Piala Dunia semakin besar! FIFA membuka peluang untuk memperluas turnamen menjadi 66 tim pada edisi 2030

Di saat dunia sepak bola sedang bersiap menyambut Piala Dunia pertama dengan 48 tim di Amerika Utara, badan pengatur olahraga ini sudah memandang lebih jauh ke depan. Usulan untuk memperluas Piala Dunia 2030 menjadi 66 tim—jumlah yang sangat besar—telah mendapatkan momentum yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir, menurut AS. Awalnya diajukan oleh CONMEBOL untuk memperluas akses ke level elit, ide yang dulu dianggap radikal ini kini mulai ditanggapi dengan serius oleh beberapa federasi anggota.

Pimpinan FIFA, yang dipimpin oleh Gianni Infantino, semakin memandang perluasan ini sebagai cara untuk mempromosikan keragaman. Infantino sering menggambarkan turnamen ini sebagai perayaan global, dan format 66 tim akan menawarkan jalan yang realistis bagi negara-negara yang belum pernah merasakan aksi Piala Dunia untuk mencapai panggung terbesar. Dengan edisi 2026 yang sudah dipastikan akan menampilkan debutan Cape Verde, Curacao, Uzbekistan, dan Yordania, keinginan untuk daftar tamu yang lebih luas semakin meningkat di markas FIFA.



