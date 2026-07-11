Piala Dunia yang penuh dengan hal-hal pertama, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Jesse Marsch, bintang-bintang muda yang sedang naik daun, dan pertanyaan-pertanyaan besar yang dihadapi sepak bola Kanada

Piala Dunia ini menjadi panggung bagi banyak pemain muda andalan Kanada untuk menonjol dan membuktikan diri sebagai generasi penerus program tim nasional, dengan sejumlah bintang yang semuanya berusia di bawah 25 tahun, termasuk Luc De Fougerolles (20), Ismaël Koné (24), Nathan Saliba (22), Promise David (25), dan Niko Sigur (22).

Pemain kunci potensial lainnya untuk masa depan dari kelompok saat ini termasuk Davies (25), yang, jika ia dapat pulih sepenuhnya, akan berusia 29 tahun pada Piala Dunia yang mungkin menjadi yang ketiga baginya, serta Bombito, yang akan berusia 30 tahun dan berada di usia puncak sebagai bek tengah inti.

Namun, para talenta U-25 tersebut sebagian besar telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level elit Piala Dunia dan akan memiliki banyak peluang lagi saat mereka membentuk inti tim nasional berikutnya.

Siapa yang akan bergabung di sekitar mereka masih menjadi misteri. Meskipun jalur pengembangan pemain di negara ini telah berkembang, pemain seperti Bombito baru ditemukan saat berusia 22 tahun dalam MLS SuperDraft, setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi komunitas dan tidak pernah bermain untuk Kanada di level junior. Kemungkinan besar ada pemain lain yang terlewatkan melalui celah serupa dan dapat muncul dalam beberapa tahun ke depan.

“Saya pikir olahraga ini telah berkembang pesat, dan masih ada jalan panjang untuk benar-benar tertanam dalam identitas Kanada... tetapi kita tahu bahwa dengan komposisi populasi Kanada berdasarkan demografi dan beragam budayanya, tidak ada alasan mengapa sepak bola tidak bisa menjadi salah satu olahraga paling populer, jika bukan yang paling populer,” kata Alistair Johnston.

“Jika kita terus melakukan ini, saya tidak akan terlalu terkejut jika olahraga ini terus berkembang, dan itu adalah sesuatu yang, sebagai pemain—seperti yang dikatakan staf—kita semua ingin lakukan, karena kita ingin olahraga ini menjadi sebesar mungkin dan juga kita ingin tim nasional kita terus mengambil langkah untuk bersaing di level yang semakin tinggi seiring berjalannya waktu.”

Namun, bagian terpenting dari seluruh perjalanan ini mungkin bukanlah generasi muda yang akan bersaing pada 2030, melainkan dampak dari meningkatnya minat ini terhadap basis penggemar olahraga ini di kalangan pemuda Kanada, yang mungkin terdorong untuk mengejar mimpi sepak bola lebih dari sebelumnya, yang berpotensi menjadi landasan bagi tahun 2034 dan seterusnya. Jika Olimpiade yang sebelumnya diselenggarakan di Kanada pada tahun 1976, 1988, dan 2010 dapat dijadikan indikasi faktor inspirasi yang meletakkan landasan bagi kesuksesan di masa depan, maka seharusnya ada banyak harapan bagi para atlet di dekade mendatang.