Pilihan favorit Inzaghi... 7 juta euro antara Al-Hilal dan bintang Milan

Al-Hilal Saudi Arabia sedang mencari pemain-pemain baru yang tangguh selama bursa transfer musim panas ini, dan telah mengincar dua bintang dari klub-klub Italia.

Al-Hilal berencana memperkuat skuadnya dan mempersiapkan diri sebelum dimulainya musim baru, guna memperbaiki performa setelah musim lalu yang kurang memuaskan.

Al-Hilal gagal bersaing di sebagian besar kompetisi musim lalu; mereka kalah dalam perebutan gelar liga dari rivalnya, Al-Nassr, serta di Liga Champions Asia yang dimenangkan oleh Al-Ahli Saudi, sementara mereka berhasil menyelamatkan muka dengan meraih gelar Piala Khalifah.