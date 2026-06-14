Piala Dunia, Turki Kalah dari Australia: Irankunda dan Metcalfe Membuat Montella, Calhanoglu, dan Yildiz Terpuruk; Jalan Menuju Kualifikasi Semakin Terjal

Kembalinya Turki ke Piala Dunia setelah 24 tahun terasa pahit. Tim asuhan Montella kalah 2-0 pada laga perdana mereka di edisi 2026 dari Australia yang tampil mengejutkan. Calhanoglu, Yildiz (masuk pada babak kedua), dan rekan-rekannya menabrak tembok pertahanan Australia yang bertahan habis-habisan dan menyerang balik: pada babak pertama, gol indah dari pemain muda berbakat Irankunda, dan pada babak kedua, gol penentu dari Metcalfe. Kualifikasi yang berat bagi Turki yang kini harus berhadapan dengan Amerika Serikat dan Paraguay.