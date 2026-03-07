Getty Images Sport
Pimpinan Atletico Madrid mengonfirmasi bahwa transfer Antoine Griezmann ke Orlando City batal dan memberi isyarat bahwa sang bintang klub akan bertahan dua tahun lagi
Griezmann tetap bertahan di Atleti
Pemain berusia 34 tahun itu telah dikaitkan erat dengan kemungkinan hengkang pada bulan ini, dengan beberapa laporan menyarankan bahwa penampilannya melawan Real Sociedad pekan ini bisa menjadi penampilan terakhirnya bersama Colchoneros. Namun, dalam konferensi pers sebelum laga La Liga Sabtu ini, Alemany menegaskan bahwa pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut tidak akan kemana-mana.
“Sudah saya katakan bahwa dia memiliki kontrak untuk musim ini dan dua musim lagi bersama kami. Saya tidak melihat ada berita besar. Antoine sedang dalam performa luar biasa, dia bermain dengan sangat baik. Mereka akan memberi tepuk tangan seperti biasa. Saya tetap pada pendirian saya, dia memiliki kontrak, dia akan tetap bersama kami. Sebuah lingkaran telah terbentuk dan kita kembali ke awal. Dia sedang tampil spektakuler dan itu yang paling penting. Dia akan tetap bersama kami, dia akan terus bersama kami dan tidak ada yang lain,” kata Alemany.
Buru trofi di ibu kota
Keputusan untuk tetap bertahan dilaporkan didorong oleh keinginan kuat Griezmann untuk mengakhiri kekeringan trofi yang signifikan bersama Rojiblancos. Meskipun ia telah mencapai status legendaris di ibu kota Spanyol, pemenang Piala Dunia itu gagal meraih gelar liga 2021 klub selama masa baktinya di Barcelona. Kini, dengan Atleti lolos ke final Copa del Rey, pemain Prancis itu bertekad untuk meraih satu gelar besar terakhir di bawah asuhan Diego Simeone.
Alemany menampik spekulasi bahwa pindah ke Amerika Utara akan segera terjadi, menyebut hubungan dengan Orlando City sebagai spekulasi belaka. Ia menekankan bahwa penyerang tersebut "fokus pada apa yang akan datang" saat klub menghadapi periode krusial di berbagai front, termasuk laga knockout Liga Champions melawan Tottenham dan final piala domestik yang telah disebutkan.
Simeone mendukung wakilnya.
Ketidakpastian seputar Griezmann bahkan telah mempengaruhi manajer Diego Simeone, yang sebelumnya berbicara dengan nada pasrah mengenai masa depan bintang timnya. Setelah kemenangan di semifinal melawan Barcelona, pelatih asal Argentina itu berbicara secara terbuka tentang situasi tersebut, mengatakan: “Saya harap dia bermain di final; dia pantas mendapatkannya lebih dari siapa pun. Kualitas dan bakatnya akan tetap bersamanya seumur hidup. Saya sangat mencintainya dan selalu menginginkan yang terbaik untuknya, tetapi saya berharap dia bisa bermain di final itu.”
Dengan Griezmann tetap berada di tim, Atleti dapat terus mengandalkan mesin kreatif utama mereka tanpa harus khawatir harus merombak struktur serangan mereka di tengah musim.
Mengelola beban kerja
Seiring mendekati akhir musim, Alemany juga membahas kebijakan rotasi skuad, yang menjadi kebutuhan mengingat keterlibatan mereka dalam tiga kompetisi. Membahas jadwal yang padat, ia mencatat: “Kami beruntung harus melakukan rotasi, artinya kami masih berkompetisi di semua ajang. Ini memang masalah dan alasan untuk membahas rotasi, tapi fantastis bahwa kami harus melakukannya.”
Mengenai perbedaan periode istirahat dibandingkan dengan lawan-lawan mereka, direktur tersebut tetap pragmatis menghadapi tantangan di depan. “Hal ini tentang hari-hari terkadang tidak memiliki hubungan langsung dengan performa tim. Kami tahu bahwa pada Selasa ada pertandingan penting dalam musim ini, tetapi pertandingan hari ini juga penting. Di situlah kami berusaha menyelamatkan semua orang. Untuk itu, kami memiliki skuad yang besar,” Alemany menyimpulkan.
