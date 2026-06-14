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Mohamed Salah Egypt GFXGOAL
Krishan Davis

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Piala Dunia sebelumnya bagi Mohamed Salah bagaikan mimpi buruk yang nyata - kini, ikon timnas Mesir ini harus tampil gemilang saat yang paling menentukan

Analysis
Egypt
M. Salah
World Cup
FEATURES
Belgium vs Egypt

Mohamed Salah akan berusaha menebus waktu yang terbuang dan peluang-peluang yang terlewatkan musim panas ini. Pemain berusia 33 tahun itu kembali tampil di panggung Piala Dunia bersama Mesir untuk pertama kalinya sejak edisi 2018—turnamen yang berakhir dengan kegagalan telak bagi tim Firaun. Bintang Liverpool yang sebentar lagi akan hengkang ini bertekad agar kesalahan masa lalu tidak terulang, sambil berupaya menorehkan sejarah bersama negaranya.

Ini akan menjadi penampilan keempat Mesir di Piala Dunia sepanjang sejarah mereka, dan baru yang kedua sejak 1990. Penampilan terakhir mereka jelas tidak berjalan sesuai rencana, karena Salah dkk. harus pulang lebih awal dari Rusia tanpa meraih satu poin pun di tengah kekacauan di balik layar. Akibatnya, mereka masih belum pernah menang di turnamen tersebut.

Hal yang lebih buruk pun terjadi, karena kegagalan total dalam kualifikasi 2022 membuat sang ikon tim kehilangan kesempatan untuk berlaga di ajang sepak bola terbesar dunia di puncak kariernya. Kini, meski begitu, The Pharaohs kembali, namun sang ikon tim kini berada di ujung kariernya saat ia berusaha menorehkan sejarah yang tertunda bagi negaranya. Ia akan menjadi sosok yang memiliki misi di Amerika Utara.

  • Sergio Ramos Mohamed Salah Real Madrid Liverpool UCLGetty

    Cedera yang terkenal

    Salah seharusnya tampil di Piala Dunia 2018 dalam performa terbaiknya, setelah mencetak 60 kontribusi gol pada musim debutnya yang gemilang bersama Liverpool, namun keikutsertaannya pun dipertanyakan akibat pelanggaran kontroversial di final Liga Champions.

    Tim asuhan Jurgen Klopp menghadapi Real Madrid dalam pertandingan puncak di Kyiv, dan ketika waktu pertandingan baru berjalan setengah jam, Salah terpaksa keluar lapangan setelah bersenggolan dengan Sergio Ramos yang terkenal agresif, yang tampaknya menjatuhkannya ke tanah dengan menarik lengannya. Los Blancos, tentu saja, kemudian memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-1 berkat dua kesalahan fatal yang dilakukan Loris Karius dan gol luar biasa dari Gareth Bale.

    Dengan hanya 20 hari tersisa sebelum Mesir memulai kampanye Piala Dunia mereka di Rusia, hasil pemindaian menunjukkan bahwa Salah, yang saat itu berusia 25 tahun, mengalami keseleo ligamen di bahunya. Namun, ia mengunggah tweet sehari kemudian bahwa ia "yakin" akan pulih tepat waktu.

    "Itu adalah malam yang sangat berat, tapi saya seorang pejuang," tulisnya. "Terlepas dari segala rintangan, saya yakin akan berada di Rusia untuk membuat kalian semua bangga. Cinta dan dukungan kalian akan memberi saya kekuatan yang saya butuhkan."

    Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Mesir menetapkan waktu pemulihannya selama tiga minggu dan ia masuk dalam skuad Piala Dunia mereka, meskipun ia diberi waktu tambahan untuk pulih sebelum bergabung dengan kamp pelatihan.

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  • Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Menunggu di belakang panggung

    Jadwal tersebut terbukti akurat, karena pelatih kepala saat itu, Hector Cuper, memutuskan untuk tidak mempertaruhkan Salah dalam laga pembuka fase grup Mesir melawan Uruguay. Pemain sayap tersebut masuk dalam daftar pemain cadangan namun tidak turun ke lapangan, meskipun sang manajer sebelumnya mengatakan kepada wartawan menjelang pertandingan bahwa ia bisa "hampir 100 persen memastikan" kepada media bahwa Salah akan diturunkan.

    Akibatnya, bintang andalan Mesir itu hanya bisa menonton dari pinggir lapangan saat negaranya menderita kekalahan menyakitkan 1-0 di menit-menit akhir berkat gol penentu Jose Maria Gimenez. Cuper jelas berharap bisa meraih satu poin tanpa Salah, dengan melakukan pergantian pemain ketiga dan terakhirnya pada menit ke-82, namun timnya kekurangan daya gedor tanpa bintang Liverpool tersebut. Rencananya gagal di menit-menit akhir, dan hal itu terbukti mahal harganya.

    "Mo Salah adalah pemain penting bagi kami, tetapi Anda perlu memiliki tim yang bagus, dan kami memiliki tim yang bagus," kata Cuper setelah pertandingan. "Salah akan memainkan peran penting bagi kami di pertandingan-pertandingan mendatang. Kami ingin menghindari risiko dalam pertandingan ini [dengan Salah], tetapi saya pikir dia akan baik-baik saja untuk pertandingan berikutnya."

  • Saudi Arabia v Egypt: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Tak berarti dan tak pernah menang

    Benar saja, Salah masuk dalam susunan pemain inti untuk laga melawan tuan rumah Rusia empat hari kemudian, namun ia tak mampu sendirian membalikkan keadaan negaranya meski berhasil mencetak gol seperti biasa. Mesir sudah tertinggal 3-0 saat ia mencetak gol penalti sebagai hiburan dengan waktu tersisa sedikit lebih dari seperempat jam, dan mereka sudah tersingkir dari Piala Dunia saat kembali turun ke lapangan.

    Pada saat itu, sudah ada desas-desus tentang ketegangan internal, yang terpaksa dibantah oleh Salah. "Semua orang di Mesir bersatu dan sama sekali tidak ada konflik di antara kami," tulis Salah di media sosial. "Kami saling menghormati dan hubungan kami sangat baik."

    Kemenangan Uruguay 1-0 atas Arab Saudi keesokan harinya berarti The Pharaohs tersingkir dari turnamen sebelum hari pertandingan ketiga dan terakhir di fase grup, sementara tim Amerika Selatan itu bergabung dengan tuan rumah di babak 16 besar, namun penghinaan mereka belum sepenuhnya berakhir.

    Meskipun menjadi favorit dalam laga tanpa arti melawan Arab Saudi di pertandingan terakhir mereka, Mesir kembali menelan kekalahan menyakitkan di menit-menit akhir. Salah mencetak gol keduanya dalam dua pertandingan berturut-turut dengan tendangan lob yang terukur untuk membuka skor di babak pertama, namun setelah ia membuang peluang emas satu lawan satu, timnya hancur berantakan—kebobolan gol penyeimbang dari titik penalti di masa injury time babak pertama sebelum lawan mereka mencuri kemenangan di menit ke-95.

    Hasil tersebut berarti Mesir secara mengejutkan tetap tanpa kemenangan dalam tiga penampilan mereka di Piala Dunia (1934, 1990, dan 2018), dengan catatan dua hasil imbang dan lima kekalahan, dan mereka akan melewatkan kesempatan untuk memperbaiki catatan tersebut pada 2022 karena gagal lolos ke turnamen di Qatar.

  • FBL-WC-2018-EGY-CAMPAFP

    Akibat yang tidak menyenangkan

    Dampak dari kegagalan telak Mesir di Piala Dunia 2018 sangat besar, seiring dengan munculnya perselisihan sengit antara Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFA) dan bintang andalan mereka yang kemudian menjadi perbincangan publik.

    Salah menuduh badan pengurus tersebut mengganggu persiapan tim di turnamen tersebut dengan mengizinkan selebriti dan tokoh media masuk ke hotel mereka kapan saja, setelah EFA membocorkan daftar tuntutan yang diajukannya yang mencakup peningkatan keamanan pribadi serta pengaturan penampilan publik dan sesi foto.

    Ketika Mesir tiba di markas latihan mereka di Grozny, Chechnya, Salah tampaknya juga terpaksa menghadiri pertemuan yang canggung dengan pemimpin wilayah tersebut, Ramzan Kadyrov, yang terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penganiayaan terhadap komunitas LGBTQ+.

    Ada juga kritik terhadap keputusan menempatkan tim di Grozny di bagian selatan Rusia, dengan Mesir harus melakukan perjalanan lebih jauh daripada negara lain di turnamen tersebut (total 5.288 mil) untuk pertandingan di Yekaterinburg, Saint Petersburg, dan Volgograd, dan diduga melakukannya dengan kelas ekonomi.

    Ketegangan antara Salah dan EFA sebenarnya sudah ada sejak sebelum Piala Dunia, ketika sang penyerang bereaksi marah karena asosiasi sepak bola tersebut menggunakan foto dirinya yang tidak sah di pesawat tim bersama sponsor pesaing, sesuatu yang ia gambarkan sebagai "penghinaan besar".

    GOAL melaporkan pada saat itu bahwa semua ini telah membuat Salah mempertimbangkan masa depannya di tim nasional pada usia 25 tahun, dengan keyakinan bahwa ia telah dimanfaatkan sebagai 'modal politik'.

  • Mohamed Salah Egypt World Cup 2018Getty

    'Buat seolah-olah aku membenci negaraku'

    Dalam serangkaian video yang diunggah di Facebook enam minggu setelah Piala Dunia berakhir, Salah meluapkan kemarahannya. "Saya meminta peningkatan keamanan untuk semua pemain, bukan hanya untuk saya," jelasnya. "Kami mengalami banyak gangguan di kamp tim selama partisipasi kami di Piala Dunia di Rusia. Saya tidak bisa pergi ke restoran dua kali selama turnamen karena mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak akan bisa pergi ke sana demi keselamatan Anda sendiri karena kerumunan di dalam hotel."

    Dia melanjutkan: "Selain itu, mereka [EFA] mengatakan bahwa tidak ada yang mengetuk pintu kamarku pada pukul 4 pagi untuk berfoto denganku; siapa pun boleh menanyakan hal ini kepada pihak hotel atau para pemain lain. Saya tidak berpikir ada pemain yang akan mengizinkan seseorang membawa orang lain ke kamarku, berfoto denganku, atau berbicara denganku; saya tidak sedang bersikap kaku. Saya seorang pemain… bagaimana orang lain bisa begitu saja datang dan duduk bersama saya di kamar hotel saya? Saya merasa dirugikan oleh hal ini.

    "Di luar negeri, mereka memberi saya perlindungan ini tanpa saya minta. Di Mesir, ketika saya memintanya, bahkan tidak ada tanggapan… Anda memiliki semua kemampuan untuk melakukan hal-hal ini, bukan untuk saya sebagai Salah, tapi untuk seluruh tim… hal ini memungkinkan pemain untuk fokus pada pertandingan.

    "Mereka membuat kami bepergian dengan kelas ekonomi, yang melelahkan bagi setiap pemain; semua tim Afrika lainnya terbang dengan kelas bisnis. Para pemain perlu pergi [ke pertandingan] dengan nyaman… saya tidak mengerti. Para pemain tidak nyaman… saya tidak ingin duduk di kelas bisnis sementara yang lain duduk di kelas ekonomi. Saya ingin ini untuk semua pemain."

    Dia menambahkan: "Anda mencoba, dalam konferensi pers Anda, untuk mengatakan segalanya dan membuatnya seolah-olah saya membenci negara saya. Syukurlah, orang-orang tahu yang sebenarnya."

  • Mohamed Salah, Egypt 2022Getty

    Kegagalan lainnya

    Akhirnya, debu dari pengalaman Piala Dunia 2018 yang mengerikan bagi Mesir pun mereda, dan Salah pada akhirnya tetap membela negaranya meskipun ia secara terbuka mengkritik Asosiasi Sepak Bola Mesir (FA); perubahan di jajaran pimpinan tertinggi badan pengurus tersebut membantu memperlancar proses rekonsiliasi secara bertahap.

    Namun, dalam beberapa tahun sejak itu, tim Firaun sebagian besar terpuruk di kancah sepak bola internasional; kampanye mereka di Piala Afrika 2019 kembali menjadi bencana saat mereka tersingkir oleh Afrika Selatan di babak 16 besar, dan meskipun mereka berhasil mencapai final edisi 2021, mereka harus menelan kekecewaan di final setelah kalah adu penalti dari Senegal pada awal 2022. Salah bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengambil tendangan penalti, karena ia memutuskan untuk menjadi penendang kelima.

    Sejarah terulang kembali pada bulan berikutnya saat pertandingan play-off kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan lawan yang sama juga berlangsung hingga adu penalti, dengan Salah kali ini menjadi penendang pertama namun tendangannya melambung tinggi karena sorotan laser yang diarahkan ke wajahnya oleh penonton tuan rumah. Senegal kembali menang, menghalangi pemain Liverpool itu untuk membalas kekalahan memalukan pada 2018.


  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Kesempatan terakhir

    Namun, pada tahun 2026, Mesir akhirnya kembali ke panggung terbesar untuk kali kedua sejak 1990. Salah, tentu saja, memainkan peran kunci dalam membawa mereka ke sana, dengan mencetak sembilan gol saat tim Firaun itu berhasil memuncaki grup kualifikasi mereka dan memastikan lolos otomatis ke putaran utama turnamen.

    Mereka juga memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah, baik dengan memenangkan pertandingan Piala Dunia pertama mereka maupun melaju melewati fase pertama, setelah tergabung dalam grup bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru, dengan yang terakhir menjadi tim dengan peringkat terendah di turnamen tersebut. Format turnamen yang diperluas menjadi 48 negara berarti mereka berada dalam posisi yang baik untuk setidaknya mencapai babak 32 besar.

    Meskipun secara realistis, ini bukan soal memenangkan turnamen, di usia 33 tahun, Salah sangat menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menorehkan prestasi baru bersama negaranya di ajang utama sepak bola dunia, dan ia tampak sangat fokus untuk mencapai babak gugur.

    "Kami ingin membuat rakyat Mesir bahagia, dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkannya," katanya kepada Sky Sports. "Kami tahu bahwa grup ini sangat kuat, dan setiap tim memiliki peluang serta kesempatan untuk bersaing, jadi kami harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan."

    Pemain sayap itu menambahkan: "Ambisi kami di Piala Dunia ini adalah melangkah lebih jauh daripada yang pernah dicapai negara ini sebelumnya di turnamen ini."

    Salah telah mendapatkan kesempatan terakhir di Piala Dunia ini, yang mungkin saja menjadi penampilan terakhirnya untuk Mesir. Ia akan bertekad untuk memanfaatkannya.

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