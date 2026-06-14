Piala Dunia, Skotlandia mengalahkan Haiti: Gol tunggal McGinn membawa Skotlandia memuncaki klasemen di atas Brasil dan Maroko. Para pendukung Skotlandia (Tartan Army) bersemangat berkat penampilan McTominay, namun tim Karibia ini layak mendapat apresiasi

Setelah 28 tahun, Skotlandia kembali ke Piala Dunia dan melakukannya dengan kemenangan yang tak pernah mereka raih sejak Italia 90. Kemenangan 1-0 atas Haiti memastikan posisi pertama di Grup C bagi tim asuhan Clarke yang kini sudah memastikan lolos. Penampilan yang mengesankan dari Pierrot dan rekan-rekannya yang memang kalah namun tetap berjuang hingga akhir dan bahkan nyaris meraih hasil imbang yang akan menjadi sejarah dalam penampilan Piala Dunia pertama mereka sejak edisi 1974. McGinn menjadi penentu, sementara McTominay membentur tiang gawang.





Skotlandia pun memanfaatkan hasil imbang antara Brasil dan Maroko untuk menduduki posisipertama di grupnya, setelah mengalahkan Haiti dengan skor tipis. Dalam pertandingan yang seimbang sepanjang durasinya, para pemain bintang lah yang membuat perbedaan. McTominay hampir mencetak gol dan kemudian membentur tiang gawang, sementara McGinn, kapten Aston Villa, memanfaatkan bola pantul dari kiper lawan setelah aksi pemain Torino, Adams, dan mencetak gol 1-0. Skor tersebut tetap bertahan hingga akhir pertandingan meskipun Haiti menunjukkan semangat juang di babak kedua dan nyaris menyamakan kedudukan melalui Pierrot di masa tambahan waktu. Tartan Army kembali bersorak gembira.