Setelah bermain imbang melawan Kroasia dan meraih kemenangan pada laga perdana melawan Serbia, Timnas Italia U-19 akan menghadapi Ukraina dalam pertandingan terakhir Grup B. Azzurrini setidaknya harus meraih hasil imbang untuk memastikan lolos ke semifinal, sementara mereka harus menang untuk memuncaki grup dan menghindari pertemuan dengan Spanyol, yang lolos dari Grup A dengan memenangkan semua pertandingannya.

Pelatih Bollini kembali mengandalkan Liberali di lini tengah dan Iddrisou di lini serang, sementara di kubu Ukraina, waspadalah terhadap Vitaliy Glyut, pencetak dua gol penentu dalam kemenangan terakhir tim kuning-biru tersebut atas Serbia.



