Piero Hincapie sudah menjadi pahlawan legendaris Arsenal - lalu di mana posisi Myles Lewis-Skelly dalam masa depan The Gunners?

Saat Hincapie bersiap menerima pujian yang membanjir dari klub orang tuanya/klub lamanya, ini pasti menjadi masa yang aneh bagi Lewis-Skelly. Tim masa kecilnya berpotensi meraih quadruple, namun dia hampir tidak memiliki pengaruh apa pun dalam kampanye mereka sejauh ini. Dengan tiga bulan tersisa hingga Piala Dunia, harapannya untuk masuk skuad Inggris semakin memudar, padahal baru setahun lalu dia muncul sebagai calon pilar utama untuk The Three Lions.

Thomas Tuchel memberikan peringatan publik kepada Lewis-Skelly pada Oktober lalu, sebulan sebelum dia dicoret dari skuad Inggris: "Hanya menjadi warga yang baik di kamp tidak akan cukup sepanjang tahun. Dia adalah pemain yang sangat baik di kamp, rekan setim yang sangat baik di kamp. Tapi menjadi rekan setim yang baik di kamp mungkin tidak cukup untuk bertahan sepanjang tahun bersama kami. Kamu harus tampil konsisten di level klub.

"Di kamp terakhir, dia mendapat pengakuan, bahwa saya yakin kita harus merawatnya dan menominasikannya karena kita mempercepat karirnya. Itu tanggung jawab kita setelah kita memanggilnya musim lalu. Jadi kita tetap pada keputusan ini. Dia sekarang menjadi bagian dari kamp yang sangat sukses, jadi dia mendapat hadiah untuk itu. Tapi jika kamu ingat, dia tidak menjadi bagian dari skuad 20 pemain dalam pertandingan di Serbia.

"Meskipun demikian, perilakunya luar biasa, meskipun dia tidak termasuk dalam skuad. Latihannya, sikapnya, dan dukungannya terhadap rekan-rekannya di lapangan luar biasa dan berada di level tertinggi. Dia adalah salah satu pemain yang diuntungkan dari keputusan ini, dari tetap menggunakan skuad yang sama, tetapi penampilannya [untuk Arsenal] akan menjadi faktor kunci dalam sebulan ke depan. Dia juga diuntungkan dari kedekatan kamp-kamp tersebut dan bahwa [kamp terakhir] berlangsung tiga minggu yang lalu."

Setelah dia dicoret oleh Tuchel, Arteta memberikan pesan dukungan. "Jika melihat usianya dan apa yang sudah dia lakukan, dia benar-benar luar biasa. Jadi jangan fokus pada satu momen buruk yang terjadi padamu karena mungkin itu terjadi karena alasan yang tepat dan hari ini kamu belum bisa melihatnya," katanya, sebelum membatasi menit bermain Lewis-Skelly secara lebih ketat.