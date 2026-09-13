Sage mengungkapkan frustrasinya kepada BBC Match of the Day setelah timnya pulang dengan tangan hampa usai bermain dengan sepuluh orang: "Sulit ketika Anda bermain 10 lawan 11, tetapi saya pikir kami melakukannya dengan baik karena kami beradaptasi ke formasi 5-3-1, dan kami tidak memberi mereka terlalu banyak ruang.

"Kami membuat kesalahan sebelum turun minum. Pada akhirnya, kami kembali ke dalam pertandingan dengan bermain dan tetap bersama. Kami punya peluang untuk membuat skor menjadi 3-2, dan kami gagal memaksimalkannya. Saya frustrasi untuk para pemain karena mereka sudah memberikan banyak hal dan pantas mendapatkan setidaknya satu poin."