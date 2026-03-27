Argentina akan tampil sebagai juara bertahan di Piala Dunia yang akan datang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (11 Juni hingga 19 Juli). Namun, tampaknya masih belum jelas apakah bintang top Lionel Messi akan ikut serta dalam turnamen tersebut bersama Albiceleste.
Piala Dunia tanpa Lionel Messi? Pelatih Tim Nasional Argentina, Lionel Scaloni, membuat heboh
Ketika ditanya mengenai hal ini dalam konferensi pers, Pelatih Tim Nasional Argentina Lionel Scaloni tidak dapat memberikan jawaban yang jelas: "Itu lebih merupakan pertanyaan untuk dirinya sendiri."
Namun, pria berusia 47 tahun itu menegaskan akan melakukan segala upaya "agar dia ikut serta. Saya yakin, demi kebaikan sepak bola, dia harus ikut. Saya tidak bisa memutuskan hal itu. Itu tergantung padanya, pada sikapnya, dan kondisi fisiknya."
Scaloni melanjutkan: "Ini sulit, karena bukan hanya orang Argentina yang ingin melihatnya – semua orang ingin melihatnya. Dia telah berhak untuk mengambil keputusan ini dengan tenang. Kami tidak terburu-buru. Kami tahu bahwa apa pun keputusannya, itu akan menjadi yang terbaik bagi tim dan baginya."
Argentina akan menghadapi Austria dan Aljazair di Piala Dunia
Dengan 196 penampilan dan 115 gol, Messi memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak untuk tim nasional Argentina. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, pemenang Ballon d'Or delapan kali ini merayakan kesuksesan terbesarnya bersama tim nasional dengan meraih gelar juara turnamen, setelah sebelumnya gagal di final melawan Jerman pada 2014.
Pada bulan Juni, tim Amerika Selatan ini berencana mempertahankan gelar tersebut. Di Grup J, mereka akan menghadapi Austria, Yordania, dan Aljazair.
Namun, sebelumnya Argentina masih akan menjalani dua pertandingan uji coba melawan Mauritania (28 Maret) dan Zambia (1 April) - kemungkinan besar juga dengan Messi. "Dia ingin bermain di kedua pertandingan tersebut, tetapi kita akan lihat apakah dia akan turun sejak awal," ungkap Scaloni.
Lionel Messi: Statistik bersama Tim Nasional Argentina
Permainan
196
Gol
115
Assist
64