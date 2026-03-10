Goal.com
Piero Hincapie Myles Lewis-Skelly Arsenal GFXGetty/GOAL

Piero Hincapie sudah menjadi pahlawan legendaris Arsenal - lalu di mana posisi Myles Lewis-Skelly dalam masa depan The Gunners?

Arsenal keluar dari jendela transfer musim panas 2025 sebagai salah satu pemenang yang diperkirakan. Mereka tidak bersaing langsung dengan juara Premier League saat ini, Liverpool, dalam hal mendatangkan pemain bintang, tetapi mereka memperkuat skuad mereka dengan kualitas yang cukup sehingga mereka tidak akan terlalu terpukul jika mengalami krisis cedera lagi musim ini. Kampanye 2024-25 mereka terganggu sebagian besar karena penurunan kualitas pemain di luar starting XI terbaik mereka.

Memasuki minggu terakhir jendela transfer, sepertinya Arsenal telah menyelesaikan urusan mereka. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres, dan Eberechi Eze bergabung dengan total £250 juta ($334 juta) sebelum bonus tambahan. Namun, dengan batas waktu transfer yang semakin dekat, direktur olahraga baru Andrea Berta dan manajer Mikel Arteta masih memiliki satu target lagi.

Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen, yang mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, dan bahkan bek sayap, sempat dikaitkan dengan Tottenham, sementara ada juga spekulasi tentang minat dari Liverpool dan Atletico Madrid di masa lalu. Arsenal, yang merasa masih membutuhkan kedalaman lebih di lini belakang, ikut serta dalam perburuan dan menyetujui kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian.

Kini, menjelang pertandingan babak 16 besar Liga Champions antara Arsenal dan Leverkusen, dilaporkan bahwa Arsenal akan mengaktifkan klausul pembelian senilai £45 juta ($60 juta) dalam kontrak pemain internasional Ekuador tersebut. Semua pihak yang terlibat langsung dalam transaksi ini akan diuntungkan, tetapi bagaimana dengan mereka yang terdampak negatif, yakni lulusan akademi dan idola fans, Myles Lewis-Skelly?

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pecah

    Krisis cedera Arsenal pada musim 2024-25 membuat musim tersebut hampir bisa dikatakan gagal total. The Gunners tetap finis di posisi kedua Liga Premier dan mencapai semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2009, tetapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa dibanggakan dari segi tim.

    Namun, dari segi personel, kemunculan Lewis-Skelly sebagai pemain tim utama merupakan kesuksesan besar. Ia menjadi pahlawan di kalangan penggemar Arsenal setelah mendapat kartu kuning sebelum bahkan bermain di debutnya dalam laga imbang 2-2 di Manchester City, setelah diduga memberikan pesan kepada kiper David Raya untuk mengulur waktu. Hal ini membuat Erling Haaland bertanya-tanya siapa remaja itu.

    Pada Desember 2024, Lewis-Skelly telah berubah dari pemain cadangan menjadi bek kiri utama. Penandatanganan musim panas Riccardo Calafiori tidak bisa tetap fit, dan Arteta sudah bosan dengan Oleksandr Zinchenko, yang juga tidak dapat diandalkan dalam hal kebugaran. Lewis-Skelly menjadi pemain inti dan akhirnya tampil dalam 39 pertandingan senior selama tahun pertamanya sebagai pemain senior.

    Ada beberapa momen yang tak terlupakan sepanjang perjalanan. Dalam laga tandang melawan City, yang berakhir dengan kekalahan telak 5-1, Lewis-Skelly meniru perayaan zen Haaland. Dia juga menjadi salah satu pemain terbaik di kedua leg eliminasi Arsenal di perempat final Liga Champions melawan Real Madrid. Dia dipromosikan dengan cepat ke timnas Inggris, menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam debutnya bersama Three Lions.

  • Riccardo Calafiori Piero HincapieGetty Images

    Urutan hierarki yang menurun

    Cerita Lewis-Skelly pada musim 2025-26 jauh dari kata sukses. Ia hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan di Premier League - dan hanya bermain selama 33 menit pada 2026 - karena lebih sering digunakan dalam tiga kompetisi lain Arsenal.

    Arteta menggunakan Calafiori sebagai bek kiri utama pada paruh pertama musim ini, yang merupakan rencana untuk musim 2024-25 sebelum dia absen karena cedera.

    "Dia sangat stabil, dengan penampilan yang luar biasa. Dia juga berperan besar dalam pertahanan kami. Dia memberikan banyak kontribusi dalam serangan dengan posisinya dan ancamannya. Dia terus menciptakan kekacauan bagi lawan," kata Arteta tentang Calafiori pada November.

    Namun, pemain Italia itu kembali masuk dan keluar dari ruang perawatan dalam beberapa bulan terakhir, membuka kembali lowongan di posisi bek kiri. Kali ini, Hincapie yang mendapat kesempatan.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Sangat dominan'

    Mereka yang memiliki penggemar Arsenal dalam hidupnya tahu bahwa Hincapie sedang dalam performa yang bagus belakangan ini karena cara dia digambarkan. Banyak yang mengatakan bahwa pemain Ekuador itu 'memiliki semangat juang yang tinggi', sementara yang lain menyebut 'dia sangat fokus, karena kadang-kadang dia terlihat bodoh tapi dia selalu fokus', dan seterusnya. Anda bisa membayangkan gambaran umumnya.

    Intinya, Hincapie mewakili tipe pemain Arsenal baru di era Arteta, yang menggabungkan kemampuan teknis dan agresivitas fisik dengan ketahanan mental yang kuat.

    "Dia telah memiliki lebih banyak waktu bersama tim. Serangkaian pertandingan di mana, kemungkinan besar, secara fisik dia dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dia sangat dominan dalam semua aksi pertahanan," kata Arteta baru-baru ini tentang Hincapie.

    "Dia memahami apa yang kami inginkan dalam serangan dengan lebih baik, semua situasi bola mati, semua aspek yang berkaitan dengan model permainan yang kami miliki. Dia sangat disukai di antara para pemain, Anda bisa melihatnya dari cara mereka berinteraksi dan bereaksi dengannya. Saya sangat senang dia menunjukkan hal itu."

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-GERMAN-CUP-LEVERKUSEN-CELEBRATIONAFP

    Momen yang lengkap

    Karena UEFA memiliki aturan yang lebih longgar terkait pemain pinjaman yang bermain melawan klub induknya, Hincapie berhak untuk menghadapi Leverkusen pada Rabu mendatang. Ini akan menjadi kembalinya Hincapie ke BayArena, tempat ia membantu Leverkusen meraih gelar Bundesliga pertamanya pada 2024, dan momen ini diprediksi akan sangat emosional.

    "Waktu saya di Bayer 04 telah memberi saya banyak hal, tidak hanya sebagai pemain sepak bola. Saya tumbuh dalam kepercayaan diri dan kedewasaan di Leverkusen, dan di sini saya belajar apa yang mungkin dicapai dengan kerja keras dan komitmen," kata Hincapie saat ia meninggalkan klub pada musim panas lalu. "Saya tidak akan pernah melupakan dukungan dari seluruh staf dan penggemar Bayer 04, dan saya berharap klub ini terus meraih kesuksesan di masa depan."

    Direktur olahraga Simon Rolfes, sementara itu, memuji Hincapie sebagai pemain dan pribadi yang patut dicontoh oleh Leverkusen atas segala yang telah ia lakukan dan apa yang ia wakili.

    "Piero Hincapie adalah contoh utama dari konsep kami dalam mengembangkan pemain muda berbakat menjadi profesional yang dapat membantu kami mencapai tujuan kami, sambil pada saat yang sama menempatkan mereka di puncak dunia di level klub dan tim nasional," kata Rolfes. "Kami juga telah berhasil mengikuti jalur ini dengan Piero, yang kini ingin membuktikan dirinya di lingkungan yang berbeda. Mengingat waktu yang luar biasa baik bersama di Leverkusen, kami mendoakan yang terbaik untuk masa depannya dengan hati yang berat."

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Harus tampil di level klub'

    Saat Hincapie bersiap menerima pujian yang membanjir dari klub orang tuanya/klub lamanya, ini pasti menjadi masa yang aneh bagi Lewis-Skelly. Tim masa kecilnya berpotensi meraih quadruple, namun dia hampir tidak memiliki pengaruh apa pun dalam kampanye mereka sejauh ini. Dengan tiga bulan tersisa hingga Piala Dunia, harapannya untuk masuk skuad Inggris semakin memudar, padahal baru setahun lalu dia muncul sebagai calon pilar utama untuk The Three Lions.

    Thomas Tuchel memberikan peringatan publik kepada Lewis-Skelly pada Oktober lalu, sebulan sebelum dia dicoret dari skuad Inggris: "Hanya menjadi warga yang baik di kamp tidak akan cukup sepanjang tahun. Dia adalah pemain yang sangat baik di kamp, rekan setim yang sangat baik di kamp. Tapi menjadi rekan setim yang baik di kamp mungkin tidak cukup untuk bertahan sepanjang tahun bersama kami. Kamu harus tampil konsisten di level klub.

    "Di kamp terakhir, dia mendapat pengakuan, bahwa saya yakin kita harus merawatnya dan menominasikannya karena kita mempercepat karirnya. Itu tanggung jawab kita setelah kita memanggilnya musim lalu. Jadi kita tetap pada keputusan ini. Dia sekarang menjadi bagian dari kamp yang sangat sukses, jadi dia mendapat hadiah untuk itu. Tapi jika kamu ingat, dia tidak menjadi bagian dari skuad 20 pemain dalam pertandingan di Serbia.

    "Meskipun demikian, perilakunya luar biasa, meskipun dia tidak termasuk dalam skuad. Latihannya, sikapnya, dan dukungannya terhadap rekan-rekannya di lapangan luar biasa dan berada di level tertinggi. Dia adalah salah satu pemain yang diuntungkan dari keputusan ini, dari tetap menggunakan skuad yang sama, tetapi penampilannya [untuk Arsenal] akan menjadi faktor kunci dalam sebulan ke depan. Dia juga diuntungkan dari kedekatan kamp-kamp tersebut dan bahwa [kamp terakhir] berlangsung tiga minggu yang lalu."

    Setelah dia dicoret oleh Tuchel, Arteta memberikan pesan dukungan. "Jika melihat usianya dan apa yang sudah dia lakukan, dia benar-benar luar biasa. Jadi jangan fokus pada satu momen buruk yang terjadi padamu karena mungkin itu terjadi karena alasan yang tepat dan hari ini kamu belum bisa melihatnya," katanya, sebelum membatasi menit bermain Lewis-Skelly secara lebih ketat.

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Masih ada harapan?

    Mungkin pesan tersembunyi dari Arteta adalah bahwa Lewis-Skelly tidak perlu merasa tertekan untuk bermain sesering yang dia lakukan di musim debutnya. Mungkin hal itu merupakan kejadian langka akibat parahnya masalah cedera yang dialami Arsenal. Mungkin pandangan jangka panjangnya adalah perkembangan tidak selalu linear, dan Lewis-Skelly masih memiliki banyak waktu untuk bermain, terutama di klub seperti Arsenal yang bangga menggunakan talenta lokal di level elit.

    Awal musim ini, dilaporkan bahwa Lewis-Skelly bekerja sama erat dengan asisten pelatih Gabriel Heinze, mantan bek kiri Argentina dan Manchester United, dalam berbagai aspek permainannya, termasuk umpan silang dan cara terbaik untuk masuk ke area serangan. Namun, ada potensi lain baginya untuk kembali ke skuad.

    Saat masih di akademi Arsenal, Lewis-Skelly adalah gelandang yang dinamis. Ia sering mengalahkan pemain lawan dengan dribel dan membawa bola ke depan lapangan sendiri setiap kali ada kesempatan. Dalam skuad senior saat ini, Zubimendi (pertama) dan Declan Rice (ketiga) berada di tiga besar pemain Arsenal dengan menit bermain terbanyak musim ini, dengan keduanya sudah melebihi 3.000 menit. Pandangan optimis mengatakan mereka butuh istirahat, sementara pesimistis akan mengatakan mereka adalah pemain yang paling berisiko mengalami cedera serius. Bagaimanapun, ini adalah peluang yang bisa terbuka bagi Lewis-Skelly.

    Dengan ulang tahun ke-20-nya baru akan datang pada September, waktu masih berpihak pada Lewis-Skelly. Masih terlalu dini baginya untuk panik, bahkan jika itu berarti dia melewatkan skuad Piala Dunia musim panas ini. Akan ada lebih banyak kesempatan untuk mewakili Inggris, dan itu seharusnya bukan prioritas utamanya pada tahap awal karirnya.

    Tidak ada alasan mengapa Lewis-Skelly dan Hincapie tidak bisa bermain bersama dalam skuad Arsenal atau bahkan dalam susunan pemain yang sama. Mereka bisa membuat sejarah bersama.

