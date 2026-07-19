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Nicolas JacksonGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Pilihan transfer baru: Akankah mantan bintang FC Bayern München menjadi penerus rekor transfer?

Premier League
Transfers
Chelsea
Bayern Munich
N. Jackson
M. Rogers

Setelah hengkang dari FC Bayern München, masa depan Nicolas Jackson masih belum jelas. Apakah ia akan pindah ke klub lain di Liga Premier?

Menurut informasi dari The Telegraph, Aston Villa sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang yang saat ini masih terikat kontrak dengan Chelsea FC.

  • Di klub asal Birmingham tersebut, Jackson berpotensi menggantikan Morgan Rogers, yang menurut berbagai laporan media sedang dalam tahap akhir untuk pindah ke The Blues.

    Menurut kabar yang beredar, Chelsea akan membayar biaya transfer sebesar 137 juta euro untuk Rogers, yang akan menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai rekor penjualan tertinggi klub Aston Villa, jauh melampaui Jack Grealish (yang pindah ke Manchester City pada 2021 dengan nilai 117,5 juta euro).

    Jika kesepakatan tercapai, Aston Villa akan memiliki keleluasaan finansial yang cukup untuk membeli Jackson dari kontraknya di Chelsea yang masih berlaku hingga tahun 2033.

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  • Nicolas JacksonGetty

    FC Bayern memutuskan untuk tidak merekrut Nicolas Jackson

    Pemain asal Senegal berusia 25 tahun itu bermain sebagai pemain pinjaman di FC Bayern München pada musim lalu, namun ia hanya menjadi cadangan di belakang Harry Kane. Dalam 34 pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak sebelas gol dan memberikan empat assist, namun FCB tetap tidak memperpanjang kontraknya secara permanen.

    Setelah musim berakhir, ia pun kembali ke London, di mana masa depannya sama sekali belum pasti. Menurut kabar yang beredar, Jackson tampaknya hanya memainkan peran sekunder dalam rencana pelatih baru Xabi Alonso — klub tampaknya lebih memilih untuk menjual sang penyerang dengan harga yang menguntungkan dan menghapusnya dari daftar gaji.

    Di Aston Villa, Jackson juga akan bertemu dengan seorang kenalan lama. Ia pernah bekerja sama dengan pelatih Unai Emery selama satu musim saat masih di Villarreal.

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