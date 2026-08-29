Upaya Sage menyuntikkan dorongan baru dengan memasukkan Dwight McNeil, Zavier Gozo, dan Evann Guessand pada babak kedua justru menjadi bumerang karena level performa timnya menurun cukup drastis. Meluapkan frustrasinya kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Sage menegaskan: "Saya rasa kami mampu bermain selama 60 menit, tetap berada dalam pertandingan. Ketika saya melakukan pergantian pemain, energi tim menurun. Saya agak marah soal itu.

"Keduanya [tim saya dan saya sendiri], kami bersama-sama. Saya bersama tim saya setiap saat. Kami punya banyak peluang, sulit untuk punya harapan melawan tim seperti ini tanpa mencetak gol. Ketika Anda mengganti pemain, Anda membutuhkan lebih banyak energi, saya tidak melihat itu."