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Pierre Sage kecam Crystal Palace karena 'energi rendah' saat Manchester City melaju mulus menuju kemenangan dominan di Selhurst Park
Crystal Palace menelan kekalahan telak
Palace terpuruk di dasar klasemen Liga Primer setelah menelan dua kekalahan beruntun pada awal musim baru. City asuhan Enzo Maresca mendominasi jalannya pertandingan di Selhurst Park berkat masing-masing dua gol dari Cherki dan Haaland. Kekalahan telak itu memperpanjang catatan buruk bagi Palace, yang kini telah kalah dalam laga kandang pembuka mereka pada 13 musim Liga Primer yang berbeda.
- Craig Mercer
Sage mempertanyakan dampak pemain cadangan
Upaya Sage menyuntikkan dorongan baru dengan memasukkan Dwight McNeil, Zavier Gozo, dan Evann Guessand pada babak kedua justru menjadi bumerang karena level performa timnya menurun cukup drastis. Meluapkan frustrasinya kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Sage menegaskan: "Saya rasa kami mampu bermain selama 60 menit, tetap berada dalam pertandingan. Ketika saya melakukan pergantian pemain, energi tim menurun. Saya agak marah soal itu.
"Keduanya [tim saya dan saya sendiri], kami bersama-sama. Saya bersama tim saya setiap saat. Kami punya banyak peluang, sulit untuk punya harapan melawan tim seperti ini tanpa mencetak gol. Ketika Anda mengganti pemain, Anda membutuhkan lebih banyak energi, saya tidak melihat itu."
Ahli taktik asal Prancis menuntut peningkatan
Kekalahan telak itu menandai baru kali kedua tim yang ditangani Sage kebobolan empat gol dalam satu laga liga, setelah Lyon kalah 4-1 dari PSG pada April 2024. Menyinggung kekurangan kebugaran dan jadwal pramusim yang terganggu, Sage menambahkan: "Kami tahu kami sedang berada dalam sebuah proses, kami tahu kami harus bekerja. Kami tidak boleh menerima situasi seperti ini, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Dua situasi negatif di akhir. Kami terlambat dalam pramusim kami. Saya pikir saat ini kami membutuhkan pergantian pemain. Anda tidak bisa menggantikan kelelahan dengan energi yang rendah."
- Getty Images Sport
Transfer-transfer yang dinantikan pada hari terakhir bursa transfer
Palace menghadapi kebutuhan mendesak untuk bangkit kembali dan memanfaatkan hari-hari penutupan bursa transfer sebelum tenggat hari Selasa guna menambah kedalaman skuad mereka. Sage akan memburu poin pertamanya di musim ini saat ia memimpin timnya melintasi ibu kota untuk menghadapi Fulham dalam derbi London pada 5 September. Mengamankan hasil positif di Craven Cottage sangat penting untuk mengangkat moral ruang ganti sebelum jadwal domestik terhenti untuk jeda internasional.
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