"Itu akan menjadi transfer yang tepat," kata Crouch kepada Paddy Power, sambil menjelaskan tentang pemain senior asal Polandia itu: "Dia adalah pemain kelas dunia. Usianya memang tidak semakin muda, tapi dia akan menjadi pilihan yang fantastis."
"Pilihan yang fantastis": Penyerang Barcelona Robert Lewandowski dikabarkan akan bergabung dengan Liverpool FC
Masa depan Lewandowski yang berusia 37 tahun masih belum pasti. Kontraknya di Barcelona akan segera berakhir. Sementara itu, lini serang Liverpool tampaknya akan mengalami perubahan: Bintang top Mohamed Salah akan meninggalkan The Reds. Hugo Ekitike masih harus absen selama berbulan-bulan akibat cedera parah pada tendon Achilles-nya, dan Alexander Isak baru saja melewati musim pertamanya yang sulit di Anfield Road setelah transfer rekornya dari Newcastle United.
Crouch menjelaskan: "Isak baru saja kembali dan saya pikir dia akan bermain bagus musim depan. Tapi siapa yang akan menolak perekrutan Lewandowski? Dia masih tahu persis cara mencetak gol. Tidak ada keraguan tentang itu." Liverpool, menurutnya, "jauh sekali" dari persaingan gelar di Premier League musim ini dan karenanya harus memperkuat skuadnya.
Namun, jumlah yang fantastis seperti yang diinvestasikan Liverpool hampir setahun yang lalu tidak mungkin dilakukan lagi. Selain itu: "Apa yang mereka belanjakan tahun lalu tidak benar-benar membuahkan hasil," kata Crouch.
Robert Lewandowski telah mengumpulkan 22 poin gol musim ini
Saat ini beredar beberapa rumor seputar Lewandowski, pemenang dua kali gelar Pemain Terbaik Dunia. Meskipun kabar kepindahannya ke Chicago Fire di MLS belakangan ini mereda, mantan penyerang FC Bayern ini justru dikaitkan terutama dengan klub-klub papan atas Serie A, Juventus dan AC Milan.
Beberapa hari yang lalu, ia sendiri tampak santai saat diwawancarai Sky Sports mengenai masa depannya: "Hal yang baiknya adalah saya tidak merasakan tekanan. Jika saya berusia 30 tahun, mungkin perasaannya akan berbeda. Saat ini saya belum memiliki rencana. Saya bersabar dan masih memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk memutuskan apa yang ingin saya lakukan. Saya akan melakukannya sendiri."
Lewandowski telah tampil dalam 42 pertandingan resmi untuk Barca musim ini. Ia mencetak 18 gol dan memberikan empat assist.
Liverpool, yang menghabiskan hampir 500 juta euro untuk pemain baru sebelum musim ini, saat ini menempati peringkat keempat di Liga Premier. Meskipun kalah 2-3 dari rival abadi mereka, Manchester United, pada hari Minggu, kualifikasi ke Liga Champions sudah di depan mata dengan tiga pertandingan tersisa. Namun, selisih poin dengan pemuncak klasemen, FC Arsenal, mencapai 18 poin.
Perjalanan Karier Robert Lewandowski
Periode Klub Penampilan Gol Gelar 2006 - 2008 Znicz Pruszkow 32 21 0 2008 - 2010 Lech Poznan 82 41 3 2010 - 2014 Borussia Dortmund 187 103 3 2014 - 2022 FC Bayern 375 344 19 2022 - sekarang FC Barcelona 189 119 6