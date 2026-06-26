AFP
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'Pilihan emosional' - Mantan bintang Skotlandia menyebut Neymar tampak 'lesu' saat kembali membela Brasil di Piala Dunia
Penyerang legendaris itu kembali beraksi
Bintang Selecao itu kembali beraksi di level internasional di bawah asuhan manajer Carlo Ancelotti saat timnya meraih kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia di Hard Rock Stadium, Miami. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-30 babak kedua, penyerang tersebut mengakhiri absennya yang melelahkan selama 981 hari akibat cedera lutut serius yang dialaminya pada Oktober 2023. Meskipun penampilannya yang bersejarah ini disambut dengan antusiasme luas, penampilannya justru menuai kritik tajam dari para analis televisi yang menyoroti kondisi kebugarannya secara keseluruhan.
- Getty Images Sport
Burley mengecam proses seleksi yang 'terlalu emosional'
Meskipun data teknis menunjukkan Neymar menciptakan tiga peluang gol, pergerakannya gagal meyakinkan mantan gelandang Burley. Dalam wawancara di ESPN, ia berkomentar: "Lihat saja saat Neymar masuk lapangan, ada antusiasme besar di antara penonton dan saya yakin di Brasil pun begitu, karena pemain ikonik ini masuk dalam skuad dan akhirnya diturunkan.
"Tapi, wah, menurutku kalau kamu adalah Joao Pedro atau satu atau dua pemain lain yang tidak masuk skuad dan melihat pemain itu, kamu pasti berpikir ini hanyalah pilihan yang didasari sentimen. Karena, ya, aku tahu dia belum banyak mendapat waktu bermain, tapi dia terlihat sangat lamban dan ketinggalan tempo, seolah-olah permainan sudah berlalu begitu saja di depannya.
“Jadi, jika harus mengandalkan dia di tahap-tahap akhir turnamen, itu akan menjadi pertanyaan besar. Bisakah dia benar-benar masuk sebagai pemain pengganti dan memengaruhi jalannya pertandingan melawan pemain-pemain yang lebih baik? Padahal, dia bahkan kesulitan saat masuk sebagai pemain pengganti melawan tim Skotlandia.
“Jadi, bagi saya, saya tahu [Igor] Thiago ada di sana, saya tahu [Matheus] Cunha bisa bermain di lini depan, saya tahu Endrick ada di sana, tapi mereka adalah pemain yang belum berpengalaman di level itu. Dan menurut saya, satu hal yang harus Anda lakukan di turnamen ini jika ingin melaju hingga akhir adalah mengandalkan pemain cadangan yang bisa mengubah jalannya pertandingan.
"Dan menurut saya, memasukkannya ke lapangan itu tak lebih dari sekadar pilihan sentimental.”
Air mata mengalir setelah pencapaian bersejarah
Beban emosional yang sangat besar akibat menyelesaikan perjalanan rehabilitasinya yang panjang meluap setelah peluit akhir dibunyikan, hingga sang penyerang pun menangis terisak-isak di lapangan. Tokoh ikonik ini menegaskan bahwa reaksi emosionalnya itu merupakan pelepasan fisik yang diperlukan setelah hampir tiga tahun absen dari skuad tim nasional.
Neymar menjelaskan: "Jantungku berdebar kencang, sangat gugup... tapi senang! Bangga, semuanya berjalan lancar. Aku sangat senang bisa mengenakan seragam tim nasional lagi setelah tiga tahun. Kondisi fisikku baik, alhamdulillah.
"Sungguh berat harus absen selama itu, tapi aku tidak sepenuhnya tidak aktif. Aku telah berlatih keras selama 25 hari agar dalam kondisi prima untuk pertandingan-pertandingan ini. Jadi aku sangat bahagia, sangat puas. Ada campuran emosi saat aku masuk ke lapangan. Sudah lama sekali aku jauh dari seragam ini, jauh dari tim nasional, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan aku berhasil kembali."
- AFP
Selecao akan menghadapi laga uji coba melawan Jepang
Brasil lolos dengan mulus ke babak 32 besar sebagai juara Grup C, sehingga semangat tim tetap tinggi. Tim asuhan Ancelotti dijadwalkan akan menghadapi tim Jepang yang disiplin pada Senin, 29 Juni, yang akan menghadirkan tantangan taktis yang jauh lebih berat dibandingkan lawan-lawan mereka sebelumnya. Masih harus dilihat apakah manajer veteran tersebut akan terus memasukkan playmaker legendarisnya ke dalam susunan pemain atau lebih memilih opsi penyerang yang lebih dinamis dan muda dari bangku cadangan.