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'Pilihan yang tepat!' - Wonderkid Real Madrid Franco Mastantuono mengungkap alasan ia menolak banyak tawaran untuk bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman
Proyek diutamakan ketimbang gengsi bagi wonderkid Argentina
Mastantuono menegaskan bahwa visi jangka panjang yang dipaparkan Fiorentina menjadi alasan utama ia memilih Stadio Artemio Franchi dibandingkan pelamar-pelamar papan atas lainnya. Gelandang serang berusia 19 tahun itu, yang tetap menjadi salah satu prospek dengan penilaian tertinggi di sepak bola dunia, resmi menyelesaikan kepindahan pinjaman semusim dari Bernabeu pada awal bulan ini. Kesepakatan tersebut merupakan pinjaman murni tanpa opsi atau kewajiban pembelian, sehingga Real Madrid tetap memegang kendali atas masa depannya dalam jangka panjang.
Berbicara dalam konferensi pers perkenalannya, Mastantuono mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan tersebut. "Saya sangat senang berada di Fiorentina, yang menyodorkan proyek yang sangat menarik kepada saya. Ini adalah pilihan yang tepat untuk karier saya, dan saya senang telah mengambilnya," katanya kepada para wartawan.
- Getty Images Sport
Menolak Benfica dan kembali ke River Plate
Perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Mastantuono berlangsung sangat sengit, dengan beberapa klub, termasuk raksasa Portugal Benfica, bersaing untuk merekrut pemain muda itu dengan status pinjaman. Real Madrid dilaporkan sempat mempertimbangkan untuk mengirimnya kembali ke klub lamanya, River Plate, agar ia bisa melanjutkan perkembangannya di lingkungan yang sudah familiar. Namun, klub pada akhirnya memutuskan bahwa menjalani masa peminjaman di Eropa adalah pilihan yang lebih baik.
"Saya berbicara dengan sangat baik dengan Real dan memutuskan meninggalkan Madrid, lalu saya mendapat banyak tawaran, tetapi proyek Fiorentina lebih menarik bagi saya dibandingkan semuanya, dan saya membuat keputusan seminggu sebelum pengumuman," jelas pemain muda itu. "Saya ingin menuliskan nama saya dalam sejarah klub ini."
Keluar dari kemacetan di Bernabeu
Kepindahan Mastantuono terjadi setelah musim debut di Spanyol ketika menit bermainnya terbatas oleh persaingan internal yang ketat. Terlepas dari potensi besarnya dan biaya €45 juta yang dibayarkan kepada River Plate, musim lalu ia berada di belakang pemain seperti Brahim Diaz dan Arda Guler dalam urutan pilihan.
Real Madrid meyakini bahwa satu musim sebagai starter reguler di Florence akan lebih bermanfaat bagi perkembangannya ketimbang peran rotasi di Spanyol. Keputusan untuk pindah juga dipengaruhi oleh posisinya di level internasional; setelah tidak dimasukkan dalam skuad Piala Dunia Argentina pada musim panas ini, kebutuhan akan sepakbola tim utama secara konsisten menjadi tidak terbantahkan.
- IPA Sport
Silsilah pemecah rekor tiba di Florence
Para suporter Fiorentina punya banyak alasan untuk antusias dengan rekrutan baru mereka, mengingat pencapaian bersejarah Mastantuono di usia yang masih sangat muda. Saat ini ia menyandang status sebagai pemain termuda yang pernah membela tim nasional senior Argentina, setelah melakoni debut di bawah asuhan Lionel Scaloni pada usia baru 17 tahun 296 hari.
Klub Italia itu mengonfirmasi kedatangannya melalui pernyataan resmi di situs web mereka, seraya mencatat bahwa Mastantuono sudah mengoleksi empat caps bersama Argentina. Dengan tiga gol pada musim debutnya di Madrid, termasuk pengalaman di Liga Champions, remaja itu membawa tingkat jam terbang elite yang jarang terlihat pada pemain pinjaman. Kini, sorotan beralih pada apakah ia bisa mengubah potensi tersebut menjadi performa konsisten dalam lingkungan taktis Serie A.
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