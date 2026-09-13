Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pierre Sage frustrasi saat Crystal Palace yang bermain dengan 10 orang menelan kekalahan dramatis di akhir laga dari Ipswich Town
Tractor Boys merebut kemenangan
Anan Khalaili membawa tuan rumah unggul lebih dulu sebelum Emersonn menanduk bola masuk untuk menyamakan kedudukan, tetapi kartu merah langsung untuk Disasi setelah tekel ceroboh terhadap Jack Clarke membalikkan jalannya pertandingan. Davis menanduk tim tamu berbalik unggul tepat menjelang turun minum, meski Strand Larsen mampu mengembalikan kedudukan imbang untuk Crystal Palace setelah jeda. Pemain pengganti Flemming pada akhirnya menentukan laga kacau itu, mencetak gol pada menit ke-90 untuk merebut tiga poin penuh bagi Ipswich.
- Getty Images Sport
Sage menyesali kartu merah yang mahal
Sage mengungkapkan frustrasinya kepada BBC Match of the Day setelah timnya pulang dengan tangan hampa usai bermain dengan sepuluh orang: "Sulit ketika Anda bermain 10 lawan 11, tetapi saya pikir kami melakukannya dengan baik karena kami beradaptasi ke formasi 5-3-1, dan kami tidak memberi mereka terlalu banyak ruang.
"Kami membuat kesalahan sebelum turun minum. Pada akhirnya, kami kembali ke dalam pertandingan dengan bermain dan tetap bersama. Kami punya peluang untuk membuat skor menjadi 3-2, dan kami gagal memaksimalkannya. Saya frustrasi untuk para pemain karena mereka sudah memberikan banyak hal dan pantas mendapatkan setidaknya satu poin."
Tim tamu mengamankan kemenangan bersejarah
Kemenangan itu menjadi kali pertama Tractor Boys memenangi pertandingan Premier League setelah tertinggal sejak Desember 2001, mengangkat mereka ke peringkat kedelapan klasemen dengan enam poin dari empat laga.
Manajer Gary O'Neil memuji daya juang timnya setelah peluit akhir berbunyi: "Saya senang untuk para pemain dan basis penggemar. Sulit untuk menang di kandang lawan di Premier League sebagai tim yang baru promosi. Kami melakukannya setelah laga tandang kedua musim ini.
"Karakter yang luar biasa, tiga gol bagus, dan kami terlihat berbahaya. Banyak hal positif. Masih banyak yang perlu kami tingkatkan, tetapi dari segi karakter, ada beberapa nilai plus besar."
- Getty Images Sport
Crystal Palace mencari respons instan
Palace harus segera bangkit saat menjamu Lech Poznan di Liga Europa di Selhurst Park pada Kamis, 17 September, dengan tekad mengakhiri tren buruk mereka di kandang. Disasi masih memenuhi syarat untuk tampil di kompetisi Eropa sebelum menjalani skorsing domestiknya, memberi Sage opsi penting di lini pertahanan. Sementara itu, tim asuhan O'Neil segera mengalihkan fokus mereka ke ujian berat di ajang piala saat bersiap menjamu Arsenal pada putaran ketiga Carabao Cup, Selasa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami