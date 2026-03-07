Pemain berusia 34 tahun itu telah dikaitkan erat dengan kemungkinan hengkang pada bulan ini, dengan beberapa laporan menyarankan bahwa penampilannya melawan Real Sociedad pekan ini bisa menjadi penampilan terakhirnya bersama Colchoneros. Namun, dalam konferensi pers sebelum laga La Liga Sabtu ini, Alemany menegaskan bahwa pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut tidak akan kemana-mana.

“Sudah saya katakan bahwa dia memiliki kontrak untuk musim ini dan dua musim lagi bersama kami. Saya tidak melihat ada berita besar. Antoine sedang dalam performa luar biasa, dia bermain dengan sangat baik. Mereka akan memberi tepuk tangan seperti biasa. Saya tetap pada pendirian saya, dia memiliki kontrak, dia akan tetap bersama kami. Sebuah lingkaran telah terbentuk dan kita kembali ke awal. Dia sedang tampil spektakuler dan itu yang paling penting. Dia akan tetap bersama kami, dia akan terus bersama kami dan tidak ada yang lain,” kata Alemany.

