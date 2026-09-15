Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Supercoppa italianaGetty
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Piala Super Italia Inter-Lazio, opsi Amerika Serikat mendingin: peluang San Siro menguat. Berapa penghasilan kedua klub?

Inter
Lazio
Super Cup
Inter vs Lazio
Serie A

Trofi ketiga Italia akan segera diperebutkan, tetapi lokasinya masih belum pasti.

Masa depan Supercoppa Italiana 2026 masih terus diselimuti ketidakjelasan. Inter dan Lazio, dua tim yang sudah pasti lolos, sudah mengetahui "kapan"-nya, mengingat sudah dipastikan bahwa laga itu akan digelar pada 22 atau 23 Desember 2026, tetapi untuk "di mana"-nya, ketidakpastian masih sangat mendominasi.

Rapat liga yang digelar hari ini di Milan memang telah mengonfirmasi kepada klub-klub bahwa di depan mata ada gagasan konkret dari luar negeri, tetapi belum ada tawaran yang benar-benar diajukan kepada Lega Serie A yang, akibatnya, masih terus mempertahankan opsi San Siro.


  • Tidak akan digelar di Arab Saudi dan tidak akan memakai format empat tim

    Yang sudah pasti diketahui adalah di mana Piala Super tidak akan digelar. Dalam kesepakatan dengan Arab Saudi memang sudah ada opsi untuk tidak memilih dua dari lima edisi, serta opsi untuk tidak mengikuti format empat tim.

    Untuk musim 2026 ini, Serie A dan pemerintah Riyadh memutuskan untuk mengambil jeda dan, akibatnya, Dewan Liga memilih untuk melanjutkan opsi Piala Super klasik: hanya final dalam laga tunggal.

    • Iklan

  • Peluang di luar negeri

    Satu pertandingan tunggal lebih mudah dipindahkan dan diatur, bahkan pada saat-saat terakhir, tetapi waktu tentu mulai semakin mepet. Dalam beberapa hari terakhir, dua ide mencuat lewat permintaan informasi dari sejumlah pihak yang berbasis di Maroko (negara yang sedang mendorong sektor olahraga, yang memiliki stadion-stadion mutakhir, seperti yang menjadi tuan rumah Piala Afrika, dan yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 dengan Spanyol dan Portugal) dan di Amerika Serikat (yang baru saja menuntaskan Piala Dunia), dan dalam kedua kasus akan ada slot waktu untuk menggelar pertandingan pada rentang jam yang tetap sesuai juga bagi penonton Eropa.

  • Peraturan menyebut San Siro

    Jika opsi luar negeri tidak terwujud, Serie A akan beralih ke format yang pada dasarnya memang merupakan struktur yang ditetapkan dalam regulasi resmi. Kecuali ada ketentuan berbeda, Supercoppa seharusnya memang dimainkan, secara normal, di stadion klub yang menutup musim sebelumnya dengan memenangi gelar juara Italia.

    Dalam kasus 2026, stadion Inter adalah venue yang ditunjuk (selain itu Inter juga menjuarai Coppa Italia, sehingga tim yang kalah di final piala lolos ke ajang tersebut, yakni Lazio) dan, seiring berjalannya hari serta semakin dekatnya tenggat waktu, opsi Giuseppe Meazza di San Siro, Milan, kian menguat.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Tak ada pemasukan raksasa

    Karena tidak ada kesepakatan dengan Arab Saudi, sambil menunggu kepastian apakah akan ada atau tidak kesepakatan dengan negara lain dan lokasi lain, kepastian untuk edisi 2026 ini adalah bahwa bagi klub, pemasukan akan lebih rendah dibandingkan total hadiah fantastis sebesar 21 juta euro dari edisi-edisi di Arab dan khususnya edisi tahun lalu (9,5 juta untuk pemenang Napoli, 6,7 untuk Bologna sebagai runner-up, dan 2,4 untuk semifinalis yang kalah, Inter dan Milan).

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Lazio crest
Lazio
LAZ