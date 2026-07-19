Menurut informasi dari The Telegraph, Aston Villa sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang yang saat ini masih terikat kontrak dengan Chelsea FC.
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Pilihan transfer baru: Akankah mantan bintang FC Bayern München menjadi penerus rekor transfer?
Di klub asal Birmingham tersebut, Jackson berpotensi menggantikan Morgan Rogers, yang menurut berbagai laporan media sedang dalam tahap akhir untuk pindah ke The Blues.
Menurut kabar yang beredar, Chelsea akan membayar biaya transfer sebesar 137 juta euro untuk Rogers, yang akan menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai rekor penjualan tertinggi klub Aston Villa, jauh melampaui Jack Grealish (yang pindah ke Manchester City pada 2021 dengan nilai 117,5 juta euro).
Jika kesepakatan tercapai, Aston Villa akan memiliki keleluasaan finansial yang cukup untuk membeli Jackson dari kontraknya di Chelsea yang masih berlaku hingga tahun 2033.
- Getty
FC Bayern memutuskan untuk tidak merekrut Nicolas Jackson
Pemain asal Senegal berusia 25 tahun itu bermain sebagai pemain pinjaman di FC Bayern München pada musim lalu, namun ia hanya menjadi cadangan di belakang Harry Kane. Dalam 34 pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak sebelas gol dan memberikan empat assist, namun FCB tetap tidak memperpanjang kontraknya secara permanen.
Setelah musim berakhir, ia pun kembali ke London, di mana masa depannya sama sekali belum pasti. Menurut kabar yang beredar, Jackson tampaknya hanya memainkan peran sekunder dalam rencana pelatih baru Xabi Alonso — klub tampaknya lebih memilih untuk menjual sang penyerang dengan harga yang menguntungkan dan menghapusnya dari daftar gaji.
Di Aston Villa, Jackson juga akan bertemu dengan seorang kenalan lama. Ia pernah bekerja sama dengan pelatih Unai Emery selama satu musim saat masih di Villarreal.
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