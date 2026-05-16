Pihak Hearts menuntut 'tindakan tegas' menyusul laporan bahwa para pemain menjadi korban kekerasan fisik saat para pendukung Celtic menyerbu lapangan sebelum peluit akhir dibunyikan dalam laga penentuan gelar Premiership yang dramatis
Akhir yang kacau
Musim Liga Utama Skotlandia berakhir dalam kekacauan total akibat insiden keamanan besar-besaran di Celtic Park. Dalam pertandingan yang seharusnya menjadi perayaan sepak bola domestik, suasana berubah menjadi memanas saat para pendukung membanjiri lapangan sebelum wasit sempat secara resmi menandai berakhirnya pertandingan. Kerusuhan yang terjadi membuat para pemain dan staf pelatih khawatir akan keselamatan mereka, hingga para pemain Hearts pun bergegas masuk ke terowongan.
Hearts tidak segan-segan dalam menanggapi insiden tersebut, menggambarkan peristiwa tersebut sebagai noda bagi sepak bola nasional. Klub tersebut merilis pernyataan resmi yang berbunyi: "Heart of Midlothian dengan tegas mengecam adegan memalukan di Celtic Park sore ini yang sekali lagi mempermalukan sepak bola Skotlandia. Laporan tentang pelecehan fisik dan verbal yang serius terhadap para pemain dan staf kami, baik di lapangan maupun di tempat lain, sangat mengganggu. Kami sedang menyelidiki hal ini secara menyeluruh dan sedang berdialog dengan Kepolisian Skotlandia. Kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut saat ini selain mengatakan bahwa sangat tidak dapat diterima bahwa para pemain dan staf kami ditempatkan dalam situasi seperti itu."
Penyelidikan dan dialog dengan kepolisian
Betapa parahnya situasi tersebut menjadi jelas ketika terungkap bahwa para pemain Jambos menjadi sasaran serangan fisik selama keributan tersebut. Saat para penggemar membanjiri lapangan, rombongan Hearts terjebak dalam lingkungan yang "mengancam" sehingga memaksa mereka untuk segera mengungsi dari lapangan. Klub tersebut mengonfirmasi bahwa bahaya yang dihadapi begitu besar sehingga mereka tidak dapat memenuhi kewajiban media pasca-pertandingan, dengan memprioritaskan keselamatan fisik para personel mereka daripada wawancara televisi dan pers. Beberapa pemain masih mengenakan seragam lengkap saat mereka menuju bus tim.
Menjelaskan keputusan untuk mengabaikan protokol media biasa, klub menyatakan: "Mengingat suasana yang mengancam dan menakutkan di dalam stadion, seluruh staf kami tidak punya pilihan selain segera pergi, tanpa menjalankan tugas media pasca-pertandingan. Kepada mitra media kami, kami mohon maaf, tetapi keselamatan staf kami adalah fokus utama kami selama kejadian yang tidak dapat diterima ini. Penyerbuan lapangan menyebabkan akhir yang kacau, dan sepertinya tidak ada yang tahu apakah pertandingan telah berakhir atau tidak."
Tuntutan akan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya
Dengan mata dunia sepak bola tertuju pada Glasgow, Hearts telah meminta Asosiasi Sepak Bola Skotlandia dan SPFL untuk menyampaikan pesan yang tegas. Klub asal Edinburgh ini berpendapat bahwa denda semata tidak akan cukup mengingat sifat kekerasan fisik yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Integritas liga telah dipertanyakan, dan petinggi di Tynecastle mengharapkan pihak berwenang bertindak tegas untuk memastikan kejadian semacam itu tidak terulang lagi di kasta tertinggi.
Pernyataan klub tersebut berlanjut: "Para pemain kami kemudian tidak diberi kesempatan untuk berterima kasih kepada para penggemar kami yang luar biasa – yang sangat mengagumkan – atas dukungan mereka sore ini dan sepanjang musim ini. Kami berharap tindakan terkuat yang mungkin diambil oleh otoritas sepak bola demi melindungi keselamatan para pemain dan pendukung serta integritas permainan kami."
Hearts finis di posisi kedua setelah mengalami kekalahan di menit-menit akhir
Adegan memalukan di Celtic Park semakin menambah rasa pilu, saat gelar juara lepas dari genggaman Hearts di detik-detik terakhir. Meskipun kekecewaan yang mendalam akibat kegagalan meraih gelar liga – setelah memimpin klasemen selama 250 hari – klub tetap sangat bangga atas lompatan besar yang telah dicapai tim sepanjang musim 2025/26.
Menutup pernyataan mereka dengan penghormatan kepada tim, klub tersebut mengatakan, "Musim ini Hearts telah memikat imajinasi para penggemar sepak bola, tidak hanya di Skotlandia tetapi juga di seluruh dunia. Kami memberikan penghormatan kepada Derek McInnes, stafnya, tim utama, dan para pendukung, yang telah membuat klub bangga musim ini. Tak seorang pun dari mereka pantas mengalami adegan memalukan yang terjadi."