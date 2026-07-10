Spanyol mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 di SoFi Stadium, Inglewood, Los Angeles, dan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Pada hari Selasa pukul 21.00 waktu Italia, di Dallas, Spanyol akan menghadapi Prancis.





La Furia Roja mendominasi awal babak pertama dan unggul lewat gol Fabian Ruiz, namun di saat-saat terbaiknya mereka gagal mencetak gol kedua. Akibatnya, pada peluang pertama, Belgia menyamakan kedudukan melalui sundulan De Ketelaere. Di babak kedua yang lebih seimbang, Spanyol perlahan-lahan menguasai lapangan dan, setelah serangkaian pergantian pemain, tim asuhan De la Fuente meraih kemenangan berkat gol Merino di menit-menit akhir pertandingan. Sama seperti saat melawan Portugal di babak 16 besar, Merino masuk dari bangku cadangan di akhir pertandingan dan menjadi penentu kemenangan.





Spanyol belum pernah kalah dalam 36 pertandingan terakhir di semua kompetisi; dalam sejarah tim nasional Eropa, hanya Italia (37 pertandingan antara 2018 dan 2021) yang mencatatkan rekor tak terkalahkan yang lebih panjang.









SPANYOL-BELGIA 2-1

PENCETAK GOL: 30' Fabian Ruiz (S), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (S)



