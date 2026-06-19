Pilihan baru setelah hengkang dari BVB: Apakah Julian Brandt akan pindah ke Liga Premier?

Dengan demikian, LUFC dilaporkan sedang secara khusus mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang pada jendela transfer mendatang dan telah mengidentifikasi Brandt sebagai salah satu kandidat potensial.

Leeds baru saja berhasil kembali promosi ke Liga Premier setahun yang lalu. Setelah berhasil mempertahankan posisi di liga pada musim lalu, klub ini berencana untuk kembali menargetkan posisi teratas klasemen dalam beberapa tahun mendatang, sehingga Brandt, sebagai pemain berpengalaman, dapat menjadi dukungan yang berharga.

Kelebihan lainnya adalah bahwa pemain berusia 30 tahun ini dapat didatangkan tanpa biaya transfer setelah kontraknya di BVB berakhir. Brandt dan Dortmund telah sepakat, setelah tujuh tahun bersama, untuk tidak memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni.