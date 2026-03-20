Pilihan yang salah? Manuel Ugarte disarankan untuk hengkang dari Man Utd setelah membuat sesama warga negaranya yang ikonik kecewa karena menolak tawaran transfer dari Chelsea
Ugarte melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan Chelsea
Ugarte mulai menonjol di Portugal bersama Sporting, di mana ia menghabiskan dua tahun bekerja sama dengan Ruben Amorim. Keduanya akhirnya bersatu kembali di Old Trafford, namun tak satu pun dari mereka menikmati masa-masa terbaiknya di sepak bola Inggris.
Tantangan di Liga Premier sebenarnya bisa saja diterima oleh Ugarte sekitar 12 bulan sebelum kedatangannya di Manchester. Namun, ia justru memilih bergabung dengan Paris Saint-Germain - bukan Stamford Bridge - saat meninggalkan Lisbon.
Ia telah diberi tahu bahwa keputusan yang diambil saat itu mungkin salah, dengan karier yang dulu menjanjikan kini berada dalam bahaya serius untuk mandek. Ugarte baru tampil sebagai starter dalam 29 dari 49 penampilannya di Liga Premier bersama United dan kesulitan meyakinkan dalam beberapa pertandingan tersebut.
The Red Devils dilaporkan sedang mempersiapkan peremajaan lini tengah mereka, dengan Ugarte diperkirakan akan menjadi bagian dari proses tersebut karena tawaran-tawaran didorong dan ia diarahkan menuju pintu keluar.
Apakah Ugarte akan hengkang dari Manchester United pada bursa transfer musim panas?
Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang bekerja sama dengan Thunderpick, mantan bintang Chelsea dan Uruguay, Poyet, mengatakan ketika ditanya apakah Ugarte perlu melupakan masa-masa di Inggris dan memulai dari awal di tempat lain: “Ya, dan hal itu sangat memengaruhi saya karena dia berasal dari Uruguay dan sebelum dia bergabung dengan Paris Saint-Germain, saya ingin dia datang ke Chelsea. Ketika rumor mulai beredar, Chelsea, Chelsea yang besar, kamu tahu kamu ingin datang, buat keputusan, datang ke Chelsea. Aku tidak mengenalnya, jadi aku tidak bisa meneleponnya! Dan dia pergi ke Paris Saint-Germain dan aku sedikit kecewa karena menurutku saat itu adalah waktu yang sempurna untuk Chelsea. Tapi setelah itu, dia sepertinya tidak berkembang. Paris Saint-Germain dan sekarang Man United.
“Dia perlu menemukan klub yang tepat. Saya pikir dia pemain top. Saya pikir dia gelandang tengah top. Saya pikir dia bisa menguasai lapangan dengan baik. Dia bisa menutup ruang. Dia bisa bertahan dengan baik. Dia bisa bermain, membuka opsi. Tapi dia perlu menemukan tim.
“Dia perlu menemukan, saya kira, identitas sebuah klub agar bisa bermain setiap pekan karena dia bahkan kehilangan posisi utamanya di tim nasional karena di tim nasional, semua orang bermain dan memikirkan Ugarte, [Rodrigo] Bentancur, [Fede] Valverde. Dan tim nasional bermain dengan dua gelandang dan seorang nomor 10 di depan. Itulah mengapa dia tidak bermain. Jadi, ya, ini musim panas yang penting bagi Ugarte dan saya harap dia membuat keputusan yang tepat untuk dirinya dan keluarganya.”
Ugarte mengklaim bahwa ia akan berada “dalam kondisi terbaik” untuk Piala Dunia musim panas ini, namun ia masih kurang tajam dalam pertandingan. Mengingat hal itu, legenda United Gary Neville juga menyarankan bahwa perubahan suasana akan segera dilakukan di level klub.
Ia mengatakan mengenai apa yang akan terjadi pada jendela transfer berikutnya bagi Setan Merah: “Casemiro akan pergi dan saya rasa Manuel Ugarte juga akan hengkang. Mereka membutuhkan dua gelandang tengah yang sangat bagus. Mungkin satu yang lebih mengutamakan posisi, seperti tipe Michael Carrick, dan satu lagi yang lebih berperan sebagai pengganggu. Saya memang berpikir lini belakang perlu diperhatikan, tetapi lini tengah akan menjadi fokus utama pada jendela transfer musim panas.”
Berapa banyak dari biaya transfer Ugarte yang sangat besar yang akan diterima kembali oleh Man Utd?
Ugarte bergabung dengan United melalui kesepakatan senilai €50 juta (£43 juta/$58 juta). Mereka akan kesulitan mendapatkan dana yang mendekati angka tersebut dari penjualan sang pemain, mengingat performa pemain asal Uruguay itu di Liga Premier, namun kini sudah jelas bahwa berpisah adalah pilihan terbaik bagi semua pihak yang terlibat.
