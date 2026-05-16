Pihak Hearts menuntut 'tindakan tegas' menyusul laporan bahwa para pemain menjadi korban kekerasan fisik saat para pendukung Celtic menyerbu lapangan sebelum peluit akhir dibunyikan dalam laga penentuan gelar Premiership yang dramatis

Musim Liga Utama Skotlandia berakhir dalam kekacauan total akibat insiden keamanan besar-besaran di Celtic Park. Dalam pertandingan yang seharusnya menjadi perayaan sepak bola domestik, suasana berubah menjadi memanas saat para pendukung membanjiri lapangan sebelum wasit sempat secara resmi menandai berakhirnya pertandingan. Kerusuhan yang terjadi membuat para pemain dan staf pelatih khawatir akan keselamatan mereka, hingga para pemain Hearts pun bergegas masuk ke terowongan.

Hearts tidak segan-segan dalam menanggapi insiden tersebut, menggambarkan peristiwa tersebut sebagai noda bagi sepak bola nasional. Klub tersebut merilis pernyataan resmi yang berbunyi: "Heart of Midlothian dengan tegas mengecam adegan memalukan di Celtic Park sore ini yang sekali lagi mempermalukan sepak bola Skotlandia. Laporan tentang pelecehan fisik dan verbal yang serius terhadap para pemain dan staf kami, baik di lapangan maupun di tempat lain, sangat mengganggu. Kami sedang menyelidiki hal ini secara menyeluruh dan sedang berdialog dengan Kepolisian Skotlandia. Kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut saat ini selain mengatakan bahwa sangat tidak dapat diterima bahwa para pemain dan staf kami ditempatkan dalam situasi seperti itu."