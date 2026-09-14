Final Serie A Women's Cup akan mempertemukan Juventus dan Roma. Juventus mengungguli Inter pada Sabtu malam di Biella, menang 1-0 berkat gol bunuh diri Van Diemen, sementara Roma berjaya di Sassuolo melawan tim asuhan Colantuono, yang pada fase grup menang 1-0 di Tre Fontane. Tiga pekan kemudian, di Ricci, ceritanya benar-benar berbeda, dalam kemenangan akhir 7-1 itu Piemonte mencetak hat-trick, van Dooren membukukan dua gol, serta Doms dan Giugliano masing-masing menyumbang satu gol. Bagi Sassuolo, Fercocq mencetak gol pada akhir laga.
Gribaudi/ImagePhoto
Diterjemahkan oleh
Piala Wanita Serie A: Roma mengesankan, ke final bersama Juventus. Sabtu akan bermain di Viareggio
TAHUN LALU JUVENTUS YANG MENANG
Trofi ini sekali lagi akan menjadi urusan antara Juventus dan Roma, yang tampil sebagai protagonis di masing-masing dari lima final terakhir kompetisi Italia, antara Coppa Italia, Supercoppa Italiana, dan Serie A Women’s Cup. Tahun lalu di Castellamare di Stabia, dalam final pertama sepanjang sejarah Serie A Women's Cup, Juventus asuhan Canzi menang pada menit ke-92: 3-2 lewat gol Vangsgaard, Bonansea, dan Thomas. Haavi dan Giugliano menjadi pencetak gol Roma, yang sempat menyamakan kedudukan dua kali.
Tampil di lapangan pada Sabtu di Viareggio
Di Viareggio, Sabtu mendatang, trofi 2026 akan diperebutkan, dengan kick-off pada pukul 18.00 di "Torquato Bresciani".
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami