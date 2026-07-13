Keputusan juara bertahan Primera Division untuk segera merekrut Karim Adeyemi cukup mengejutkan. Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Borussia Dortmund akan menerima 22 juta euro sebagai imbalan atas transfernya. Selain itu, ada bonus yang mudah diraih hingga sembilan juta euro serta bagian dari hasil penjualan kembali sebesar 35 persen. Pada hari Minggu, Borussia mengonfirmasi bahwa Adeyemi dibebaskan dari kewajiban latihan karena “pembicaraan dengan klub lain”. Selain itu, ketua klub Blaugrana, Joan Laporta, juga menyatakan: “Kami sangat senang dengan kedatangan Adeyemi. Kami sudah lama mengincarnya. Dia berbahaya dan cepat, dan Deco telah menangani proses transfer ini dengan sangat baik. Kabar ini datang tepat pada waktunya.”

Apakah Adeyemi telah membuat keputusan yang tepat? Apakah pelatih Barca, Hansi Flick, mampu memaksimalkan potensi pemain berusia 24 tahun ini secara konsisten? Dan bagaimana transfer ini dinilai dari sudut pandang BVB? SPOX memberikan jawabannya.