FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

"Pilihan yang fantastis": Penyerang Barcelona Robert Lewandowski dikabarkan akan bergabung dengan Liverpool FC

Mantan pemain tim nasional Inggris, Peter Crouch, menyarankan mantan klubnya, FC Liverpool, untuk merekrut Robert Lewandowski dari FC Barcelona pada musim panas nanti.

"Itu akan menjadi transfer yang tepat," kata Crouch kepada Paddy Power, sambil menjelaskan tentang pemain senior asal Polandia itu: "Dia adalah pemain kelas dunia. Usianya memang tidak semakin muda, tapi dia akan menjadi pilihan yang fantastis."

  • Masa depan Lewandowski yang berusia 37 tahun masih belum pasti. Kontraknya di Barcelona akan segera berakhir. Sementara itu, lini serang Liverpool tampaknya akan mengalami perubahan: Bintang top Mohamed Salah akan meninggalkan The Reds. Hugo Ekitike masih harus absen selama berbulan-bulan akibat cedera parah pada tendon Achilles-nya, dan Alexander Isak baru saja melewati musim pertamanya yang sulit di Anfield Road setelah transfer rekornya dari Newcastle United.

    Crouch menjelaskan: "Isak baru saja kembali dan saya pikir dia akan bermain bagus musim depan. Tapi siapa yang akan menolak perekrutan Lewandowski? Dia masih tahu persis cara mencetak gol. Tidak ada keraguan tentang itu." Liverpool, menurutnya, "jauh sekali" dari persaingan gelar di Premier League musim ini dan karenanya harus memperkuat skuadnya.

    Namun, jumlah yang fantastis seperti yang diinvestasikan Liverpool hampir setahun yang lalu tidak mungkin dilakukan lagi. Selain itu: "Apa yang mereka belanjakan tahun lalu tidak benar-benar membuahkan hasil," kata Crouch.

    Robert Lewandowski telah mengumpulkan 22 poin gol musim ini

    Saat ini beredar beberapa rumor seputar Lewandowski, pemenang dua kali gelar Pemain Terbaik Dunia. Meskipun kabar kepindahannya ke Chicago Fire di MLS belakangan ini mereda, mantan penyerang FC Bayern ini justru dikaitkan terutama dengan klub-klub papan atas Serie A, Juventus dan AC Milan.

    Beberapa hari yang lalu, ia sendiri tampak santai saat diwawancarai Sky Sports mengenai masa depannya: "Hal yang baiknya adalah saya tidak merasakan tekanan. Jika saya berusia 30 tahun, mungkin perasaannya akan berbeda. Saat ini saya belum memiliki rencana. Saya bersabar dan masih memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk memutuskan apa yang ingin saya lakukan. Saya akan melakukannya sendiri."

    Lewandowski telah tampil dalam 42 pertandingan resmi untuk Barca musim ini. Ia mencetak 18 gol dan memberikan empat assist.

    Liverpool, yang menghabiskan hampir 500 juta euro untuk pemain baru sebelum musim ini, saat ini menempati peringkat keempat di Liga Premier. Meskipun kalah 2-3 dari rival abadi mereka, Manchester United, pada hari Minggu, kualifikasi ke Liga Champions sudah di depan mata dengan tiga pertandingan tersisa. Namun, selisih poin dengan pemuncak klasemen, FC Arsenal, mencapai 18 poin.

  • Perjalanan Karier Robert Lewandowski

    PeriodeKlubPenampilanGolGelar
    2006 - 2008Znicz Pruszkow32210
    2008 - 2010Lech Poznan82413
    2010 - 2014Borussia Dortmund1871033
    2014 - 2022FC Bayern37534419
    2022 - sekarangFC Barcelona1891196
