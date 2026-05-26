Piers Morgan, penggemar Arsenal yang juga seorang selebriti, angkat bicara di tengah reaksi keras terkait cara dia bisa masuk ke lapangan Crystal Palace untuk merayakan gelar juara Liga Premier
Selebriti memicu reaksi keras
Morgan dan ketiga putranya, Bertie, Stanley, dan Spencer, yang ikut merayakan kemenangan bersama tokoh-tokoh terkenal seperti Jack Whitehall dan Jake Wood, menghadapi reaksi keras dari para pendukung setelah menerobos masuk ke lapangan usai kemenangan Arsenal 2-1 atas Crystal Palace pada laga terakhir musim ini.
The Gunners telah memastikan gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun sebelum tiba di Selhurst Park. Para pendukung langsung mempertanyakan bagaimana Morgan bisa melewati protokol stadion untuk mendapatkan akses eksklusif berfoto bersama Mikel Arteta dan para pemain senior tim utama.
Morgan membela kehadirannya
Foto-foto perayaan tersebut langsung memicu kemarahan di dunia maya, dengan seorang penggemar secara langsung mempertanyakan kehadiran keluarga tersebut di lapangan dengan menulis: "Mengapa Piers Morgan & klannya ada di lapangan di Selhurst? Tidak ada yang lebih buruk daripada penggemar selebriti yang ikut campur. Terutama seseorang yang beberapa kali menuntut Arteta mundur pada tahun-tahun awal."
Menanggapi kritik di X, Morgan menjawab: "Mungkin karena saya memiliki pandangan ke depan untuk membeli 4 tiket pada awal Maret ketika saya merasa itu mungkin menjadi hari yang bersejarah bagi klub yang telah saya dukung selama 55 tahun. Adapun Arteta, dia membuktikan bahwa saya dan banyak orang salah, dan saya sangat senang akan hal itu."
Rincian interaksi di lapangan
Reaksi keras di media sosial semakin memuncak ketika para pendukung tim lawan mempertanyakan bagaimana tiket pertandingan reguler dapat memberikan akses langsung ke lapangan kepada keluarga Morgan. "Untuk memperjelas, pada 4 Maret, saya membayar harga penuh (£750 + PPN per tiket) untuk 4 tiket ke suite hospitality 2010 Club milik Palace yang sangat bagus," kata Morgan. "Kemudian kami diundang ke ruang direksi, dan ditawari kesempatan untuk turun ke pinggir lapangan saat pengangkatan trofi. Kami merasa sangat beruntung."
Menanggapi interaksi dengan gelandang Declan Rice, Morgan menambahkan: "Saya memang tidak membayar Declan untuk berlari ke arah saya dan melingkarkan medali pemenangnya di leher saya untuk foto kenang-kenangan, itu benar. Tapi saya sangat senang dia melakukannya."
Dia kemudian membalas, "Hanya yang tampan saja," setelah seorang penggemar bertanya apakah semua pendukung tim tamu mendapat hak istimewa serupa setelah pertandingan.
Mengincar kejayaan di Eropa
Tim asuhan Arteta yang baru saja dinobatkan sebagai juara liga domestik harus segera memfokuskan kembali perhatian mereka dalam upaya meraih gelar ganda di level Eropa yang belum pernah terjadi sebelumnya. The Gunners, yang akhirnya menutup musim Premier League dengan gemilang dengan selisih tujuh poin dari Manchester City, dijadwalkan bertandang ke Budapest untuk menghadapi final Liga Champions melawan juara bertahan Paris Saint-Germain pada Sabtu mendatang. Morgan secara terbuka menyatakan bahwa ia "sangat-sangat yakin" tim yang sedang dalam performa terbaik ini akan berhasil meraih gelar Piala Eropa pertama mereka.