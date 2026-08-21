'Pilihan yang tepat!' - Wonderkid Real Madrid Franco Mastantuono mengungkap alasan ia menolak banyak tawaran untuk bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman

Mastantuono menegaskan bahwa visi jangka panjang yang dipaparkan Fiorentina menjadi alasan utama ia memilih Stadio Artemio Franchi dibandingkan pelamar-pelamar papan atas lainnya. Gelandang serang berusia 19 tahun itu, yang tetap menjadi salah satu prospek dengan penilaian tertinggi di sepak bola dunia, resmi menyelesaikan kepindahan pinjaman semusim dari Bernabeu pada awal bulan ini. Kesepakatan tersebut merupakan pinjaman murni tanpa opsi atau kewajiban pembelian, sehingga Real Madrid tetap memegang kendali atas masa depannya dalam jangka panjang.

Berbicara dalam konferensi pers perkenalannya, Mastantuono mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan tersebut. "Saya sangat senang berada di Fiorentina, yang menyodorkan proyek yang sangat menarik kepada saya. Ini adalah pilihan yang tepat untuk karier saya, dan saya senang telah mengambilnya," katanya kepada para wartawan.



