Pihak manajemen Newcastle mengambil keputusan terkait masa depan Eddie Howe setelah 'menyadari bahwa musim ini belum cukup baik'

Newcastle diperkirakan akan mempertahankan Howe hingga setelah musim ini berakhir, dengan pihak klub dan pemilik sepakat untuk mempertahankannya hingga musim 2026-27, menurut The Athletic.

Pelatih berusia 48 tahun ini tetap mendapat dukungan penuh dari jajaran petinggi klub dan dikabarkan juga sangat ingin tetap bertahan di St James' Park meskipun musim yang sulit ini telah menguji keteguhan hati tim asal Tyneside tersebut.

Keputusan ini diambil setelah periode spekulasi mengenai apakah pemilik yang ambisius akan mencari perubahan di bangku cadangan. Namun, pesan internal dari pimpinan The Magpies adalah stabilitas, memastikan bahwa Howe memiliki kesempatan untuk memimpin skuad melalui jendela transfer musim panas mendatang dan menuju musim baru.



