Piala Dunia, Sepatu Emas, Bola Emas, Ballon d’Or! Apakah Kylian Mbappé akan menyapu bersih semua trofi tersebut? Mantan pemain timnas Prancis menanggapi ‘kritik aneh’ tersebut

Mbappé telah menjalani beberapa musim yang mengecewakan di Santiago Bernabéu, di mana kepindahannya yang mengejutkan ke Spanyol sebagai pemain bebas transfer pada tahun 2024 tidak berjalan sesuai rencana. Standar individu yang luar biasa tetap terjaga, dengan 86 gol yang dicetaknya untuk Los Blancos dalam 103 penampilan.

Namun, ia belum berhasil meraih trofi besar selama dua musim terakhir. Pemain berusia 27 tahun ini hanya bisa menonton dari jauh saat mantan klubnya, Paris Saint-Germain, meraih gelar Liga Champions dua kali berturut-turut, sementara Barcelona mendominasi kompetisi domestik di La Liga.

Penampilannya bersama timnas Prancis menjadi pelipur lara bagi Mbappé, di mana ia terus menorehkan sejarah bersama Les Bleus. Ia kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis, dengan 62 gol atas namanya, dan telah mencetak enam gol di Piala Dunia 2026—sehingga menyamai rekor Lionel Messi, pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina.

Sebuah Sepatu Emas lainnya—setelah meraih penghargaan tersebut di Qatar 2022—kini menanti untuk diraih. Prancis dianggap sebagai favorit kuat untuk merebut kembali gelar juara dunia yang terakhir kali mereka raih pada 2018 dan nyaris berhasil mempertahankannya di Timur Tengah. Jika mereka berhasil keluar sebagai juara, kapten mereka berpotensi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen. Ia juga akan menjadi kandidat utama untuk meraih Ballon d’Or untuk pertama kalinya.