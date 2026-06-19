Menurut laporan Yorkshire Evening Post, Leeds United menunjukkan minat untuk merekrut gelandang serang berusia 30 tahun tersebut.
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Pilihan baru setelah hengkang dari BVB: Apakah Julian Brandt akan pindah ke Liga Premier?
Dengan demikian, LUFC dilaporkan sedang secara khusus mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang pada jendela transfer mendatang dan telah mengidentifikasi Brandt sebagai salah satu kandidat potensial.
Leeds baru saja berhasil kembali promosi ke Liga Premier setahun yang lalu. Setelah berhasil mempertahankan posisi di liga pada musim lalu, klub ini berencana untuk kembali menargetkan posisi teratas klasemen dalam beberapa tahun mendatang, sehingga Brandt, sebagai pemain berpengalaman, dapat menjadi dukungan yang berharga.
Kelebihan lainnya adalah bahwa pemain berusia 30 tahun ini dapat didatangkan tanpa biaya transfer setelah kontraknya di BVB berakhir. Brandt dan Dortmund telah sepakat, setelah tujuh tahun bersama, untuk tidak memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni.
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Julian Brandt masuk dalam daftar incaran beberapa klub
Bersama Dortmund, ia mencetak 57 gol dan memberikan 70 assist dalam 307 pertandingan resmi. Namun, pada akhirnya ia "hanya" meraih satu gelar besar bersama tim Kuning-Hitam, yaitu gelar Piala pada tahun 2021. Baik di final Liga Champions 2024 melawan Real Madrid maupun pada pertandingan terakhir musim Bundesliga 2022/23, Brandt gagal meraih gelar tertinggi bersama BVB.
Dalam beberapa pekan terakhir, gelandang ini dikaitkan dengan sejumlah klub. Surat kabar Italia Corriere dello Sport baru-baru ini melaporkan bahwa Brandt masuk dalam daftar incaran AS Roma, di mana Donyell Malen, mantan rekan setimnya, dikabarkan telah gencar mempromosikannya. Selain itu, Atletico Madrid juga dikabarkan sangat tertarik padanya.
Kemungkinan untuk tetap bertahan di Bundesliga juga sama sekali belum tertutup. “Pada dasarnya, saya tidak akan mengesampingkan apa pun,” kata Brandt kepada Sky menjelang akhir musim: “Tapi ada beberapa hal yang saya prioritaskan. Dan ada hal-hal lain yang saat ini kurang saya prioritaskan. Ada satu atau dua pertimbangan. Tapi semuanya harus dilakukan secara berurutan.” Di masa lalu, sudah pernah beredar rumor mengenai ketertarikan SV Werder Bremen terhadapnya.