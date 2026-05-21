Piala Dunia semakin besar! FIFA membuka peluang untuk memperluas turnamen menjadi 66 tim pada edisi 2030
Lonjakan skala yang sangat besar
Di saat dunia sepak bola sedang bersiap menyambut Piala Dunia pertama dengan 48 tim di Amerika Utara, badan pengatur olahraga ini sudah memandang lebih jauh ke depan. Usulan untuk memperluas Piala Dunia 2030 menjadi 66 tim—jumlah yang sangat besar—telah mendapatkan momentum yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir, menurut AS. Awalnya diajukan oleh CONMEBOL untuk memperluas akses ke level elit, ide yang dulu dianggap radikal ini kini mulai ditanggapi dengan serius oleh beberapa federasi anggota.
Pimpinan FIFA, yang dipimpin oleh Gianni Infantino, semakin memandang perluasan ini sebagai cara untuk mempromosikan keragaman. Infantino sering menggambarkan turnamen ini sebagai perayaan global, dan format 66 tim akan menawarkan jalan yang realistis bagi negara-negara yang belum pernah merasakan aksi Piala Dunia untuk mencapai panggung terbesar. Dengan edisi 2026 yang sudah dipastikan akan menampilkan debutan Cape Verde, Curacao, Uzbekistan, dan Yordania, keinginan untuk daftar tamu yang lebih luas semakin meningkat di markas FIFA.
Kota-kota tuan rumah berada di bawah tekanan
Edisi 2030 saat ini direncanakan akan diselenggarakan terutama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, dengan pertandingan-pertandingan perayaan tambahan di Argentina, Uruguay, dan Paraguay. Namun, perluasan sebesar ini akan memberikan tekanan yang sangat besar pada infrastruktur. Meskipun rencana saat ini secara resmi masih menetapkan 48 tim, FIFA tidak akan sepenuhnya menetapkan struktur organisasi hingga setelah juara ditentukan pada 19 Juli 2026.
Di Spanyol, lanskap penyelenggaraan sudah mulai berubah. Malaga dilaporkan telah mundur dari pencalonan sebagai tuan rumah pertandingan, sementara status San Mames dan Reale Arena masih diselimuti ketidakpastian. FIFA tetap menjadi pengambil keputusan akhir, yang memegang kewenangan untuk menentukan lokasi pertandingan akhir terlepas dari ukuran akhir turnamen.
Jalan menuju tahun 2030
Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum format 66 tim menjadi kenyataan, namun turnamen yang akan datang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada akan menjadi ujian sejati. Jika format 48 tim dianggap sukses secara komersial dan olahraga, tekanan untuk memperluas jumlah tim lebih lanjut kemungkinan besar akan sulit ditolak. Tujuannya adalah menjadikan perayaan ini sesederhana mungkin, menjangkau setiap penjuru dunia.
Untuk saat ini, FIFA tetap membuka pintu. Usulan tersebut tidak lagi dianggap sebagai "kegilaan", melainkan sebagai evolusi yang layak bagi permainan ini. Para kritikus mungkin berargumen tentang penurunan kualitas, tetapi fokus badan pengatur tampaknya tertuju pada potensi pendapatan dan keterlibatan yang sangat besar yang akan dibawa oleh ajang 66 tim ke panggung global.
Perubahan pada Piala Dunia Antarklub ditolak
Meskipun turnamen internasional tampaknya akan terus berkembang, hal yang sama tidak berlaku untuk turnamen klubnya. FIFA tampaknya mulai mengurungkan niat untuk menggelar Piala Dunia Antarklub yang telah direvisi setiap dua tahun sekali. Untuk saat ini, rencana tetap pada penyelenggaraan edisi berikutnya pada tahun 2029, sementara usulan penyelenggaraan dua tahunan dianggap tidak selaras dengan kalender sepak bola saat ini.
Kesejahteraan pemain dan kepadatan jadwal pertandingan telah menjadi topik utama dalam beberapa bulan terakhir, dan tampaknya FIFA telah mendengarkan, setidaknya terkait kompetisi klub. Namun, dengan Piala Dunia sebagai permata mahkota organisasi tersebut, dorongan untuk melibatkan lebih banyak negara dan pertandingan terus mendominasi agenda jangka panjang, dengan perhatian akan beralih ke turnamen 2030 setelah turnamen musim panas ini berakhir.