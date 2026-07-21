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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Piala Dunia yang Ternoda Kontroversi.. Pesta Olahraga yang Dirusak oleh Intervensi Politik dan Pendapatan Tiket

K. Mbappe
L. Messi
Argentina
Spain
France
USA
F. Balogun
World Cup
Prancis
Argentina
Spanyol
AS

Keseruan yang luar biasa dan kekacauan yang tak tertahankan

Ajang Piala Dunia 2026 menyaksikan kontras mencolok antara kenikmatan sepak bola murni dan pelanggaran administratif yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana edisi kali ini memadukan gemerlap para bintang papan atas dan penobatan bersejarah Spanyol, di sisi lain terdapat intervensi politik dan keputusan komersial yang memicu perdebatan luas seputar transparansi Federasi Sepak Bola Internasional.

Menurut jaringan "ESPN", kenikmatan Piala Dunia yang berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Internasional tampak, seperti biasa, dalam aspek olahraga murni, di mana nama-nama para bintang, ketegangan, selebrasi mendayung ala Norwegia, gol-gol, momen-momen, dan kenangan yang mengalir deras menonjol selama musim sepak bola yang menakjubkan ini.

Aspek-aspek negatif dari edisi Piala Dunia ini, seperti biasa, menonjol dalam sisi administratif, yang mencakup harga tiket, intervensi politik, upaya mengeruk keuntungan, dan periode jeda untuk minum air selama pertandingan-pertandingan yang digelar di dalam ruangan tertutup.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sisi Gelap Pengelolaan Sepak Bola

    FIFA menunjukkan kurangnya transparansi yang mencolok terhadap segala hal, mulai dari keabsahan tinjauan tertentu untuk teknologi video, hingga bagaimana seorang kepala negara dari posisinya bisa memengaruhi sanksi larangan bermain seorang pemain, sehingga meninggalkan noda yang tak terhapuskan pada sebuah ajang yang seharusnya menjadi perayaan terbesar dan termurni di dunia.

    Turnamen Piala Dunia ini, mungkin lebih dari edisi mana pun lainnya, memaksa kita untuk berdiri di garis pemisah antara kenaifan dan pesimisme, serta berayun di antara kedua sisi tersebut hampir setiap hari.

    Pujian atas keseruan menonton pertandingan selama sebulan terakhir tetap menjadi kenyataan yang jauh dari pengabaian yang disengaja terhadap krisis-krisis lainnya, di mana pertandingan-pertandingan yang terkadang berlangsung dari pagi hingga tengah malam sungguh luar biasa.

    Edisi kali ini menyaksikan kehadiran yang begitu dominan dari seluruh bintang dan tim nasional, layaknya ajang penghargaan Oscar, berbeda dengan beberapa turnamen Piala Dunia sebelumnya seperti edisi 2002 atau 2010, yang menyaksikan kekecewaan bagi banyak pemain dan tim terbaik.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappe kalahkan Messi

    Persaingan individu maupun kolektif berujung pada keunggulan Kylian Mbappe atas Lionel Messi dan Jude Bellingham untuk merengkuh Sepatu Emas, sementara empat tim nasional terbaik di dunia berlaga di babak semifinal, dan penyerang luar biasa Erling Haaland turut menyebarluaskan perayaan gaya pelayaran laut Norwegia.

    Spanyol dinobatkan sebagai juara dengan penuh kelayakan, menjadikannya negara pertama dalam sejarah yang memegang Piala Dunia putra dan putri pada saat yang bersamaan.

    Beberapa tim nasional mencatatkan hasil bersejarah kendati ada segelintir pertandingan yang membosankan, di mana Kanada memenangi pertandingan pertamanya di babak gugur, Meksiko juga meraih kemenangan di babak yang sama serta mendesak Inggris hingga detik-detik terakhir dalam sebuah laga yang dianggap sebagai pesaing kuat untuk gelar pertandingan terbaik di sepanjang turnamen.

    Amerika Serikat mendominasi grupnya dengan tangguh menghadapi Paraguay, memenangi tiga pertandingan di Piala Dunia untuk pertama kalinya, mencetak 11 gol sebagai rekor tertinggi dalam sejarahnya, dan memikat hati seluruh negeri dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh tim nasional putra sebelumnya.

    Pemandangan seusai pertandingan di Seattle setelah kemenangan atas Australia, ketika seluruh kota tampak seolah menyanyikan lagu Country Roads bersama para pemain, mencerminkan atmosfer yang diimpikan para pendukung tim nasional Amerika Serikat selama beberapa dekade.

  • Uang dan Politik di Jantung Piala Dunia

    Keraguan menyelimuti sejauh mana dampak pelanggaran-pelanggaran tak terelakkan dari FIFA yang menyebar di mana-mana terhadap seluruh niat baik turnamen ini, termasuk pertandingan, emosi, dan ikatan indah yang terjalin antara timnas, kota-kota, para suporter, dan para pengunjung, di mana pelanggaran-pelanggaran ini begitu menyakitkan dan tak dapat disangkal.

    Sejumlah keputusan organisatoris mengungkap upaya nyata untuk mengumpulkan uang, seperti periode jeda wajib dalam pertandingan yang memungkinkan sebuah olahraga yang selama ini dihargai karena kelancarannya kini menampilkan iklan komersial selama pertandingan berlangsung untuk pertama kalinya.

    Turnamen ini juga menyaksikan momen-momen yang lebih kelam dan penuh misteri, yang membuka pintu-pintu yang mungkin mustahil untuk ditutup kembali, seperti campur tangan Presiden Donald Trump dan pemerintah Amerika Serikat untuk membantu Federasi Sepak Bola Amerika Serikat dalam mengizinkan bintang serang Folarin Balogun bermain meski ia terkena hukuman larangan bertanding otomatis.

    Peristiwa-peristiwa ini secara langsung memengaruhi kepercayaan publik terhadap sepak bola, sebuah kualitas yang memang sudah sulit dipertahankan oleh FIFA, dan hingga kini mustahil untuk mengetahui dampak jangka panjangnya, mengingat turnamen ini menyaksikan terbentuknya preseden-preseden baru yang banyak di antaranya mungkin tidak akan nyaman bagi pihak mana pun di masa depan.

    Bulan lalu menghadirkan perpaduan emosi yang begitu penuh dengan gaya khas Amerika yang otentik, di mana terdapat banyak hal positif dan indah, seperti kisah cinta suporter Skotlandia dengan kota Boston, sambutan hangat kota Kansas terhadap timnas Aljazair, cara Lionel Messi dan Argentina menentukan hasil pertandingan di detik-detik akhir di hadapan semua orang, gol Cristiano Ronaldo dalam laga perpisahannya, serta kemunculan Fozinho dan timnas Tanjung Verde dari ketiadaan hingga menjadi salah satu bintang turnamen.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aib bagi FIFA

    Di sisi lain, muncul berbagai hal negatif dan buruk, yang terwujud dalam krisis Folarin Balogun secara keseluruhan, perhitungan rumit dan hasil-hasil yang menguntungkan di babak ketiga yang berujung pada lolosnya delapan tim peringkat ketiga ke babak gugur, serta penderitaan timnas Iran yang tengah berada dalam kondisi perang dengan salah satu negara tuan rumah turnamen akibat ketidaktahuan kapan atau bagaimana timnya akan terbang ke negara tersebut untuk menjalani pertandingan-pertandingannya, di samping tersingkirnya kelompok-kelompok suporter akibat penetapan harga tiket yang dinamis, di mana FIFA memperoleh komisi dari setiap transaksi penjualan di pasar sekunder.

    Faktor finansial menjadi kekuatan yang paling berpengaruh dalam olahraga sebagaimana biasanya, dan hal itu terlihat jelas dalam turnamen ini, baik dari sisi kebaikan maupun keburukan, di mana jumlah dolar yang sangat besar yang diraih FIFA dari turnamen ini akan membantu penyebaran sepak bola di berbagai belahan dunia yang membutuhkannya, sekaligus menjamin keberlanjutan pemasaran komersial olahraga ini tanpa henti, baik melalui iklan komersial, pertunjukan jeda turun minum, maupun penambahan jumlah tim peserta menjadi 64 tim.

    Indikator-indikator akhir menegaskan bahwa terlepas dari perasaan terhadap ajang sepak bola ini beserta segala isinya, entah sebagian orang menganggapnya luar biasa atau berlebihan, menakjubkan atau konyol, sinematik atau korup, mustahil membayangkan skenario di mana FIFA dan Amerika Serikat tidak bekerja sama untuk menggelar turnamen lain dalam waktu dekat, mungkin pada tahun 2038, sebuah hal yang tak terelakkan entah baik ataupun buruk.

    Prediksi masa depan mengenai perasaan di akhir turnamen mendatang tersebut mengarah pada kemungkinan bahwa hal itu akan serupa dengan campuran suasana hati yang dirasakan para suporter di seluruh penjuru dunia di akhir edisi kali ini.

    Edisi Piala Dunia kali ini berakhir di tengah kesepakatan bersama bahwa ajang ini menakjubkan sekaligus mengerikan pada saat yang sama, di saat para penggemar tak sabar untuk mengulang pengalaman ini sekali lagi.