Pimpinan RB Leipzig membantah kabar bahwa Yan Diomande akan bergabung dengan PSG, meskipun ada klaim bahwa transfer musim panas itu sudah hampir terwujud

Leipzig tidak akan mengizinkan bintang mudanya, Diomande, hengkang dari klub selama jendela transfer saat ini, meskipun ada minat yang sangat besar dari Paris Saint-Germain. Klub Ligue 1 tersebut telah dikaitkan erat dengan upaya untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun itu, namun direktur olahraga Leipzig, Marcel Schafer, sangat tegas mengenai situasi ini.

Berbicara kepada Bild, Schafer dengan tegas menyatakan sikap klub terkait talenta asal Pantai Gading tersebut. "Yan Diomande akan bermain untuk RB Leipzig tahun depan. Dan kami tidak akan berubah pikiran mengenai hal itu," tegas Schafer.

Meskipun ia mengakui bahwa pemain muda tersebut pada akhirnya akan pindah ke klub yang lebih besar, ia menegaskan bahwa waktunya belum tiba. "Akan tiba saatnya kami mengizinkan Diomande untuk melangkah ke tahap berikutnya. Namun, bukan tahun ini."



