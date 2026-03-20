Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, mantan bintang Chelsea dan Uruguay, Poyet, mengatakan ketika ditanya apakah Ugarte perlu melupakan masa lalunya di Inggris dan memulai dari awal di tempat lain: "Ya, dan hal itu sangat memengaruhi saya karena dia berasal dari Uruguay dan sebelum dia pindah ke Paris Saint-Germain, saya ingin dia bergabung dengan Chelsea. Ketika rumor mulai beredar, Chelsea, Chelsea yang besar, kamu tahu kamu ingin datang, buat keputusan, datang ke Chelsea. Aku tidak mengenalnya, jadi aku tidak bisa meneleponnya! Dan dia pergi ke Paris Saint-Germain dan aku sedikit kecewa karena menurutku saat itu adalah waktu yang sempurna untuk Chelsea. Tapi setelah itu, dia sepertinya tidak berkembang. Paris Saint-Germain dan sekarang Man United.

“Dia perlu menemukan klub yang tepat. Saya pikir dia pemain top. Saya pikir dia gelandang tengah top. Saya pikir dia bisa menguasai lapangan dengan baik. Dia bisa menutup ruang. Dia bisa bertahan dengan baik. Dia bisa bermain, membuka opsi. Tapi dia perlu menemukan tim.

“Dia perlu menemukan, saya kira, identitas sebuah klub agar bisa bermain setiap pekan karena dia bahkan kehilangan posisi utamanya di tim nasional karena di tim nasional, semua orang bermain dan memikirkan Ugarte, [Rodrigo] Bentancur, [Fede] Valverde. Dan tim nasional bermain dengan dua gelandang dan seorang nomor 10 di depan. Itulah mengapa dia tidak bermain. Jadi, ya, ini musim panas yang penting bagi Ugarte dan saya harap dia membuat keputusan yang tepat untuk dirinya dan keluarganya.”