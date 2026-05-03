Pihak manajemen Newcastle mengambil keputusan terkait masa depan Eddie Howe setelah 'menyadari bahwa musim ini belum cukup baik'
PIF mencapai kesepakatan mengenai masa depan Howe
Newcastle diperkirakan akan mempertahankan Howe hingga setelah musim ini berakhir, dengan pihak klub dan pemilik sepakat untuk mempertahankannya hingga musim 2026-27, menurut The Athletic.
Pelatih berusia 48 tahun ini tetap mendapat dukungan penuh dari jajaran petinggi klub dan dikabarkan juga sangat ingin tetap bertahan di St James' Park meskipun musim yang sulit ini telah menguji keteguhan hati tim asal Tyneside tersebut.
Keputusan ini diambil setelah periode spekulasi mengenai apakah pemilik yang ambisius akan mencari perubahan di bangku cadangan. Namun, pesan internal dari pimpinan The Magpies adalah stabilitas, memastikan bahwa Howe memiliki kesempatan untuk memimpin skuad melalui jendela transfer musim panas mendatang dan menuju musim baru.
Pembicaraan yang produktif
Pembicaraan baru-baru ini melibatkan para petinggi dari Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF), pemegang saham mayoritas Newcastle, dalam pertemuan tahunan yang digelar di Matfen Hall, Northumberland.
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan agenda rutin dalam kalender korporat klub, namun pertemuan kali ini memiliki bobot yang signifikan mengingat performa tim yang stagnan di lapangan.
Meskipun semua pihak mengakui bahwa musim ini berjalan di bawah ekspektasi, pembicaraan dilaporkan berakhir dengan positif, dengan adanya pandangan bersama mengenai arah masa depan sang manajer. Kesediaan jajaran petinggi untuk tetap mendukung Howe menunjukkan bahwa mereka memandang penurunan performa saat ini sebagai kemunduran sementara, bukan sebagai kelemahan mendasar dalam proyek kepelatihannya.
Perjuangan dalam kampanye yang berat
Newcastle mencatat kemajuan pesat di bawah asuhan Howe pada musim-musim sebelumnya, termasuk lolos ke Liga Champions dan meraih trofi besar pertama dalam puluhan tahun lewat kemenangan di Carabao Cup. Ia berhasil mengubah klub ini dari tim yang terancam degradasi menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, sehingga mendapat apresiasi besar dari para pendukung.
Namun, musim ini performa tim mengalami penurunan, dengan klub saat ini berada di peringkat ke-13 di Liga Premier dan tersingkir dari Liga Champions pada babak 16 besar.
Menatap tahun 2026–2027
Dengan menegaskan kepercayaan mereka kepada Howe, dewan direksi Newcastle berharap dapat menghindari masa ketidakpastian yang merugikan selama fase pembangunan kembali yang krusial ini. Manajer tersebut diyakini berkomitmen penuh terhadap visi jangka panjang klub, terlepas dari berbagai spekulasi seputar posisinya selama rentetan hasil buruk pada bulan-bulan awal tahun 2026.
Fokus kini akan beralih ke strategi perekrutan musim panas, saat The Magpies berupaya mengejar ketertinggalan dari empat besar Liga Premier sekali lagi. Dengan dukungan PIF dan mandat yang jelas untuk meningkatkan performa, Howe dipastikan akan tetap menjadi wajah proyek Newcastle dalam waktu dekat.