ZUMA Press Wire
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Pierre-Emerick Aubameyang dipuji sebagai 'bintang kelas dunia' oleh kapten Deportivo setelah mencetak gol dalam laga La Liga kelima secara beruntun
Striker perpanjang rentetan gol
Setelah tertinggal oleh gol pembuka Ramon Terrats, tim tamu menyamakan kedudukan pada menit ke-78 berkat sundulan terarah Aubameyang dari umpan silang Yeremay Hernandez. Gol penyeimbang di markas Getafe itu menjaga awal musim tim promosi tersebut tetap tak terkalahkan. Kontribusi penting ini membuat torehan penyerang produktif itu menjadi lima gol dan dua assist dari total sembilan gol liga yang sejauh ini dicetak timnya pada musim ini.
- AgenciaLOF
Kapten memuji penyerang veteran
Gol itu membuat sang striker menjadi pemain pertama sejak Zlatan Ibrahimovic pada 2009 yang mencetak gol pada masing-masing dari lima jornada pembuka dalam satu musim La Liga.
Merefleksikan performa sensasional rekan setimnya, Navarro penuh kekaguman saat berbicara kepada Movistar Plus: "Aubameyang adalah bintang kelas dunia. Semua orang tahu kualitas pemain seperti apa dirinya. Rentetan performa yang sedang ia jalani sangat mengesankan.
"Kami membantunya mencetak gol semaksimal mungkin dan berusaha memaksimalkan momentumnya. Semoga dia mencetak gol di setiap jornada. Saya sangat senang dengan perekrutannya. Dia adalah pemain level top dan memberi kami begitu banyak hal.
"Dia punya atribut fisik yang luar biasa. Dia punya tubuh seorang atlet. Dia berlatih tanpa henti. Melihat dia berlatih menjadi contoh bagi semua pemain muda. Dia sudah mengesankan sejak hari pertama, dan kami hanya perlu menikmati kehadirannya."
Navarro menyesali kemenangan yang gagal diraih
Pencapaian luar biasa ini membuat sang penyerang kini hanya terpaut satu gol dari rekor bersejarah Walter Pandiani sebagai awal musim paling tajam dalam sejarah klub tim asal Galicia tersebut.
Sang kapten juga memberikan penilaiannya terhadap pertandingan itu dan tantangan yang lebih luas dalam perjalanan liga: "Saya pikir pada momen-momen tertentu di babak kedua, kami merasa bisa mengambil tiga poin penuh. Ketika kami merangkai operan, kami merasa nyaman saat menguasai bola dan mampu menembus lini awal mereka. Setelah gol mereka, memanfaatkan kami saat permainan terbuka, kami terus menekan seperti yang selalu kami lakukan dan mencetak gol yang memberi kami satu poin. Perasaan dari babak kedua itu adalah kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan.
"La Liga sangat berat. Kami adalah tim promosi setelah bertahun-tahun absen. Saya yakin kami punya skuad yang sangat bagus. Kami memulai dengan kuat, tetapi kami harus berjuang di setiap pertandingan. Datang ke Getafe tidak pernah mudah. Mereka bersaing dengan baik dan sulit dibongkar. Kami senang dengan awal ini, tetapi kami tentu ingin meraih kemenangan hari ini."
- ZUMA Press Wire
Mengejar rekor gol bersejarah
Penyerang tajam berusia 37 tahun itu kini hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menyamai torehan enam gol milik Pandiani, yang masih menjadi start terbaik dalam sebuah musim di sejarah Deportivo. Ketajaman sang striker di depan gawang tetap sangat penting saat tim promosi itu berusaha meraih poin-poin krusial dan mengukuhkan status mereka di kasta tertinggi. Pasukan Antonio Hidalgo akan menghadapi ujian berat lain atas konsistensi mereka ketika menjamu Sevilla pada pekan keenam pada Rabu, 16 September.
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