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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia, Skotlandia mengalahkan Haiti: Gol tunggal McGinn membawa Skotlandia memuncaki klasemen di atas Brasil dan Maroko. Para pendukung Skotlandia (Tartan Army) bersemangat berkat penampilan McTominay, namun tim Karibia ini layak mendapat apresiasi

World Cup
Haiti vs Scotland
Haiti
Scotland

Bagaimana hasil pertandingan antara Haiti dan Skotlandia di Piala Dunia 2026?

Setelah 28 tahun, Skotlandia kembali ke Piala Dunia dan melakukannya dengan kemenangan yang tak pernah mereka raih sejak Italia 90. Kemenangan 1-0 atas Haiti memastikan posisi pertama di Grup C bagi tim asuhan Clarke yang kini sudah memastikan lolos. Penampilan yang mengesankan dari Pierrot dan rekan-rekannya yang memang kalah namun tetap berjuang hingga akhir dan bahkan nyaris meraih hasil imbang yang akan menjadi sejarah dalam penampilan Piala Dunia pertama mereka sejak edisi 1974. McGinn menjadi penentu, sementara McTominay membentur tiang gawang.


Skotlandia pun memanfaatkan hasil imbang antara Brasil dan Maroko untuk menduduki posisipertama di grupnya, setelah mengalahkan Haiti dengan skor tipis. Dalam pertandingan yang seimbang sepanjang durasinya, para pemain bintang lah yang membuat perbedaan. McTominay hampir mencetak gol dan kemudian membentur tiang gawang, sementara McGinn, kapten Aston Villa, memanfaatkan bola pantul dari kiper lawan setelah aksi pemain Torino, Adams, dan mencetak gol 1-0. Skor tersebut tetap bertahan hingga akhir pertandingan meskipun Haiti menunjukkan semangat juang di babak kedua dan nyaris menyamakan kedudukan melalui Pierrot di masa tambahan waktu. Tartan Army kembali bersorak gembira.

  • Haiti-Skotlandia 0-1


    PENCETAK GOL - McGinn


    GOL DAN MOMEN UTAMA -


    85' - Peluang emas bagi Haiti! Sundulan Pierrot, bola nyaris masuk gawang

    73' - Lagi-lagi McGinn, gelandang Aston Villa nyaris menggandakan keunggulan

    35' - Peluang bagus pertama bagi Haiti lewat Pierrot

    25' - Skotlandia unggul! Peluang bagi Adams, Placide menepisnya, namun pada bola pantulannya, McGinn yang beruntung berhasil mencetak gol melalui tendangan yang terdefleksi

    17' - Tiang gawang menahan tendangan McTominay yang melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun bola hanya membentur tiang, pemain Napoli itu kurang beruntung

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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    Haiti (4-4-2): Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Experience, Deedson (menit ke-16 babak kedua digantikan oleh Casimir), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (menit ke-39 babak kedua digantikan oleh Fortuné), Pierrot, Isidor (menit ke-30 babak kedua digantikan oleh Duverne). Cadangan: Duverger Josuè, Etienne, Joseph, Lacroix, Metusala, Nazon, Paugain, Pierre Alexandre, Pierre, Saintè Carl, Simon, Thermoncy. Pelatih: Migné


    Skotlandia (4-4-2): Gunn, Hickey (29' babak kedua Patterson), Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak (29' babak kedua Christie), McTominay, Ferguson, McGinn (37' babak kedua Curtis), Shankland (37' babak kedua McLean), Adams (29' babak kedua Dykes). Cadangan: Kelly, Fletcher, Gordon, Hirst, Hyam, McKenna, Ralston, Souttar, Stewart, Tierney. Pelatih: Clarke


    Wasit: Ghorbal (Aljazair)


    Kartu kuning: Bellegarde (H), Hickey (S), McLean (S)

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