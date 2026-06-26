'Pilihan emosional' - Mantan bintang Skotlandia menyebut Neymar tampak 'lesu' saat kembali membela Brasil di Piala Dunia

Meskipun data teknis menunjukkan Neymar menciptakan tiga peluang gol, pergerakannya gagal meyakinkan mantan gelandang Burley. Dalam wawancara di ESPN, ia berkomentar: "Lihat saja saat Neymar masuk lapangan, ada antusiasme besar di antara penonton dan saya yakin di Brasil pun begitu, karena pemain ikonik ini masuk dalam skuad dan akhirnya diturunkan.

"Tapi, wah, menurutku kalau kamu adalah Joao Pedro atau satu atau dua pemain lain yang tidak masuk skuad dan melihat pemain itu, kamu pasti berpikir ini hanyalah pilihan yang didasari sentimen. Karena, ya, aku tahu dia belum banyak mendapat waktu bermain, tapi dia terlihat sangat lamban dan ketinggalan tempo, seolah-olah permainan sudah berlalu begitu saja di depannya.

“Jadi, jika harus mengandalkan dia di tahap-tahap akhir turnamen, itu akan menjadi pertanyaan besar. Bisakah dia benar-benar masuk sebagai pemain pengganti dan memengaruhi jalannya pertandingan melawan pemain-pemain yang lebih baik? Padahal, dia bahkan kesulitan saat masuk sebagai pemain pengganti melawan tim Skotlandia.

“Jadi, bagi saya, saya tahu [Igor] Thiago ada di sana, saya tahu [Matheus] Cunha bisa bermain di lini depan, saya tahu Endrick ada di sana, tapi mereka adalah pemain yang belum berpengalaman di level itu. Dan menurut saya, satu hal yang harus Anda lakukan di turnamen ini jika ingin melaju hingga akhir adalah mengandalkan pemain cadangan yang bisa mengubah jalannya pertandingan.

"Dan menurut saya, memasukkannya ke lapangan itu tak lebih dari sekadar pilihan sentimental.”