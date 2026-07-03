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Piala Dunia, Sepatu Emas, Bola Emas, Ballon d’Or! Apakah Kylian Mbappé akan menyapu bersih semua trofi tersebut? Mantan pemain timnas Prancis menanggapi ‘kritik aneh’ tersebut
Mbappe memimpin perebutan Sepatu Emas Piala Dunia bersama Messi
Mbappé telah menjalani beberapa musim yang mengecewakan di Santiago Bernabéu, di mana kepindahannya yang mengejutkan ke Spanyol sebagai pemain bebas transfer pada tahun 2024 tidak berjalan sesuai rencana. Standar individu yang luar biasa tetap terjaga, dengan 86 gol yang dicetaknya untuk Los Blancos dalam 103 penampilan.
Namun, ia belum berhasil meraih trofi besar selama dua musim terakhir. Pemain berusia 27 tahun ini hanya bisa menonton dari jauh saat mantan klubnya, Paris Saint-Germain, meraih gelar Liga Champions dua kali berturut-turut, sementara Barcelona mendominasi kompetisi domestik di La Liga.
Penampilannya bersama timnas Prancis menjadi pelipur lara bagi Mbappé, di mana ia terus menorehkan sejarah bersama Les Bleus. Ia kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis, dengan 62 gol atas namanya, dan telah mencetak enam gol di Piala Dunia 2026—sehingga menyamai rekor Lionel Messi, pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina.
Sebuah Sepatu Emas lainnya—setelah meraih penghargaan tersebut di Qatar 2022—kini menanti untuk diraih. Prancis dianggap sebagai favorit kuat untuk merebut kembali gelar juara dunia yang terakhir kali mereka raih pada 2018 dan nyaris berhasil mempertahankannya di Timur Tengah. Jika mereka berhasil keluar sebagai juara, kapten mereka berpotensi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen. Ia juga akan menjadi kandidat utama untuk meraih Ballon d’Or untuk pertama kalinya.
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Bisakah 'Galactico' Prancis, Mbappé, menyapu bersih semua gelar?
Saat ditanya apakah Mbappé bisa meraih banyak trofi, mantan pemain timnas Prancis Saha — dalam wawancara eksklusif dengan Freebets.com, situs yang menjadi rumah bagi situs taruhan terbaik — mengatakan kepada GOAL: “Sepertinya begitu. Dia mungkin melewatkan La Liga dan Liga Champions, tapi ya, dia punya semacam semangat balas dendam dan itu sangat cocok untuknya.
“Dia juga terlihat sebagai kapten yang sangat baik yang berhasil membuat para pemain lain bermain dengan baik. Saya tidak melihat ada masalah dengan [Michael] Olise, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, atau [Bradley] Barcola. Jadi, semua omongan yang dilontarkan tentang dirinya, bla bla bla, menurut saya dia sudah berhasil membungkamnya dengan baik. Jadi ini mengesankan; jika dia terus seperti ini—masih ada setidaknya tiga pertandingan lagi yang harus dimainkan.
“Saya pikir dalam kondisi seperti ini, dia pasti ingin bermain di final, mencetak lebih banyak gol, dan menciptakan sejarah. Saya benar-benar mendoakan yang terbaik untuknya karena dia telah menghadapi kritik yang sangat aneh. Dia telah tampil sangat baik.”
Mbappe bertekad untuk menikmati kejayaan Ballon d'Or untuk pertama kalinya
Mbappe sempat dipertanyakan kemampuannya dalam memimpin sebagai kapten dan menginspirasi rekan-rekannya. Serangkaian penampilan gemilang di Amerika Utara telah membungkam para pengkritik tersebut, dengan sang ‘Galactico’ asal Madrid ini tampil di puncak performanya.
Saha sebelumnya pernah berbicara kepada GOAL mengenai klaim rekan senegaranya itu untuk meraih Ballon d’Or, mengingat ia selalu melihat ada orang lain yang mengalahkannya dalam perebutan penghargaan tersebut: “Hal ini mulai sedikit mengganggu sisi pribadinya. Katakanlah dari sisi spiritual, ia seolah-olah seperti kucing hitam. Itulah tren negatif yang ingin ia perbaiki secepat mungkin.
“Selalu menyenangkan melihat seseorang sukses dan mencapai tujuannya ketika mereka memiliki potensi. Saya pikir dia pantas mendapatkannya. Terlepas dari kritik orang-orang terhadap gaya permainannya, dia ingin memiliki segalanya.
“Setiap situasi harus berpusat padanya, dan itulah bukti seorang legenda. Namun, terkadang jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, mudah saja untuk mengkritik. Jika Cristiano [Ronaldo] tidak mampu meraih semua trofi yang dimilikinya selama bertahun-tahun, dia pasti sudah lama dianggap gagal.”
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Jadwal pertandingan Prancis: Lawan siapa yang akan dihadapi Mbappé dan kawan-kawan di babak 16 besar Piala Dunia
Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia, dengan tim asuhan Didier Deschamps yang tampil gemilang dalam mencetak gol dan menunjukkan gaya permainan menyerang yang memukau. Mereka akan menghadapi Paraguay di Lincoln Financial Field, Philadelphia, pada hari Sabtu, dengan tiket ke perempat final sebagai taruhannya.
Mbappé berharap dapat kembali memimpin serangan di sana; pemain yang telah sepuluh tahun berkarier di bawah sorotan paling terang ini siap membuktikan bahwa dirinya adalah pemain terbaik di dunia yang tak terbantahkan.
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