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Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

'Pikiran saya sedikit melayang ke tempat lain' - Randal Kolo Muani menjelaskan kesulitannya di Tottenham saat kepindahan ke Juventus menawarkan awal yang baru

R. Kolo Muani
Tottenham Hotspur
Premier League
Juventus
Serie A

Randal Kolo Muani buka suara soal periode sulitnya di Premier League, dengan mengakui bahwa keinginannya untuk kembali ke Juventus memainkan peran besar dalam kesulitannya di Tottenham. Penyerang internasional Prancis itu kini resmi menuntaskan kepindahan besar kembali ke Turin, dan menjadi pemain Prancis termahal dalam sejarah panjang klub tersebut.

  • Mengatasi kesulitan di London Utara

    Kolo Muani memberikan penilaian jujur tentang masanya di Premier League, dengan mengakui bahwa fokusnya tidak sepenuhnya tertuju pada tugas yang dihadapi selama masa peminjamannya di London Utara. Penyerang itu, yang menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur Stadium, kesulitan mengulangi performa yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling diminati di Eropa. Selama berada di Inggris, Kolo Muani memainkan 41 pertandingan di semua kompetisi untuk Tottenham Hotspur, dengan hanya mencetak lima gol dan empat assist, catatan yang pada akhirnya membuat klub Premier League itu tidak melanjutkan dengan kesepakatan permanen.

    Merefleksikan kesulitan tersebut, penyerang berusia 27 tahun itu mengatakan kepada Tuttosport: "Ada beberapa hal yang tidak berjalan. Bagi saya, itu sesuatu yang lebih personal. Saya pikir pikiran saya sedikit berada di tempat lain: saya ingin kembali ke Juventus. Itu juga merupakan sebuah episode dalam karier seorang pemain: tidak setiap musim bisa berjalan positif, kita bisa mengatakan itu. Bagi saya, itu adalah tahun di mana saya belajar sesuatu: saya mengalami cedera, cedera pertama saya, tetapi untungnya saya bisa pulih dari semuanya. Saya pikir itu disebabkan oleh semua hal ini, tetapi sekarang ini adalah kompetisi baru, ini adalah babak baru bagi saya. Jadi saya pikir ini adalah versi baru dari diri saya, bisa dibilang begitu."

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    Jalan panjang untuk kembali ke Juventus

    Proses negosiasi untuk membawa Kolo Muani kembali ke Allianz Stadium dari Paris Saint-Germain jauh dari kata mudah, berkembang menjadi saga panjang sepanjang musim panas yang menguji kesabaran semua pihak yang terlibat. Namun, sang pemain tetap yakin bahwa kesepakatan pada akhirnya akan tercapai, didorong oleh keterikatannya yang kuat dengan klub dan kota Turin.

    "Ya, saya tahu soal situasinya. Saya membicarakannya dengan perwakilan saya dan keluarga saya. Lalu kami mendiskusikannya secara menyeluruh dan mencapai kesepakatan. Saya pikir itu terjadi sangat cepat. Bursa transfernya sendiri juga sedikit panjang. Tetapi kami melakukan semua yang diperlukan agar saya bisa kembali, dan saya sangat, sangat senang serta sangat, sangat bangga bisa mengenakan jersey ini lagi," jelas Kolo Muani.

  • Bekerja di bawah Luciano Spalletti

    Faktor penting dalam keputusan Kolo Muani untuk kembali adalah keberadaan Luciano Spalletti, yang menjadikan pemain Prancis itu sebagai target prioritas untuk proyek taktisnya. Sang penyerang ingin membalas kepercayaan yang ditunjukkan mantan pelatih Napoli dan Italia itu, karena meyakini filosofi menyerang Spalletti sangat cocok dengan atribut yang ia miliki.

    "Sejujurnya, saya sangat, sangat senang pelatih menunjukkan keterikatan ini, keinginan ini agar saya datang. Saya rasa saya tahu caranya melatih, saya tahu apa yang ia inginkan dari para penyerangnya, dari para pemainnya, apa yang ia tuntut. Dan saya pikir bagi saya, mengenakan seragam ini adalah sebuah kehormatan. Saya akan siap melakukan apa pun untuk memberikan yang terbaik dan menunjukkan semua kualitas saya," ujarnya.

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    Rencana untuk mencetak banyak gol

    Prospek musim dengan banyak gol menjadi prioritas utama dalam rencana sang pelatih untuk strikernya. Spalletti dilaporkan telah mengembangkan sistem khusus untuk memaksimalkan kontribusi Kolo Muani, sebuah tantangan yang siap ia sambut.

    "Saya senang mendengarnya... Jika itu metodenya, maka tidak masalah! Setelah itu, saya akan siap mendengarkan semua yang ingin dia katakan, semua nasihat yang ingin dia berikan kepada saya. Saya pikir saya akan memberikan segalanya untuknya. Saya sangat, sangat senang. Jika ini metodenya, saya siap memberikan segalanya untuk mencetak gol sebanyak mungkin," pungkas Kolo Muani.

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