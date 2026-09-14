Gol itu membuat sang striker menjadi pemain pertama sejak Zlatan Ibrahimovic pada 2009 yang mencetak gol pada masing-masing dari lima jornada pembuka dalam satu musim La Liga.

Merefleksikan performa sensasional rekan setimnya, Navarro penuh kekaguman saat berbicara kepada Movistar Plus: "Aubameyang adalah bintang kelas dunia. Semua orang tahu kualitas pemain seperti apa dirinya. Rentetan performa yang sedang ia jalani sangat mengesankan.

"Kami membantunya mencetak gol semaksimal mungkin dan berusaha memaksimalkan momentumnya. Semoga dia mencetak gol di setiap jornada. Saya sangat senang dengan perekrutannya. Dia adalah pemain level top dan memberi kami begitu banyak hal.

"Dia punya atribut fisik yang luar biasa. Dia punya tubuh seorang atlet. Dia berlatih tanpa henti. Melihat dia berlatih menjadi contoh bagi semua pemain muda. Dia sudah mengesankan sejak hari pertama, dan kami hanya perlu menikmati kehadirannya."