Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Piero Hincapie mengungkap pandangannya tentang perebutan gelar Liga Premier menjelang final Piala Carabao melawan Man City
Tim asuhan Mikel Arteta akan bertandang ke Wembley dengan keunggulan sembilan poin atas Manchester City di puncak klasemen Liga Premier. Meskipun para pakar berpendapat bahwa kemenangan pada hari Minggu nanti dapat memberikan pukulan psikologis yang telak bagi rival terdekat mereka, suasana di dalam kubu Arsenal tetap sangat profesional.
Klub asal London Utara ini saat ini sedang mengejar empat trofi sekaligus, sebuah pencapaian bersejarah. Momentum mereka semakin menguat pada Selasa malam setelah meraih kemenangan telak 2-0 atas Bayer Leverkusen, yang memastikan lolosnya mereka ke perempat final Liga Champions dengan agregat 3-1.
- Getty Images
Penilaian klinis Hincapie
Ketika ditanya apakah hasil pertandingan di stadion nasional akan mengubah momentum musim liga, Hincapie tetap fokus pada tugas di depan mata. Bek tersebut menegaskan bahwa timnya tidak memikirkan apa pun di luar 90 menit pertandingan di Wembley.
"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit," katanya seperti dikutip ESPN. "Kami sangat fokus untuk memenangkannya, tapi kami harus bekerja keras untuk meraih gelar juara. Kami benar-benar fokus pada final, yang merupakan final yang sangat penting. Kami akan berlatih sangat keras untuk mencapai final dengan cara terbaik dan memenangkan gelar juara. Itulah hal yang paling penting."
Perjalanan Eropa yang penuh dengan rasa manis dan pahit
Kemenangan di tengah pekan melawan Bayer Leverkusen memiliki makna pribadi bagi Hincapie, yang bergabung dengan Arsenal dari klub asal Jerman tersebut. Mengeliminasi mantan rekan setimnya terbukti menjadi rintangan emosional, namun ia berhasil melewatinya dengan ketenangan yang sama seperti yang ia tunjukkan di lini belakang The Gunners sepanjang musim ini.
Menyikapi kemenangan tersebut, Hincapie mengatakan: "Saya sangat senang bisa lolos ke perempat final bersama klub saya, tapi saya juga sedikit sedih karena ini melawan mantan klub saya. Inilah sepak bola dan saya sangat bahagia."
- Getty Images Sport
Mengejar musim terbaik
Arsenal saat ini duduk nyaman di puncak klasemen Liga Premier, setelah meraih empat kemenangan beruntun di liga. Setelah laga penentuan melawan Manchester City pada Minggu nanti, The Gunners akan bertanding di perempat final Piala FA melawan Southampton, dilanjutkan dengan laga Liga Champions melawan Sporting CP.
Iklan