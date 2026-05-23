"Pidatonya benar-benar berantakan!" - Pep Guardiola mengaku "sangat gugup" saat manajer Man City itu menceritakan bagaimana ia memberi tahu para pemain tentang keputusannya untuk hengkang
Tokoh utama dari Catalunya mengonfirmasi kepergiannya yang penuh emosi
Manajer peraih berbagai penghargaan itu secara resmi memecah kebisuan pada Jumat pagi dengan menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh hati kepada para pendukung sebelum menghadapi media menjelang hari terakhir musim Liga Premier. Pihak direksi City kemudian mengumumkan rencana besar-besaran untuk menghormati masa jabatannya selama sepuluh tahun yang penuh perubahan, dengan mengonfirmasi bahwa Tribun Utara akan diganti namanya sebagai penghormatan kepadanya, serta akan didirikan sebuah patung yang dibuat khusus. Alih-alih memutuskan hubungan sepenuhnya, Guardiola telah menyetujui kesepakatan eksekutif jangka panjang untuk tetap bergabung dengan City Football Group sebagai duta global.
Guardiola menengok kembali satu dekade kejayaannya
Saat berbicara kepada para wartawan dalam konferensi pers prapertandingan terakhirnya, pria berusia 55 tahun itu mengungkapkan perpaduan yang mendalam antara rasa bangga dan syukur sebelum menjelaskan rencananya untuk merayakan pertandingan terakhirnya pada hari Minggu. Guardiola berkata: "Sungguh puas [dengan 10 tahun kariernya di Inggris]. Saya tidak tahu kata-kata yang tepat. Puas, bahagia, dan bangga. Ini mungkin merupakan pengalaman terbaik dalam hidup saya, jika tidak, saya tidak akan bertahan selama 10 tahun. Saya sangat bersyukur atas cinta dan kasih sayang yang saya terima selama bertahun-tahun.
"Ini bukan soal kapan. Bukan hari ini atau besok, tapi saat Anda merasa oke, mari kita lakukan. Bukan kemarin atau seminggu yang lalu, tapi sedikit lebih lama. Tentu saja kami sedang dalam kompetisi dan saya ingin benar-benar menjauh karena saya butuh para pemain bersama saya dan saya bersama mereka. Saat kami tidak bisa berjuang untuk hal lain karena semuanya sudah tercapai, itulah saatnya untuk mengatakannya. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada orang-orang saya pada hari Minggu, saya ingin memeluk mereka semua di lapangan, dan itulah mengapa kami mengumumkannya."
Guardiola mengungkap pidato 'bencana' kepada para pemainnya
Menjelaskan reaksi di ruang ganti tim atas kabar kepergiannya, Guardiola menambahkan: "Pidato itu benar-benar kacau, saya sangat gugup—lebih dari biasanya.
"Saya katakan kepada mereka seperti yang saya sampaikan kepada kalian semua, pertanyaan-pertanyaan yang menuntut saya memiliki gairah dan energi yang saya miliki sejak saya masih kecil, kini saya merasa tidak akan memilikinya di masa depan. Saya harus jujur pada diri sendiri, tetapi terutama bagi klub yang telah memberi saya segalanya dan orang-orang yang sangat bergantung pada saya."
Acara perpisahan Etihad digelar sebelum parade besar-besaran
City akan menjamu Aston Villa pada hari Minggu dalam laga yang penuh emosi, di mana para penggemar dapat secara resmi memberikan penghormatan kepada manajer paling sukses mereka. Setelah memastikan finis di posisi kedua Liga Premier di bawah juara Arsenal, skuad akan sepenuhnya fokus untuk memberikan perpisahan yang istimewa bagi sang manajer. Sebuah parade besar-besaran yang meriah, yang melibatkan tim putra, putri, dan junior, akan digelar pada hari Senin, menandai berakhirnya era kepemimpinan yang gemilang.