Masa depan Supercoppa Italiana 2026 masih terus diselimuti ketidakjelasan. Inter dan Lazio, dua tim yang sudah pasti lolos, sudah mengetahui "kapan"-nya, mengingat sudah dipastikan bahwa laga itu akan digelar pada 22 atau 23 Desember 2026, tetapi untuk "di mana"-nya, ketidakpastian masih sangat mendominasi.

Rapat liga yang digelar hari ini di Milan memang telah mengonfirmasi kepada klub-klub bahwa di depan mata ada gagasan konkret dari luar negeri, tetapi belum ada tawaran yang benar-benar diajukan kepada Lega Serie A yang, akibatnya, masih terus mempertahankan opsi San Siro.



