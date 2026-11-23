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Piala Dunia Wanita kembali ke Amerika Serikat pada 2031 bersama Meksiko, Kosta Rika, dan Jamaika sebagai tuan rumah
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Apa yang terjadi?
Piala Dunia Wanita akan kembali ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak 2003, dan edisi ini akan menjadi yang terbesar sejauh ini.
FIFA pada Senin menunjuk Amerika Serikat, Meksiko, Kosta Rika, dan Jamaika sebagai tuan rumah turnamen 2031. Ini akan menjadi kali pertama empat negara berbagi tugas sebagai tuan rumah. Jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim, dengan 104 pertandingan dijadwalkan berlangsung.
FIFA juga menunjuk Britania Raya sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita 2035.
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‘Piala Dunia Wanita terbesar dan paling berdampak dalam sejarah’
Pada 2003, Cindy Parlow Cone mencetak gol dalam laga pertama timnas putri Amerika Serikat di Piala Dunia melawan Swedia di RFK Stadium. Dua puluh tiga tahun kemudian, ia berada di Zurich sebagai presiden U.S. Soccer, menatap dampak yang bisa diberikan kembalinya turnamen itu bagi generasi pemain berikutnya.
“Kami merasa sangat terhormat dan antusias menyambut dunia di Amerika Serikat, Meksiko, Kosta Rika, dan Jamaika untuk Piala Dunia Wanita FIFA 2031,” kata Cone.
“Ini momen bersejarah bagi keempat negara kami, tetapi kesempatan ini jauh lebih besar daripada kepentingan masing-masing. Bersama FIFA, kami ingin menghadirkan Piala Dunia Wanita terbesar dan paling berdampak dalam sejarah, serta memanfaatkan keberhasilannya untuk mempercepat pertumbuhan sepak bola putri di seluruh dunia. Ambisi kami adalah menciptakan turnamen yang tidak hanya menginspirasi jutaan pemain, tetapi juga membantu memberi mereka kesempatan untuk bermain, berkembang, dan mengejar impian.”
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Apa artinya bagi Amerika Serikat dan federasi lainnya?
Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita, tetapi terakhir kali melakukannya pada 2003. Sebelumnya, negara itu menjadi tuan rumah pada edisi 1999. Berbeda dari Amerika Serikat, Meksiko, Kosta Rika, dan Jamaika akan menjadi tuan rumah turnamen putri ini untuk pertama kalinya.
“Kami memiliki kesempatan untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia Wanita FIFA 2031 guna mempercepat pencapaian ambisi kami bagi masa depan sepak bola, mulai dari memperluas akses dan partisipasi hingga memperkuat jalur pembinaan yang mengembangkan generasi pemain berikutnya,” kata CEO dan Sekretaris Jenderal U.S. Soccer JT Batson.
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Apa selanjutnya?
Piala Dunia Wanita 2031 akan berlangsung lima tahun setelah turnamen putra di Amerika Utara dan tiga tahun setelah Olimpiade Los Angeles. U.S. Soccer melihat peluang untuk memanfaatkan kedua ajang tersebut dan menarik lebih banyak penggemar ke sepak bola putri.
Setelah keempat negara tuan rumah dipastikan, pertanyaan berikutnya adalah kota mana yang akan menggelar pertandingan. Pencalonan bersama itu mengajukan lebih dari 30 kandidat, dan U.S. Soccer menyatakan kota serta stadion tuan rumah akan diumumkan seiring berjalannya persiapan.
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