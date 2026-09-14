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Piala Wanita Serie A: Roma mengesankan, ke final bersama Juventus. Sabtu akan bermain di Viareggio

Women's football
Roma
Juventus

Final Serie A Women's Cup akan mempertemukan Juventus dan Roma. Juventus mengungguli Inter pada Sabtu malam di Biella, menang 1-0 berkat gol bunuh diri Van Diemen, sementara Roma berjaya di Sassuolo melawan tim asuhan Colantuono, yang pada fase grup menang 1-0 di Tre Fontane. Tiga pekan kemudian, di Ricci, ceritanya benar-benar berbeda, dalam kemenangan akhir 7-1 itu Piemonte mencetak hat-trick, van Dooren membukukan dua gol, serta Doms dan Giugliano masing-masing menyumbang satu gol. Bagi Sassuolo, Fercocq mencetak gol pada akhir laga.

  • TAHUN LALU JUVENTUS YANG MENANG

    Trofi ini sekali lagi akan menjadi urusan antara Juventus dan Roma, yang tampil sebagai protagonis di masing-masing dari lima final terakhir kompetisi Italia, antara Coppa Italia, Supercoppa Italiana, dan Serie A Women’s Cup. Tahun lalu di Castellamare di Stabia, dalam final pertama sepanjang sejarah Serie A Women's Cup, Juventus asuhan Canzi menang pada menit ke-92: 3-2 lewat gol Vangsgaard, Bonansea, dan Thomas. Haavi dan Giugliano menjadi pencetak gol Roma, yang sempat menyamakan kedudukan dua kali.


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  • Tampil di lapangan pada Sabtu di Viareggio

    Di Viareggio, Sabtu mendatang, trofi 2026 akan diperebutkan, dengan kick-off pada pukul 18.00 di "Torquato Bresciani".

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