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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia: Spanyol mengalahkan Belgia berkat gol Merino dan melaju ke semifinal untuk menghadapi Prancis. Furie Rosse hanya selisih satu gol dari rekor Italia

Spain vs Belgium
World Cup
Spain
Belgium

Spanyol-Belgia 2-1 pada pertandingan perempat final kedua Piala Dunia 2026

Spanyol mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 di SoFi Stadium, Inglewood, Los Angeles, dan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Pada hari Selasa pukul 21.00 waktu Italia, di Dallas, Spanyol akan menghadapi Prancis.


La Furia Roja mendominasi awal babak pertama dan unggul lewat gol Fabian Ruiz, namun di saat-saat terbaiknya mereka gagal mencetak gol kedua. Akibatnya, pada peluang pertama, Belgia menyamakan kedudukan melalui sundulan De Ketelaere. Di babak kedua yang lebih seimbang, Spanyol perlahan-lahan menguasai lapangan dan, setelah serangkaian pergantian pemain, tim asuhan De la Fuente meraih kemenangan berkat gol Merino di menit-menit akhir pertandingan. Sama seperti saat melawan Portugal di babak 16 besar, Merino masuk dari bangku cadangan di akhir pertandingan dan menjadi penentu kemenangan.


Spanyol belum pernah kalah dalam 36 pertandingan terakhir di semua kompetisi; dalam sejarah tim nasional Eropa, hanya Italia (37 pertandingan antara 2018 dan 2021) yang mencatatkan rekor tak terkalahkan yang lebih panjang.



SPANYOL-BELGIA 2-1

PENCETAK GOL: 30' Fabian Ruiz (S), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (S)


  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    97' - Tendangan kaki kiri Cucurella dari jarak jauh berhasil ditepis oleh Lammens

    92' - Unai Simon keluar dari gawangnya dengan risiko tinggi, namun barisan pertahanan Spanyol berhasil mengatasinya tanpa menimbulkan risiko

    88' - Tendangan Cubarsi ditepis pendek oleh Lammens, dan Merino, yang baru saja masuk ke lapangan, menyambar bola ke gawang

    71' - Courtois mengalami masalah otot dan digantikan oleh Lammens

    62' - Di sisi lain, De Bruyne mencoba peruntungannya namun gagal. Saat serangan balik, Oyarzabal mencoba mencetak gol

    61' - Yamal kembali mencoba, lagi-lagi dengan tendangan melengkung kaki kiri, yang berhasil ditepis oleh Courtois

    55' - Aksi apik yang diinisiasi oleh Doku dan De Bruyne, dengan tendangan De Cuyper yang melebar ke sisi luar gawang

    52' - Tendangan kaki kiri berbahaya dari Yamal dibelokkan menjadi tendangan sudut oleh pertahanan Belgia

    41' - De Ketelaere menyamakan kedudukan dengan sundulan indah dari jarak dekat, menyambut umpan silang Castagne dari sisi kanan

    40' - Lagi-lagi Yamal, dengan tendangan kaki kiri yang meleset tipis di samping tiang gawang setelah serangan yang terus menerus

    35' - Tendangan bebas dari tepi kotak penalti oleh Yamal, berhasil ditepis dengan baik oleh Courtois

    30' - Tendangan silang Dani Olmo ditepis oleh Courtois: bola kemudian disambar oleh Fabian Ruiz yang mencetak gol dengan tendangan kaki kanan untuk membawa Spanyol unggul

    21' - Yamal mencoba tendangan melengkung kaki kiri dari batas kotak penalti, namun bola melebar ke luar

    10' - Tendangan Rodri ditepis oleh Ngoy


    Sebelum peluit kick-off dibunyikan, Tielemans mengalami masalah fisik saat pemanasan: awalnya dimasukkan ke dalam starting eleven oleh Garcia, gelandang tersebut digantikan oleh Vanaken. Tielemans bahkan tidak masuk ke bangku cadangan.

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  • SPANYOL-BELGIA, LAPORAN PERTANDINGAN

    SPANYOL-BELGIA 2-1

    PENCETAK GOL: 30' Fabian Ruiz (S), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (S)


    SPANYOL (4-3-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (55' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Merino), Baena (55' Ferran Torres); Oyarzabal (79' Nico Williams). Pelatih: De la Fuente.


    BELGIA (4-2-3-1): Courtois (71' Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60' Seys); Raskin, Vanaken (60' Lukaku); Trossard (60' Witsel), De Bruyne (86' Saelemaekers), Doku; De Ketelaere. Pelatih: Garcia.


    WASIT: Oliver (ING)

    DIKARTU MERAH:

    KARTU KUNING: Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)



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