Piala Wanita Serie A: Roma mengesankan, ke final bersama Juventus. Sabtu akan bermain di Viareggio

Trofi ini sekali lagi akan menjadi urusan antara Juventus dan Roma, yang tampil sebagai protagonis di masing-masing dari lima final terakhir kompetisi Italia, antara Coppa Italia, Supercoppa Italiana, dan Serie A Women’s Cup. Tahun lalu di Castellamare di Stabia, dalam final pertama sepanjang sejarah Serie A Women's Cup, Juventus asuhan Canzi menang pada menit ke-92: 3-2 lewat gol Vangsgaard, Bonansea, dan Thomas. Haavi dan Giugliano menjadi pencetak gol Roma, yang sempat menyamakan kedudukan dua kali.



