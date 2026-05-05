"Pilihan yang fantastis": Penyerang Barcelona Robert Lewandowski dikabarkan akan bergabung dengan Liverpool FC

Masa depan Lewandowski yang berusia 37 tahun masih belum pasti. Kontraknya di Barcelona akan segera berakhir. Sementara itu, lini serang Liverpool tampaknya akan mengalami perubahan: Bintang top Mohamed Salah akan meninggalkan The Reds. Hugo Ekitike masih harus absen selama berbulan-bulan akibat cedera parah pada tendon Achilles-nya, dan Alexander Isak baru saja melewati musim pertamanya yang sulit di Anfield Road setelah transfer rekornya dari Newcastle United.

Crouch menjelaskan: "Isak baru saja kembali dan saya pikir dia akan bermain bagus musim depan. Tapi siapa yang akan menolak perekrutan Lewandowski? Dia masih tahu persis cara mencetak gol. Tidak ada keraguan tentang itu." Liverpool, menurutnya, "jauh sekali" dari persaingan gelar di Premier League musim ini dan karenanya harus memperkuat skuadnya.

Namun, jumlah yang fantastis seperti yang diinvestasikan Liverpool hampir setahun yang lalu tidak mungkin dilakukan lagi. Selain itu: "Apa yang mereka belanjakan tahun lalu tidak benar-benar membuahkan hasil," kata Crouch.