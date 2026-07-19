Di klub asal Birmingham tersebut, Jackson berpotensi menggantikan Morgan Rogers, yang menurut berbagai laporan media sedang dalam tahap akhir untuk pindah ke The Blues.

Menurut kabar yang beredar, Chelsea akan membayar biaya transfer sebesar 137 juta euro untuk Rogers, yang akan menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai rekor penjualan tertinggi klub Aston Villa, jauh melampaui Jack Grealish (yang pindah ke Manchester City pada 2021 dengan nilai 117,5 juta euro).

Jika kesepakatan tercapai, Aston Villa akan memiliki keleluasaan finansial yang cukup untuk membeli Jackson dari kontraknya di Chelsea yang masih berlaku hingga tahun 2033.