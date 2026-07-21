Piala Dunia yang Ternoda Kontroversi.. Pesta Olahraga yang Dirusak oleh Intervensi Politik dan Pendapatan Tiket

Keraguan menyelimuti sejauh mana dampak pelanggaran-pelanggaran tak terelakkan dari FIFA yang menyebar di mana-mana terhadap seluruh niat baik turnamen ini, termasuk pertandingan, emosi, dan ikatan indah yang terjalin antara timnas, kota-kota, para suporter, dan para pengunjung, di mana pelanggaran-pelanggaran ini begitu menyakitkan dan tak dapat disangkal.

Sejumlah keputusan organisatoris mengungkap upaya nyata untuk mengumpulkan uang, seperti periode jeda wajib dalam pertandingan yang memungkinkan sebuah olahraga yang selama ini dihargai karena kelancarannya kini menampilkan iklan komersial selama pertandingan berlangsung untuk pertama kalinya.

Turnamen ini juga menyaksikan momen-momen yang lebih kelam dan penuh misteri, yang membuka pintu-pintu yang mungkin mustahil untuk ditutup kembali, seperti campur tangan Presiden Donald Trump dan pemerintah Amerika Serikat untuk membantu Federasi Sepak Bola Amerika Serikat dalam mengizinkan bintang serang Folarin Balogun bermain meski ia terkena hukuman larangan bertanding otomatis.

Peristiwa-peristiwa ini secara langsung memengaruhi kepercayaan publik terhadap sepak bola, sebuah kualitas yang memang sudah sulit dipertahankan oleh FIFA, dan hingga kini mustahil untuk mengetahui dampak jangka panjangnya, mengingat turnamen ini menyaksikan terbentuknya preseden-preseden baru yang banyak di antaranya mungkin tidak akan nyaman bagi pihak mana pun di masa depan.

Bulan lalu menghadirkan perpaduan emosi yang begitu penuh dengan gaya khas Amerika yang otentik, di mana terdapat banyak hal positif dan indah, seperti kisah cinta suporter Skotlandia dengan kota Boston, sambutan hangat kota Kansas terhadap timnas Aljazair, cara Lionel Messi dan Argentina menentukan hasil pertandingan di detik-detik akhir di hadapan semua orang, gol Cristiano Ronaldo dalam laga perpisahannya, serta kemunculan Fozinho dan timnas Tanjung Verde dari ketiadaan hingga menjadi salah satu bintang turnamen.