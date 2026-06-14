Namun, pada tahun 2026, Mesir akhirnya kembali ke panggung terbesar untuk kali kedua sejak 1990. Salah, tentu saja, memainkan peran kunci dalam membawa mereka ke sana, dengan mencetak sembilan gol saat tim Firaun itu berhasil memuncaki grup kualifikasi mereka dan memastikan lolos otomatis ke putaran utama turnamen.
Mereka juga memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah, baik dengan memenangkan pertandingan Piala Dunia pertama mereka maupun melaju melewati fase pertama, setelah tergabung dalam grup bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru, dengan yang terakhir menjadi tim dengan peringkat terendah di turnamen tersebut. Format turnamen yang diperluas menjadi 48 negara berarti mereka berada dalam posisi yang baik untuk setidaknya mencapai babak 32 besar.
Meskipun secara realistis, ini bukan soal memenangkan turnamen, di usia 33 tahun, Salah sangat menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menorehkan prestasi baru bersama negaranya di ajang utama sepak bola dunia, dan ia tampak sangat fokus untuk mencapai babak gugur.
"Kami ingin membuat rakyat Mesir bahagia, dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkannya," katanya kepada Sky Sports. "Kami tahu bahwa grup ini sangat kuat, dan setiap tim memiliki peluang serta kesempatan untuk bersaing, jadi kami harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan."
Pemain sayap itu menambahkan: "Ambisi kami di Piala Dunia ini adalah melangkah lebih jauh daripada yang pernah dicapai negara ini sebelumnya di turnamen ini."
Salah telah mendapatkan kesempatan terakhir di Piala Dunia ini, yang mungkin saja menjadi penampilan terakhirnya untuk Mesir. Ia akan bertekad untuk memanfaatkannya.