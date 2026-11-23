Piala Dunia Wanita akan kembali ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak 2003, dan edisi ini akan menjadi yang terbesar sejauh ini.

FIFA pada Senin menunjuk Amerika Serikat, Meksiko, Kosta Rika, dan Jamaika sebagai tuan rumah turnamen 2031. Ini akan menjadi kali pertama empat negara berbagi tugas sebagai tuan rumah. Jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim, dengan 104 pertandingan dijadwalkan berlangsung.

FIFA juga menunjuk Britania Raya sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita 2035.