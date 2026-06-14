Dalam serangkaian video yang diunggah di Facebook enam minggu setelah Piala Dunia berakhir, Salah meluapkan kemarahannya. "Saya meminta peningkatan keamanan untuk semua pemain, bukan hanya untuk saya," jelasnya. "Kami mengalami banyak gangguan di kamp tim selama partisipasi kami di Piala Dunia di Rusia. Saya tidak bisa pergi ke restoran dua kali selama turnamen karena mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak akan bisa pergi ke sana demi keselamatan Anda sendiri karena kerumunan di dalam hotel."

Dia melanjutkan: "Selain itu, mereka [EFA] mengatakan bahwa tidak ada yang mengetuk pintu kamarku pada pukul 4 pagi untuk berfoto denganku; siapa pun boleh menanyakan hal ini kepada pihak hotel atau para pemain lain. Saya tidak berpikir ada pemain yang akan mengizinkan seseorang membawa orang lain ke kamarku, berfoto denganku, atau berbicara denganku; saya tidak sedang bersikap kaku. Saya seorang pemain… bagaimana orang lain bisa begitu saja datang dan duduk bersama saya di kamar hotel saya? Saya merasa dirugikan oleh hal ini.

"Di luar negeri, mereka memberi saya perlindungan ini tanpa saya minta. Di Mesir, ketika saya memintanya, bahkan tidak ada tanggapan… Anda memiliki semua kemampuan untuk melakukan hal-hal ini, bukan untuk saya sebagai Salah, tapi untuk seluruh tim… hal ini memungkinkan pemain untuk fokus pada pertandingan.

"Mereka membuat kami bepergian dengan kelas ekonomi, yang melelahkan bagi setiap pemain; semua tim Afrika lainnya terbang dengan kelas bisnis. Para pemain perlu pergi [ke pertandingan] dengan nyaman… saya tidak mengerti. Para pemain tidak nyaman… saya tidak ingin duduk di kelas bisnis sementara yang lain duduk di kelas ekonomi. Saya ingin ini untuk semua pemain."

Dia menambahkan: "Anda mencoba, dalam konferensi pers Anda, untuk mengatakan segalanya dan membuatnya seolah-olah saya membenci negara saya. Syukurlah, orang-orang tahu yang sebenarnya."