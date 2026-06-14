Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia, Turki Kalah dari Australia: Irankunda dan Metcalfe Membuat Montella, Calhanoglu, dan Yildiz Terpuruk; Jalan Menuju Kualifikasi Semakin Terjal

World Cup
Australia vs Turkiye
Australia
Turkiye

Bagaimana hasil pertandingan antara Australia dan Turki di Piala Dunia 2026?

Kembalinya Turki ke Piala Dunia setelah 24 tahun terasa pahit. Tim asuhan Montella kalah 2-0 pada laga perdana mereka di edisi 2026 dari Australia yang tampil mengejutkan. Calhanoglu, Yildiz (masuk pada babak kedua), dan rekan-rekannya menabrak tembok pertahanan Australia yang bertahan habis-habisan dan menyerang balik: pada babak pertama, gol indah dari pemain muda berbakat Irankunda, dan pada babak kedua, gol penentu dari Metcalfe. Kualifikasi yang berat bagi Turki yang kini harus berhadapan dengan Amerika Serikat dan Paraguay.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    Australia-Turki 2-0


    PENCETAK GOL - Irankunda, Metcalfe


    GOL DAN MOMEN UTAMA -

    • Iklan

  • LAPORAN PERTANDINGAN

World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS
World Cup
Turkiye crest
Turkiye
TUR
Paraguay crest
Paraguay
PAR