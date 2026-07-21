Ajang Piala Dunia 2026 menyaksikan kontras mencolok antara kenikmatan sepak bola murni dan pelanggaran administratif yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana edisi kali ini memadukan gemerlap para bintang papan atas dan penobatan bersejarah Spanyol, di sisi lain terdapat intervensi politik dan keputusan komersial yang memicu perdebatan luas seputar transparansi Federasi Sepak Bola Internasional.
Menurut jaringan "ESPN", kenikmatan Piala Dunia yang berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Internasional tampak, seperti biasa, dalam aspek olahraga murni, di mana nama-nama para bintang, ketegangan, selebrasi mendayung ala Norwegia, gol-gol, momen-momen, dan kenangan yang mengalir deras menonjol selama musim sepak bola yang menakjubkan ini.
Aspek-aspek negatif dari edisi Piala Dunia ini, seperti biasa, menonjol dalam sisi administratif, yang mencakup harga tiket, intervensi politik, upaya mengeruk keuntungan, dan periode jeda untuk minum air selama pertandingan-pertandingan yang digelar di dalam ruangan tertutup.