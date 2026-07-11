Piala Dunia yang penuh dengan hal-hal pertama, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Jesse Marsch, bintang-bintang muda yang sedang naik daun, dan pertanyaan-pertanyaan besar yang dihadapi sepak bola Kanada

Jika ada satu kata yang menggambarkan Piala Dunia 2026 Kanada, kata itu adalah “yang pertama”—bahkan meski finis di peringkat kedua grup, mereka menjadi negara tuan rumah pertama yang menggelar pertandingan di luar negeri.
Ini adalah Piala Dunia pria pertama Kanada yang diselenggarakan di tanah airnya sendiri. Babak penyisihan grup memberi mereka poin pertama, kemenangan pertama, dan penampilan dengan mencetak lebih dari satu gol untuk pertama kalinya. Kemenangan dramatis atas Afrika Selatan kemudian memberi mereka kemenangan pertama di babak gugur, sebelum Maroko mengakhiri perjalanan mereka setelah babak pertama yang menjanjikan.
Sepak bola di Kanada kini tidak lagi seperti sebelum turnamen dimulai. Belum pernah ada sebanyak ini warga Kanada yang menonton Piala Dunia. Saat tim nasional putra Kanada tersingkir dari turnamen, total 28,2 juta penonton unik telah menyaksikan setidaknya sebagian dari turnamen tersebut, yang mewakili 69 persen populasi negara tersebut.
Vancouver dan Toronto termasuk di antara kota-kota yang dipuji sebagai tuan rumah Piala Dunia terbaik, dengan hampir setiap pertandingan terjual habis, serta menjadi tuan rumah tiga pertandingan kandang bersejarah bagi Les Rouges.
Meskipun Piala Dunia ini berpotensi menjadi titik balik bagi sepak bola Kanada, ada alasan untuk merasa optimis sekaligus skeptis mengenai arah perkembangannya ke depan. Di sini, GOAL mengulas hal-hal tersebut.