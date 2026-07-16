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Pilihan favorit Inzaghi... 7 juta euro antara Al-Hilal dan bintang Milan

F. Tomori
AC Milan
Al Hilal
J. Lucumi
Inter
Juventus
S. Inzaghi
Inggris
Italia
Arab Saudi
Kolombia

Pilihan kedua... Gol Juventus dan Inter juga masuk dalam perhitungan

Al-Hilal Saudi Arabia sedang mencari pemain-pemain baru yang tangguh selama bursa transfer musim panas ini, dan telah mengincar dua bintang dari klub-klub Italia.

Al-Hilal berencana memperkuat skuadnya dan mempersiapkan diri sebelum dimulainya musim baru, guna memperbaiki performa setelah musim lalu yang kurang memuaskan.

Al-Hilal gagal bersaing di sebagian besar kompetisi musim lalu; mereka kalah dalam perebutan gelar liga dari rivalnya, Al-Nassr, serta di Liga Champions Asia yang dimenangkan oleh Al-Ahli Saudi, sementara mereka berhasil menyelamatkan muka dengan meraih gelar Piala Khalifah.

  • Trio Serie A... Tomori bersiap hengkang

    Situs Calcio Mercato melaporkan bahwa Al-Hilal sedang mempertimbangkan sejumlah bek dari Serie A.

    Situs tersebut mengungkap nama-nama tersebut dan mengatakan: “Yang pertama adalah Juan Lokomi, bek asal Kolombia kelahiran 1998 yang bermain untuk Bologna, yang juga menjadi incaran di bursa transfer, khususnya bagi Inter Milan dan Juventus. Yang kedua adalah Fikayo Tomori, yang dianggap oleh Milan sebagai pemain yang bisa dijual.”

    Ia melanjutkan mengenai Tomori: “Mantan pemain Chelsea ini akan hengkang, dan meninggalkan Milan serta Rossoneri, terutama setelah kontraknya yang berakhir tahun depan tidak diperpanjang. Kedatangan Gila dari Lazio telah mengubah hierarki tim, dan Tomori menyadari bahwa ia harus mencari klub baru agar bisa terus bermain.”

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  • Perkiraan penampakan bulan sabit

    Calcio Mercato mengutip "sumber-sumber Saudi" yang menyebutkan bahwa Tomori merupakan pilihan utama pelatih Al-Hilal, Simone Inzaghi, yang sudah membayangkan pemain tersebut sebagai bagian dari barisan pertahanan tiga orangnya.

    Ia menambahkan: "Al-Hilal belum mengajukan tawaran resmi apa pun, tetapi diperkirakan tawarannya tidak akan melebihi 12-13 juta euro, sementara permintaan awal Milan adalah 20 juta euro."

    Ia melanjutkan: “Jika ia hengkang dari Milan, sang pemain lebih memilih kembali ke Inggris, namun hingga saat ini hanya satu klub yang menunjukkan minat padanya, yaitu Coventry, dan itu pun hanya berupa pertanyaan awal. Situasi yang sama juga terjadi pada Loftus-Cheek.”

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  • Menghindari kerugian finansial... Apa yang dibutuhkan Milan?

    Gaji Tomori mencapai 3,5 juta euro bersih per musim, dan ia dibeli pada Juni 2021 dari Chelsea dengan harga 28,5 juta euro termasuk bonus.

    Agar Milan terhindar dari kerugian finansial, sebagaimana tercantum dalam anggaran musim 2024-25, klub perlu mengumpulkan dana lebih dari 5,7 juta euro.

    Tomori telah bermain dalam 214 pertandingan bersama Milan dan mencetak 7 gol.

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