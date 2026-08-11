Kolo Muani memberikan penilaian jujur tentang masanya di Premier League, dengan mengakui bahwa fokusnya tidak sepenuhnya tertuju pada tugas yang dihadapi selama masa peminjamannya di London Utara. Penyerang itu, yang menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur Stadium, kesulitan mengulangi performa yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling diminati di Eropa. Selama berada di Inggris, Kolo Muani memainkan 41 pertandingan di semua kompetisi untuk Tottenham Hotspur, dengan hanya mencetak lima gol dan empat assist, catatan yang pada akhirnya membuat klub Premier League itu tidak melanjutkan dengan kesepakatan permanen.

Merefleksikan kesulitan tersebut, penyerang berusia 27 tahun itu mengatakan kepada Tuttosport: "Ada beberapa hal yang tidak berjalan. Bagi saya, itu sesuatu yang lebih personal. Saya pikir pikiran saya sedikit berada di tempat lain: saya ingin kembali ke Juventus. Itu juga merupakan sebuah episode dalam karier seorang pemain: tidak setiap musim bisa berjalan positif, kita bisa mengatakan itu. Bagi saya, itu adalah tahun di mana saya belajar sesuatu: saya mengalami cedera, cedera pertama saya, tetapi untungnya saya bisa pulih dari semuanya. Saya pikir itu disebabkan oleh semua hal ini, tetapi sekarang ini adalah kompetisi baru, ini adalah babak baru bagi saya. Jadi saya pikir ini adalah versi baru dari diri saya, bisa dibilang begitu."