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Piala Dunia yang penuh dengan hal-hal pertama, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Jesse Marsch, bintang-bintang muda yang sedang naik daun, dan pertanyaan-pertanyaan besar yang dihadapi sepak bola Kanada

FEATURES
Analysis
World Cup
Canada
J. Marsch
A. Davies

Piala Dunia yang diselenggarakan di Kanada—sebagai ajang bersejarah bagi negara tersebut—telah membangkitkan harapan dan memikat seluruh bangsa. Kini, CPL, Whitecaps, dan program pengembangan pemain harus memastikan bahwa acara tersebut bukan sekadar pesta yang berlangsung selama sebulan.

Jika ada satu kata yang menggambarkan Piala Dunia 2026 Kanada, kata itu adalah “yang pertama”—bahkan meski finis di peringkat kedua grup, mereka menjadi negara tuan rumah pertama yang menggelar pertandingan di luar negeri.

Ini adalah Piala Dunia pria pertama Kanada yang diselenggarakan di tanah airnya sendiri. Babak penyisihan grup memberi mereka poin pertama, kemenangan pertama, dan penampilan dengan mencetak lebih dari satu gol untuk pertama kalinya. Kemenangan dramatis atas Afrika Selatan kemudian memberi mereka kemenangan pertama di babak gugur, sebelum Maroko mengakhiri perjalanan mereka setelah babak pertama yang menjanjikan.


Sepak bola di Kanada kini tidak lagi seperti sebelum turnamen dimulai. Belum pernah ada sebanyak ini warga Kanada yang menonton Piala Dunia. Saat tim nasional putra Kanada tersingkir dari turnamen, total 28,2 juta penonton unik telah menyaksikan setidaknya sebagian dari turnamen tersebut, yang mewakili 69 persen populasi negara tersebut. 

Vancouver dan Toronto termasuk di antara kota-kota yang dipuji sebagai tuan rumah Piala Dunia terbaik, dengan hampir setiap pertandingan terjual habis, serta menjadi tuan rumah tiga pertandingan kandang bersejarah bagi Les Rouges. 

Meskipun Piala Dunia ini berpotensi menjadi titik balik bagi sepak bola Kanada, ada alasan untuk merasa optimis sekaligus skeptis mengenai arah perkembangannya ke depan. Di sini, GOAL mengulas hal-hal tersebut. 

  • FIFA Fan Festival Vancouver - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BAIK: Minat mencapai titik tertinggi sepanjang masa

    Kanada telah berpartisipasi dalam dua Piala Dunia pria sebelumnya, dan sebagai salah satu negara paling multikultural, negara ini selalu menunjukkan minat yang sangat besar terhadap Piala Dunia. Kali ini, sama seperti di Amerika Serikat, antusiasme tersebut mencapai puncaknya seperti belum pernah terjadi sebelumnya. 

    Setiap pertandingan babak penyisihan grup masuk dalam daftar siaran sepak bola yang paling banyak ditonton di Bell Media dan menjadi salah satu program TV terpopuler tahun 2026, dengan beberapa pertandingan bahkan melampaui jumlah penonton hoki putra pada Olimpiade Milan-Cortina 2026—turnamen pertama yang melibatkan pemain NHL sejak 2014. 

    Kekalahan di babak 16 besar melawan Maroko menarik rata-rata 5,4 juta penonton Kanada dan mencapai lebih dari 11 juta, artinya lebih dari 20% penduduk negara tersebut terpaku menonton pertandingan tersebut. Dibandingkan dengan 30 juta penonton yang memecahkan rekor siaran sepak bola AS untuk pertandingan AS vs. Belgia, angka ini mewakili porsi populasi yang jauh lebih besar, sementara angka di AS hanya 8,5%. 

    Meskipun angka penonton merupakan ukuran kuantitatif utama minat, betapa lazimnya sepak bola Kanada di negara ini juga terlihat jelas. Tiba-tiba, setiap acara olahraga berfokus pada Piala Dunia, bahkan saat periode agen bebas NHL—yang merupakan bagian penting dari perayaan Hari Kanada dan 1 Juli—juga mendapat banyak sorotan. Seragam baru pun laris manis, dengan Canada Soccer dan Nike memperkirakan tingkat penjualan tertinggi dalam sejarah untuk seragam apa pun. 

    Antusiasme yang begitu besar terhadap Kanada di Piala Dunia ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kini ada harapan bahwa hal ini dapat diterjemahkan menjadi liputan media yang lebih luas terhadap tim ke depannya dan berpotensi menempatkan sepak bola Kanada di sorotan yang lebih rutin, bahkan tanpa daya tarik Piala Dunia. 

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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BAIK: Jesse Marsch meningkatkan standar dan ekspektasi

    Dua tahun lalu, ketika Timnas Kanada (CanMNT) hampir gagal lolos ke Copa América 2024, sepertinya Piala Dunia 2022 mungkin menjadi puncak prestasi tim tersebut. Namun, mereka berhasil lolos dan melaju hingga babak semifinal, sehingga menaikkan standar dan ekspektasi di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri. Meski demikian, ekspektasi tersebut mungkin tidak setinggi pencapaian yang diraih tim, terutama tanpa kehadiran Alphonso Davies, Marcelo Flores, dan Ismaël Koné. 

    Dengan lolos ke babak 16 besar dan dengan mudah mengalahkan tim-tim yang seharusnya mereka kalahkan, ekspektasi terhadap pasukan Marsch pun semakin meningkat. Meskipun mereka termasuk dalam Pot 1 sebagai tim unggulan, mereka yakin bahwa dengan empat tahun persiapan tambahan, mereka dapat kembali ke posisi yang mereka raih pada 2026, atau bahkan mencapai perempat final pada 2030, serta mengejar trofi regional—sebuah prestasi yang belum pernah diraih Kanada sejak Piala Emas CONCACAF 2000.

    Untungnya, mereka telah mengikat orang yang tepat untuk tugas ini hingga tahun 2030. Jesse Marsch, meskipun gaya kepelatihannya yang penuh semangat dan berapi-api kadang-kadang bisa membuat beberapa orang tidak nyaman, telah membawa Kanada ke level baru dalam dua turnamen terpenting yang pernah ia tangani. Meskipun mungkin diperlukan penyesuaian—seperti periode pendinginan sejenak setelah peluit akhir sebelum melakukan wawancara—ia adalah pelatih yang tepat dengan pendekatan yang sesuai untuk tugas ini dan akan memiliki kesempatan untuk menjalani siklus Piala Dunia secara penuh. 

    “Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan,” kata Marsch. “Saya tahu tugas saya adalah membantu tim nasional meraih kesuksesan sebesar mungkin, dan saya tahu itulah hal terbaik yang bisa kami lakukan untuk olahraga ini: membantu para pemuda ini menjadi yang terbaik, dan mereka telah melakukannya. Kami belum selesai, dan saya rasa akan ada efek riak yang sangat besar terkait berbagai kemungkinan yang bisa terwujud bagi pengembangan pemain muda dan pelatih muda dalam olahraga ini di negara ini.”

    Harapan yang lebih tinggi akan membuat tim lebih sulit untuk bersemangat atas hasil-hasil kecil, tetapi hal itu juga membuka peluang bagi impian besar dan nyata untuk meraih trofi serta melaju jauh dalam kompetisi seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan segala sesuatu di luar itu harus dipandang sebagai kegagalan besar. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kutipan-kutipan lainnya dan/atau reaksi di media sosial

    Piala Dunia ini menjadi panggung bagi banyak pemain muda andalan Kanada untuk menonjol dan membuktikan diri sebagai generasi penerus program tim nasional, dengan sejumlah bintang yang semuanya berusia di bawah 25 tahun, termasuk Luc De Fougerolles (20), Ismaël Koné (24), Nathan Saliba (22), Promise David (25), dan Niko Sigur (22). 

    Pemain kunci potensial lainnya untuk masa depan dari kelompok saat ini termasuk Davies (25), yang, jika ia dapat pulih sepenuhnya, akan berusia 29 tahun pada Piala Dunia yang mungkin menjadi yang ketiga baginya, serta Bombito, yang akan berusia 30 tahun dan berada di usia puncak sebagai bek tengah inti. 

    Namun, para talenta U-25 tersebut sebagian besar telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level elit Piala Dunia dan akan memiliki banyak peluang lagi saat mereka membentuk inti tim nasional berikutnya. 

    Siapa yang akan bergabung di sekitar mereka masih menjadi misteri. Meskipun jalur pengembangan pemain di negara ini telah berkembang, pemain seperti Bombito baru ditemukan saat berusia 22 tahun dalam MLS SuperDraft, setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi komunitas dan tidak pernah bermain untuk Kanada di level junior. Kemungkinan besar ada pemain lain yang terlewatkan melalui celah serupa dan dapat muncul dalam beberapa tahun ke depan. 

    “Saya pikir olahraga ini telah berkembang pesat, dan masih ada jalan panjang untuk benar-benar tertanam dalam identitas Kanada... tetapi kita tahu bahwa dengan komposisi populasi Kanada berdasarkan demografi dan beragam budayanya, tidak ada alasan mengapa sepak bola tidak bisa menjadi salah satu olahraga paling populer, jika bukan yang paling populer,” kata Alistair Johnston. 

    “Jika kita terus melakukan ini, saya tidak akan terlalu terkejut jika olahraga ini terus berkembang, dan itu adalah sesuatu yang, sebagai pemain—seperti yang dikatakan staf—kita semua ingin lakukan, karena kita ingin olahraga ini menjadi sebesar mungkin dan juga kita ingin tim nasional kita terus mengambil langkah untuk bersaing di level yang semakin tinggi seiring berjalannya waktu.”

    Namun, bagian terpenting dari seluruh perjalanan ini mungkin bukanlah generasi muda yang akan bersaing pada 2030, melainkan dampak dari meningkatnya minat ini terhadap basis penggemar olahraga ini di kalangan pemuda Kanada, yang mungkin terdorong untuk mengejar mimpi sepak bola lebih dari sebelumnya, yang berpotensi menjadi landasan bagi tahun 2034 dan seterusnya. Jika Olimpiade yang sebelumnya diselenggarakan di Kanada pada tahun 1976, 1988, dan 2010 dapat dijadikan indikasi faktor inspirasi yang meletakkan landasan bagi kesuksesan di masa depan, maka seharusnya ada banyak harapan bagi para atlet di dekade mendatang.

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  • CPL celebrationCPL

    MEMBINGUNGKAN: Apakah CPL Bisa Bertahan?

    Jika sepak bola Kanada ingin memanfaatkan lonjakan minat ini, harus ada jalur untuk masuk ke dunia sepak bola profesional dan melampauinya. Bagi sebagian besar wilayah negara ini, hal itu akan bergantung pada Liga Premier Kanada (CPL), yang kini memasuki musim kedelapan namun masih kesulitan menancapkan kaki di arus utama dan telah kehilangan dua tim, meskipun telah menambahkan dua klub untuk mempertahankan liga yang terdiri dari delapan tim. 

    Meskipun memiliki liga domestik penting bagi negara mana pun, level permainan dan jumlah penonton di CPL masih belum mampu menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini terhambat oleh gaji yang rendah, yang berarti banyak pemain harus mencari sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

    Pada tahun 2026, gaji minimum liga ini adalah CAD $30.000, sedangkan pemain dengan kontrak pengembangan hanya mendapatkan maksimal $250 per minggu — keduanya jauh di bawah pendapatan rata-rata median sebesar CAD $42.600, menurut sensus tahun 2021.

    Meskipun CPL belum mempublikasikan laporan keuangan lengkap, hanya sedikit tim yang mampu menarik jumlah penonton yang signifikan, sehingga membatasi pendapatan dari tiket masuk.

    Sebelumnya, sebuah kesepakatan menguntungkan mengikat Canadian Soccer Media and Entertainment (CSME) dengan Canadian Premier League, mengalirkan dana dari pendapatan siaran dan sponsor Canada Soccer ke kedua organisasi tersebut, dan menjadi aspek kunci dalam mempertahankan kelangsungan liga. Namun, kini kesepakatan tersebut telah disesuaikan ulang, memberikan porsi dana yang lebih besar kepada Canada Soccer, namun membebani kondisi keuangan CSME dan CPL.

    Dengan adanya masalah keuangan tersebut, masa depan liga utama putra menjadi tidak menentu, padahal liga ini sebagian didirikan — seperti MLS pada tahun 1996 — untuk mengamankan Piala Dunia 2026. 

    “Semakin banyak sepak bola profesional di negara ini, semakin baik,” kata Sekretaris Jenderal dan CEO Canada Soccer, Kevin Blue, setelah turnamen Piala Dunia. 

    “Kondisi yang memungkinkan sepak bola profesional berkembang pesat melibatkan ekosistem media yang kuat dan sehat yang berinvestasi di dalamnya, serta perusahaan-perusahaan Kanada yang juga berinvestasi di dalamnya. 

    “Semakin banyak investor, baik investor swasta maupun merek yang mencari keuntungan pemasaran, yang memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memahami bahwa ini adalah olahraga dengan pertumbuhan tercepat dan paling relevan secara global di Kanada.”

  • Vancouver Whitecaps FC v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

    MENGECAM: Kekhawatiran seputar Vancouver Whitecaps

    Masih belum jelas seperti apa masa depan Vancouver Whitecaps nantinya. Meskipun ada laporan positif bahwa sebuah kelompok lokal telah menyiapkan tawaran yang serius untuk mempertahankan tim tersebut di Vancouver, kemungkinan relokasi tetap sangat mungkin terjadi seiring dimulainya kembali musim MLS setelah Piala Dunia. 

    Jika Whitecaps pindah, hal itu akan menjadi pukulan besar bagi sistem sepak bola Kanada. Di level teratas, hal ini akan menghilangkan peran penting Vancouver dalam struktur sepak bola negara tersebut, dan tim CPL potensial di kota tersebut kemungkinan besar tidak akan mampu menyaingi rata-rata jumlah penonton sebesar 24.189 yang berhasil dicapai Whitecaps musim ini. 

    Namun, masalah di tingkat akar rumput mungkin bahkan lebih menonjol. 

    Sejak bergabung dengan MLS pada 2011, Whitecaps telah menjalin kemitraan dengan klub-klub lokal dan mendirikan pusat-pusat akademi di wilayah barat Ontario, serta mampu mengarahkan bakat-bakat tersebut melalui sistem Akademi yang kokoh, yang berpusat di Universitas British Columbia dan terintegrasi dengan tim utama. Secara total, jalur pengembangan Whitecaps baik di divisi putra maupun putri melayani lebih dari 35.000 anak setiap tahun. 

    Tanpa itu, tidak ada jalur profesional yang berarti bagi sepak bola Kanada, karena Toronto FC hanya mencantumkan 110 atlet di sistem akademi teratas mereka—yang jangkauannya tidak melampaui Ontario—sedangkan CF Montréal merupakan salah satu dari sedikit klub MLS yang tidak memiliki tim kedua di MLS Next Pro.

    Meskipun tidak ada pemain Whitecaps saat ini yang masuk dalam skuad Piala Dunia 2026, enam di antaranya pernah bermain untuk klub atau akademi tersebut pada suatu saat, membuktikan bahwa hilangnya tim profesional terkemuka dan jalur akademi akan menjadi pukulan telak bagi harapan sepak bola Kanada. 

    “Semua orang ingin Whitecaps tetap berada di Vancouver, dan tingkat kekhawatiran kami jika mereka hengkang sangat tinggi karena berbagai alasan,” kata Blue. 

    “Hilangnya sebuah klub profesional akan menjadi masalah; sejarah pengembangan pemain Vancouver Whitecaps sangat signifikan dan perlu digantikan dengan cara tertentu... Saat kami mempertimbangkan seperti apa masa depan nanti, kami menginginkan masa depan di mana Whitecaps dan semua klub profesional yang ada, serta beberapa klub lainnya, menjadi bagian darinya.”