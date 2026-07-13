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Karim AdeyemiGetty Images
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

Pilihan mewah yang mahal! Transfer Karim Adeyemi merupakan pukulan telak bagi seorang talenta FC Barcelona

LaLiga
FEATURES
Borussia Dortmund
K. Adeyemi
H. Flick
Barcelona

Karim Adeyemi akan segera pindah dari BVB ke FC Barcelona di Spanyol. Apa arti transfer yang akan terjadi ini bagi ketiga pihak?

Keputusan juara bertahan Primera Division untuk segera merekrut Karim Adeyemi cukup mengejutkan. Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Borussia Dortmund akan menerima 22 juta euro sebagai imbalan atas transfernya. Selain itu, ada bonus yang mudah diraih hingga sembilan juta euro serta bagian dari hasil penjualan kembali sebesar 35 persen. Pada hari Minggu, Borussia mengonfirmasi bahwa Adeyemi dibebaskan dari kewajiban latihan karena “pembicaraan dengan klub lain”. Selain itu, ketua klub Blaugrana, Joan Laporta, juga menyatakan: “Kami sangat senang dengan kedatangan Adeyemi. Kami sudah lama mengincarnya. Dia berbahaya dan cepat, dan Deco telah menangani proses transfer ini dengan sangat baik. Kabar ini datang tepat pada waktunya.”

Apakah Adeyemi telah membuat keputusan yang tepat? Apakah pelatih Barca, Hansi Flick, mampu memaksimalkan potensi pemain berusia 24 tahun ini secara konsisten? Dan bagaimana transfer ini dinilai dari sudut pandang BVB? SPOX memberikan jawabannya.

  • Karim Adeyemi: Bakat abadi atau pemain kelas atas Eropa?

    Bagi Karim Adeyemi, kepindahan ini bagaikan berjalan di atas tali yang sangat tipis. Siapa pun yang pada usia 24 tahun mendapat tawaran untuk bergabung dengan FC Barcelona, tentu tidak akan berpikir dua kali. Tentu saja dia akan mengatakan ya.

    Terlebih lagi, karena bagi dia ini adalah jalan keluar dari jalan buntu. Pada tahun 2026, Adeyemi di BVB hanya menjadi pemain cadangan, Piala Dunia berlangsung tanpa kehadirannya – situasinya di Dortmund jelas-jelas sudah menemui jalan buntu.

    Di Barcelona, ia kini bertemu kembali dengan Hansi Flick, pelatih yang membawanya melakukan debut di timnas Jerman pada tahun 2021. Flick tahu cara menangani pemain transisi, dan ia menghargai kecepatan Adeyemi yang luar biasa.

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  • FBL-GER-CUP-DORTMUND-LEVERKUSENAFP

    Jejak siapa yang akan diikuti Adeyemi di Barcelona?

    Namun demikian, situasi di Barcelona akan sedikit lebih ketat daripada di Dortmund. Di Barca, Adeyemi harus tampil lebih sering dan konsisten. Terlebih lagi, ia tidak pindah ke sana sebagai penyelamat, melainkan lebih sebagai opsi mewah untuk memperluas opsi serangan. 

    Berapa banyak waktu bermain yang sebenarnya akan diberikan Flick kepada Adeyemi merupakan pertanyaan yang menarik. Kecenderungan Raphinha dan Lamine Yamal untuk cedera bisa menjadi keuntungan baginya, jika kondisi tersebut terus berlanjut pada kedua pemain andalan tersebut.

    Bagaimana seharusnya tampil dalam peran ini, telah ditunjukkan kepada Adeyemi oleh Marcus Rashford pada musim lalu. Rashford menjalankan peran sebagai pemain pengganti reguler dengan luar biasa. Pemain pinjaman dari Manchester United itu tampil dalam 49 pertandingan resmi—di mana ia hanya 26 kali menjadi starter—dan mencetak 14 gol serta 14 assist. 

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Transfer Adeyemi ke Barcelona merupakan ujian kematangan yang sesungguhnya

    Setelah transfer Adeyemi, kemungkinan perekrutan pemain asal Inggris itu tampaknya sudah tidak lagi menjadi opsi, sehingga ia harus mengikuti jejaknya. Hal ini saja sudah merupakan tantangan yang sangat besar, namun secara umum, tantangan utamanya adalah beradaptasi dengan kualitas individu para pemain Barca.

    Dengan kehadiran Raphinha, Yamal, Daniel Olmo, dan Anthony Gordon yang baru saja didatangkan, persaingan di tim ini sangat ketat. Apakah level permainan ini terlalu tinggi—bahkan satu atau dua tingkat di atas—bagi Adeyemi?

    Yang jelas: Pemain sayap ini harus benar-benar matang di Spanyol agar memiliki peluang. Bagi Adeyemi, kepindahan ke Barcelona merupakan ujian kematangan yang paling menentukan. Jika ia gagal, ia terancam dicap sebagai salah satu dari sekian banyak talenta yang tak pernah terwujud. Namun, jika ia berhasil, ia bisa menjadi pemain kelas atas di Eropa.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Barcelona: Transfer Adeyemi bukanlah hal yang mutlak diperlukan

    Mengapa Flick mendatangkan pemain yang performanya mandek di BVB? Salah satu jawabannya mungkin terletak pada pola permainan Barcelona. Di bawah asuhan Flick, Barcelona terkadang menampilkan permainan penguasaan bola yang menakjubkan, didukung oleh para pemain jenius seperti Yamal. Namun, untuk bermain di ruang yang sangat sempit, sesekali dibutuhkan elemen yang tak terduga dan mampu memecah ritme permainan.

    Tugas inilah yang kemungkinan akan diemban oleh Adeyemi. Ia bisa meringankan beban duo sayap Barca dan menghadirkan elemen percepatan ke dalam area pertahanan lawan. Adeyemi juga serba bisa. Ia bisa bermain di sayap kiri, sayap kanan, di tengah, atau sebagai penyerang.

    Namun, yang tidak dapat dipahami dari sudut pandang pihak Catalan adalah: Mengapa mereka membeli Adeyemi, padahal mereka sudah memiliki pemain muda Roony Bardghji—yang baru saja direkrut tahun lalu seharga 2,5 juta euro dari FC Kopenhagen—sebagai pengganti yang layak untuk Yamal dalam skuad mereka?

  • FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Barca sudah memiliki alternatif yang bagus dalam diri Roony Bardghji

    Pemain berusia 20 tahun itu memang hanya bermain selama 872 menit pada musim lalu, namun ia telah tampil dalam total 28 pertandingan resmi. Dengan mencetak dua gol dan empat assist, pemain timnas Swedia ini telah beberapa kali menunjukkan potensinya.

    Sebaliknya, klub yang sedang kekurangan dana ini justru menghabiskan setidaknya sepuluh kali lipat dari biaya transfer Bardghji untuk Adeyemi, yang sebenarnya sudah jelas bahwa ia tidak akan menjadi pemain inti. Terlebih lagi, dapat diasumsikan bahwa jalan Adeyemi tidak akan otomatis menjadi lebih terbuka, seandainya Ferran Torres—yang dikaitkan dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain—benar-benar hengkang. 

  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Kepindahan Adeyemi ke Barcelona merupakan transfer pelatih

    Pada akhirnya, sudah dipastikan bahwa Barca akan kembali memperkuat lini serangnya. Setidaknya masih dibutuhkan satu pengganti untuk Robert Lewandowski, dan Julian Alvarez sudah lama ditetapkan sebagai kandidat utama.

    Dengan demikian, pembelian Adeyemi bukanlah keputusan strategis yang sepenuhnya masuk akal bagi klub, melainkan lebih merupakan transfer atas inisiatif pelatih. Flick yakin bahwa ia dapat mengasah kemampuan Adeyemi dan mengangkatnya ke level kelas dunia yang konsisten. Sebuah transfer yang secara olahraga tidak mutlak dibutuhkan oleh Barca — namun transfer ini dengan sangat jelas menggarisbawahi pengaruh besar dan kewenangan pengambilan keputusan Flick di dalam klub.

  • Ole BookGetty Images

    BVB: Transfer Adeyemi merupakan hal yang bermata dua bagi Dortmund

    Mengingat taktik negosiasi Dortmund, transfer Adeyemi merupakan hal yang bermata dua. Tentu saja menyakitkan harus melepas pemain dengan potensinya sebesar itu dengan harga tetap yang lebih rendah dari nilai pasarnya yang diperkirakan. Namun, kenyataannya adalah: kontrak Adeyemi berlaku hingga 2027 dan ia tidak ingin memperpanjangnya.

    Kedua belah pihak bersikukuh pada pendirian masing-masing, dan kabarnya selisih tuntutan gaji mereka sangat jauh. Bagi BVB, ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk setidaknya masih bisa meraup keuntungan. Upaya ini begitu berhasil sehingga Borussia pada akhirnya akan mendapatkan kembali 30 juta euro yang telah mereka keluarkan untuk Adeyemi pada tahun 2022 — setidaknya. Secara teoritis, jumlahnya bahkan bisa jauh lebih besar.

    Namun, Dortmund harus disalahkan karena terjebak dalam tekanan negosiasi, karena perpanjangan kontrak yang direncanakan dengan Adeyemi berlangsung terlalu lama. Akibatnya, BVB kehilangan daya tawar di bursa transfer karena sang pemain sama sekali tidak mau memperpanjang kontraknya. Dortmund berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan pada dasarnya harus menerima apa yang ditawarkan Barcelona.

  • Adeyemi KovacGetty Images

    BVB harus memanfaatkan dana dari penjualan Adeyemi untuk mengatasi masalah-masalah mendesak

    Namun, yang terutama diperoleh BVB dari kepergian ini adalah kejelasan. Anggaran yang kini tersedia diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang jauh lebih besar dalam skuad: di lini tengah, baik di sektor pertahanan maupun serangan. Artinya, di area-area di mana tim asal Westfalen ini paling sangat kekurangan struktur dan semangat pada musim lalu.

    Selain itu, dengan kepergian Adeyemi, BVB telah melepas seorang pemain yang permainannya terlalu sering terlihat terisolasi, rentan cedera, dan sering menjadi sorotan media karena terlalu banyak kontroversi di luar lapangan. Kepergiannya pada akhirnya mengakhiri kesalahpahaman selama empat tahun, karena ia tak pernah mampu menunjukkan performa terbaiknya secara konsisten di lapangan. Selain itu, klub ini menghemat banyak gaji dari seorang pemain yang belakangan ini kebanyakan hanya masuk sebagai pemain pengganti. 

  • Karim Adeyemi: Data performa di BVB

    Pertandingan resmiGolAssistKartu KuningKartu Kuning-MerahKartu Merah
    1463625271
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