Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Piala Eropa U-19, Ukraina vs Italia: Siaran Langsung

Ukraine U19 vs Italy U19
Ukraine U19
Italy U19
EURO U19

Ikuti siaran langsung Ukraina vs Italia, pertandingan terakhir babak penyisihan grup Kejuaraan Eropa U-19.

Setelah bermain imbang melawan Kroasia dan meraih kemenangan pada laga perdana melawan Serbia, Timnas Italia U-19 akan menghadapi Ukraina dalam pertandingan terakhir Grup B. Azzurrini setidaknya harus meraih hasil imbang untuk memastikan lolos ke semifinal, sementara mereka harus menang untuk memuncaki grup dan menghindari pertemuan dengan Spanyol, yang lolos dari Grup A dengan memenangkan semua pertandingannya.

Pelatih Bollini kembali mengandalkan Liberali di lini tengah dan Iddrisou di lini serang, sementara di kubu Ukraina, waspadalah terhadap Vitaliy Glyut, pencetak dua gol penentu dalam kemenangan terakhir tim kuning-biru tersebut atas Serbia.


  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    • Iklan

  • LAPORAN PERTANDINGAN

    UKRAINA U-19 vs ITALIA U-19

    PENCETAK GOL:

    UKRAINA U19 (4-2-3-1): Domchak; Kokodynyak, Mylokost, Digtyar, Malov; Soroka, Lyusin; Glyut, Sykut, Kaliuzhnyi; Bogdanov. Pelatih: Mykhailenko.

    ITALIA U19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. Pelatih: Bollini.

    WASIT: Csonka 

    KARTU KUNING:

    PEMAIN YANG DIKARTU MERAH:

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
EURO U19
Ukraine U19 crest
Ukraine U19
UKR
Italy U19 crest
Italy U19
ITA