud
Leipzig tetap teguh terkait masa depan Diomande
Leipzig tidak akan mengizinkan bintang mudanya, Diomande, hengkang dari klub selama jendela transfer saat ini, meskipun ada minat yang sangat besar dari Paris Saint-Germain. Klub Ligue 1 tersebut telah dikaitkan erat dengan upaya untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun itu, namun direktur olahraga Leipzig, Marcel Schafer, sangat tegas mengenai situasi ini.
Berbicara kepada Bild, Schafer dengan tegas menyatakan sikap klub terkait talenta asal Pantai Gading tersebut. "Yan Diomande akan bermain untuk RB Leipzig tahun depan. Dan kami tidak akan berubah pikiran mengenai hal itu," tegas Schafer.
Meskipun ia mengakui bahwa pemain muda tersebut pada akhirnya akan pindah ke klub yang lebih besar, ia menegaskan bahwa waktunya belum tiba. "Akan tiba saatnya kami mengizinkan Diomande untuk melangkah ke tahap berikutnya. Namun, bukan tahun ini."
- Getty Images Sport
Belum ada harga yang ditetapkan untuk bintang muda asal Pantai Gading ini
Nilai pasar remaja ini telah melonjak drastis sejak kepindahannya senilai €20 juta dari klub divisi dua Spanyol, Leganes, tepat setahun yang lalu. Penampilannya begitu mengesankan hingga Leipzig dilaporkan menolak tawaran besar senilai €100 juta dari Liverpool pada awal jendela transfer ini. Menurut Schafer, klub bahkan tidak memiliki “batas toleransi finansial” untuk pemain tersebut pada tahap ini.
Alih-alih mencari jalan keluar, Leipzig dilaporkan sedang berupaya mengamankan komitmen jangka panjang sang pemain. Klub asal Jerman ini berencana menyesuaikan kontrak Diomande saat ini, yang berlaku hingga 2030, untuk menawarkan persyaratan yang jauh lebih baik. Langkah ini dirancang untuk mencerminkan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling diminati di Eropa dan untuk menangkis minat lebih lanjut dari luar negeri.
Kesepakatan PSG dan model peminjaman yang mungkin diterapkan
Sikap tegas dari Leipzig ini muncul di tengah klaim dari Footmercato bahwa Diomande telah mencapai kesepakatan pribadi dengan PSG. Kabarnya, pembicaraan telah berlangsung antara juara Prancis tersebut dan klub Jerman itu, namun petinggi RB Leipzig tetap tak tergoyahkan oleh tekanan tersebut. Ketua dewan pengawas Oliver Mintzlaff telah menyuarakan sikap tenangnya terhadap situasi ini pada bulan April.
Saat itu, Mintzlaff mengatakan: "Jika saya adalah direktur olahraga, saya tidak akan menjual pemain muda ini, yang bahkan belum genap satu musim bersama kami, berapa pun harga yang ditawarkan." Namun, transfer ini tidak sepenuhnya mustahil jika solusi kreatif dapat ditemukan. Salah satu skema yang dikabarkan melibatkan PSG yang membeli Diomande pada musim panas ini namun meminjamkannya kembali ke Leipzig selama satu tahun – sebuah strategi yang sebelumnya pernah digunakan Leipzig saat mereka menjual Naby Keita ke Liverpool pada 2017.
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Kenaikan pesat dari divisi kedua Spanyol
Setelah bergabung sebagai pemain yang relatif belum dikenal dari Leganes, ia dengan cepat membuktikan diri sebagai bintang Bundesliga yang mapan. Kemampuannya beradaptasi dengan cepat memicu rumor yang terus-menerus bahwa ia mungkin akan hengkang setelah hanya satu musim.
Statistiknya di Bundesliga menceritakan kisah seorang pemain yang telah beradaptasi dengan sepak bola profesional dengan sangat mudah. Dengan jumlah gol (12) dan assist (delapan) yang lebih banyak daripada pemain Leipzig lainnya kecuali Christoph Baumgartner, Diomande telah menjadi jantung serangan timnya. Kemampuannya memenangkan 55 persen duelnya semakin menunjukkan bahwa ia memiliki atribut fisik yang sejalan dengan bakat teknisnya.
Saat ditanya sebulan lalu apakah ia akan tetap berada di Leipzig musim depan, pemain berusia 19 tahun itu menjawab kepada Kicker: “Ya,” sambil menambahkan: “Saya tidak memikirkan hal itu saat ini. Saya terikat kontrak di Leipzig dan saya menikmati bermain di sini. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Semua orang memiliki ambisi, termasuk saya. Impian saya adalah bermain di level tertinggi yang mungkin.”