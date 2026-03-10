Piero Hincapie sudah menjadi pahlawan legendaris Arsenal - lalu di mana posisi Myles Lewis-Skelly dalam masa depan The Gunners?

Memasuki minggu terakhir jendela transfer, sepertinya Arsenal telah menyelesaikan urusan mereka. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres, dan Eberechi Eze bergabung dengan total £250 juta ($334 juta) sebelum bonus tambahan. Namun, dengan batas waktu transfer yang semakin dekat, direktur olahraga baru Andrea Berta dan manajer Mikel Arteta masih memiliki satu target lagi.
Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen, yang mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, dan bahkan bek sayap, sempat dikaitkan dengan Tottenham, sementara ada juga spekulasi tentang minat dari Liverpool dan Atletico Madrid di masa lalu. Arsenal, yang merasa masih membutuhkan kedalaman lebih di lini belakang, ikut serta dalam perburuan dan menyetujui kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian.
Kini, menjelang pertandingan babak 16 besar Liga Champions antara Arsenal dan Leverkusen, dilaporkan bahwa Arsenal akan mengaktifkan klausul pembelian senilai £45 juta ($60 juta) dalam kontrak pemain internasional Ekuador tersebut. Semua pihak yang terlibat langsung dalam transaksi ini akan diuntungkan, tetapi bagaimana dengan mereka yang terdampak negatif, yakni lulusan akademi dan idola fans, Myles Lewis-Skelly?